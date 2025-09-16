Η συνάντηση στα κατεχόμενα ανάμεσα στον Ερσίν Τατάρ και τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν ήρθε απλώς να επιβεβαιώσει ότι κατά την τρέχουσα περίοδο δεν μπορεί να αναμένεται η όποια ουσιαστική εξέλιξη στο Κυπριακό, καθώς η τουρκοκυπριακή ηγεσία το μόνο στο οποίο ενδιαφέρεται είναι οι «εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου. Από την άλλη η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ δήλωσε ότι ο στόχος της είναι η επανέναρξη των συνομιλιών, χωρίς αυτό από μόνο του να είναι ικανό να σπάει το αδιέξοδο, από την ώρα που ο Ερσίν Τατάρ δεν έχει ανάλογη πρόθεση.

Ο Ερσίν Τατάρ έδειξε τις προθέσεις του καθώς φρόντισε στη συνάντηση με την Ολγκίν να πάει με μια καθαρά προεκλογική ατζέντα στηριζόμενη στο αφήγημά του περί της ανάγκης οικοδόμησης εμπιστοσύνης ανάμεσα σε «δύο λαούς». Το μόνο ουσιαστικό που είχε χθες να πει χθες ήταν ότι θα συναντήσει στις 26/9 τον ΓΓ ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, δηλαδή μια μέρα πριν την τριμερή.

Ελπίζει σε επανέναρξη συνομιλιών η Ολγκίν

Σε δηλώσεις μετά από συνάντηση που είχε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, στα κατεχόμενα, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν είπε ότι συζήτησαν για τη διαδικασία, για την επόμενη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ σε μερικές εβδομάδες. Γι’ αυτό ήρθα εδώ, είπε, για την προετοιμασία και για αναφορά στον Γενικό Γραμματέα για το πώς έχουν τα πράγματα.

Είπε ότι με τον κ. Τατάρ συζήτησαν για τις επιτροπές και τη σημασία τους, τη σημασία της προσπάθειας να έρθουν κοντά οι άνθρωποι για το μέλλον. Αυτό κάνουν οι επιτροπές και αυτό το κάνουν πολύ καλά, συνέχισε. Θα συνεχίσω να εργάζομαι και να έχω ελπίδα για επανέναρξη των συνομιλιών, κατέληξε. Επίσης έκανε αναφορά στις επαφές που θα έχει την Επιτροπή Νεολαίας και τα δύο επιμελητήρια.

Blame game κατά Χριστοδουλίδη

Ο Ερσίν Τατάρ έδειξε πως δεν ελάχιστα ως καθόλου τον απασχολεί η επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Προσπαθεί να εκμεταλλεύεται τις συναντήσεις με τα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να παίξει blame game εναντίον του Προέδρου Χριστοδουλίδη γιατί είναι απρόθυμος να συνεργαστεί με το ψευδοκράτος.

Το Κυπριακό είναι ουσιαστικά ζήτημα καθεστώτος και ανισότητας, ανέφερε στην κ. Ολγκίν, όπως είπε ο Τ/κ ηγέτης. Από τη μία πλευρά, πρόσθεσε, είναι η αναγνωρισμένη ΚΔ, κράτος της ΕΕ, και από την άλλη, οι Τ/κ. «Ως ιδρυτικοί εταίροι της Κυπριακής Δημοκρατίας, διατηρούμε την παρουσία μας σε αυτό το νησί με τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε αδικία, καταπιεστικές συνθήκες που δυσκολεύουν τη ζωή μας με απομόνωση, εμπόδια, περιορισμούς, ακόμη και εμπάργκο σε διάφορα θέματα», ανέφερε.

Εάν πρόκειται να υπάρξει μια δίκαιη, διαρκής και βιώσιμη συμφωνία στο Κυπριακό, συνέχισε, αυτή η “ανισότητα καθεστώτος” πρέπει οπωσδήποτε να εξαλειφθεί και “η κυριαρχική ισότητά και το ίσο διεθνές καθεστώς των Τ/κ πρέπει να αναγνωριστούν”. Αφού το υπενθύμισε αυτό, συνέχισε, εξήγησε επίσης ότι συνεχίζουν να συμμετέχουν “εποικοδομητικά τόσο στις Τεχνικές Επιτροπές, όσο και σε άλλες συναντήσεις”.

Θα συνεχίσουν, είπε, να επιδιώκουν τις ευκαιρίες που παρέχει ο ΓΓ του ΟΗΕ σε διάφορες μορφές και να προσπαθούν να σημειώσουν πρόοδο σε διάφορα θέματα με συνεργασία των «δύο λαών», και να αναπτυχθούν περαιτέρω οι σχέσεις και να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ «των δύο λαών».

Σειρά παραπόνων του κατοχικού ηγέτη

Ο κατοχικός ηγέτης άδραξε την ευκαιρία προκειμένου να παρουσιάσει σειρά παραπόνων προς την εκπρόσωπο του ΓΓ, με εμφανή την πρόθεσή του να στρέψει τη συζήτηση στο Κυπριακό προς άλλη κατεύθυνση.

Συνθήκες στις Κεντρικές Φυλακές: Ο Τατάρ είπε ότι έθεσε το θέμα των συνθηκών στις Κεντρικές Φυλακές της ΚΔ καθώς του έκαναν παράπονα κάποιες οικογένειες ότι τόσο οι συνθήκες εκεί, όσο και οι συμπεριφορές είναι “άθλιες” και πως οι «πολίτες» του ψευδοκράτους που βρίσκονται στις φυλακές “βιώνουν μεγάλες δυσκολίες”.

Επίσκεψη Καν: Ο Τατάρ αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Βρετανού Βουλευτή, Αφζάλ Καν στο ψευδοκράτος και στην παραίτησή του μετά την αντίδραση της ε/κ πλευράς, από τη θέση του Ειδικού Απεσταλμένου Εμπορίου στην Πρεσβεία του ΗΒ στην Τουρκία. «Αυτό που έκανε η ε/κ πλευρά ήταν εντελώς απαράδεκτο», είπε.

Οδοφράγματα: Υποστήριξε ότι στη συνάντηση με τον ΓΓ θα καταγγείλει την ε/κ πλευρά ότι στοχεύει σε αύξηση των εντάσεων λόγω των εκλογών.

Παιδιά μικτών γάμων: «Οι διακρίσεις μεταξύ των πολιτών μας δεν πρέπει ποτέ να γίνονται αποδεκτές», ανέφερε.