Επίτιμος δημότης Λευκάρων αναγορεύτηκε την Τρίτη το βράδυ, ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος, αναφερόμενος στο Κυπριακό ανέφερε πως το πλέγμα του διεθνούς δικαίου επιβάλλει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μόνο ως Ομοσπονδία μπορεί να υπάρξει.

Υπογράμμισε πως «δεν νοείται λύση του Κυπριακού με εποίκους και στρατεύματα κατοχής, η λύση πρέπει να είναι δίκαιη και βιώσιμη, δίκαιη με την έννοια ότι τώρα είναι η ώρα πραγματικά να επιβάλλουμε την πλήρη εφαρμογή του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας πως είναι αδύνατο να αποδέχεται κάποιος την κατοχή του ενός τρίτου της Κυπριακής Δημοκρατίας για πάνω από 50 χρόνια και να μην επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία» είπε.

Ο κ. Παυλόπουλος ανακηρύχθηκε σε Επίτιμο Δημότη, σε εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων, στην παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, σύμφωνα με τη απόφαση που λήφθηκε από τον Δήμο Λευκάρων, για την πολυσήμαντη προσφορά του στον Ελληνισμό και τα εθνικά συμφέροντα, για τον διαρκή και ανυποχώρητο αγώνα του για την Κύπρο και για την ακαδημαϊκή αριστεία και το δημοκρατικό του ήθος.

Σε ομιλία του, ο Πρόεδρος Παυλόπουλος εξέφρασε ευχαριστίες στον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάρων για «την τεράστια τιμή» να τον κάνουν επίτιμο δημότη καθώς και στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη που παρευρέθηκε στην τελετή.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό είπε πως «τώρα μπορεί να αναζητηθεί λύση του προβλήματος και η λύση αυτή πρέπει να είναι πλήρως σύμφωνη με το διεθνές και με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, καταδικάζουν την εισβολή και κατοχή και την οποιαδήποτε δημιουργία ψευδοκράτους στην Κύπρο», σημείωσε και πρόσθεσε πως «η Συνθήκη του Μοντρέ, η Σύμβαση δηλαδή για το Δίκαιο της Θάλασσας, προσφέρει στην Κύπρο το σύνολο της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της».

«Αυτό το πλέγμα του διεθνούς δικαίου θεωρεί και επιβάλλει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μόνο ως Ομοσπονδία μπορεί να υπάρξει», υπογράμμισε ενώ, αναφερόμενος στο Σχέδιο Ανάν, ο Προκόπης Παυλόπουλος είπε πως η εφαρμογή του “θα ήταν η ταφόπλακα της Κύπρου η οποία μόλις είχε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα μπορούσε να εκτελέσει τα καθήκοντα της απέναντι στην Ενωση”

“Η Κύπρος θα είχε απορροφηθεί δυστυχώς από την Τουρκία», είπε και σημείωσε πως «η Κύπρος με τη μορφή της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι σε θέση να ασκήσει το σύνολο των κυριαρχικών της δικαιωμάτων».

Στην ομιλία του ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στο Κραν Μοντανά και είπε πως τότε «οι Τούρκοι δεν ήθελαν με τίποτα να απεμπολήσουν το δικαίωμα της μονομερούς επέμβασης, ενώ ήθελαν να εμπεδώσουν ‘την πραγματικότητα’ της κατοχής».

Είπε, επίσης, πως «αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε αρχίζει να αχνοφαίνεται η δικαίωση». Πρόσθεσε πως «θα πρέπει να αποδώσουμε στον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη αυτό που του αναλογεί». Σημείωσε πως ο ίδιος πήρε ανοικτά το μέρος του όταν αυτός έθεσε υποψηφιότητα για Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη στιγμή μάλιστα που η θέση της ελληνικής Κυβέρνησης ήταν διαφορετική, όπως είπε.

«Ήξερα ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος να διαδεχθεί Προέδρους με μεγάλη προσωπικότητα και εκτόπισμα όπως ο Γλαύκος Κληρίδης, ο Τάσσος Παπαδόπουλος και ο Νίκος Αναστασιάδης, για να χειριστεί την Κύπρο και το Κυπριακό με την υπευθυνότητα και την γενική γνώση που τον διακρίνει. Σε αυτή τη φωτιά που καίει δίπλα μας, η προσωπικότητα και οι ενέργειες του Νίκου Χριστοδουλίδη δείχνουν πώς μπορεί να ανταποκριθεί ένας ηγέτης σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς με τον τρόπο που πρέπει, για να υπερασπιστεί τον τόπο του και τον Ελληνισμό», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο κτύπημα στη βάση Ακρωτηρίου, που «πιθανώς να προήλθε από τη Χεζπολάχ ή από οπουδήποτε αλλού» είπε πως «η συγκεκριμένη βάση μπορεί να είναι βρετανική, αλλά είναι κυπριακή επικράτεια, την Κύπρο χτύπησαν και έπρεπε η Κύπρος να υπερασπιστεί το έδαφός της. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης άδραξε την ευκαιρία όπως έπρεπε και ζήτησε την ενεργοποίηση της ρήτρας αλληλεγγύης της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση», είπεμ και πρόσθεσε πως «ύστερα από αίτημα της Κύπρου ανταποκρίθηκαν πέντε χώρες, οι Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και οι Κάτω Χώρες» προς συμπαράσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Ευρώπη, συνέχισε ,«δεν υπολόγισε ότι υπάρχει τουρκική κατοχή, ήρθε να υπερασπίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, την είδε ενιαία και αυτό ήταν η ταφόπλακα στις όποιες απαιτήσεις της Τουρκίας σε ό, τι αφορά το Κυπριακό, για τα λεγόμενα δύο κράτη και τη συνομοσπονδία”.

Η Ευρώπη έδειξε ότι λύση του Κυπριακού είναι μια σύγχρονη ομοσπονδιακή Κυπριακή Δημοκρατία, επεσήμανε..

Όπως είπε ο Πρόεδρος Παυλόπουλος «όλη η Ευρώπη αντιλήφθηκε, ακόμα και εκείνοι που λοιδορούσαν και εκείνοι που δημιούργησαν το Κυπριακό, και μιλώ για τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία δυστυχώς συμπαρίσταται σε κάθε αθλιότητα της Τουρκίας, τη τεράστια γεωστρατηγική σημασία αυτής της μικρής φλούδας γης που λέγεται Κύπρος. Η θέση της Κύπρου είναι κομβική και αυτός ο τόπος συνεχίζει τη διαρκή παρουσία της δύσης και ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη περιοχή της Μέσης Ανατολής», ανέφερε.

Αναφέρθηκε ακόμα στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και στις κυρώσεις που επέβαλαν εναντίον της οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ενωση και είπε πως «ο διδάξας για ό,τι κάνει ο Βλαδίμηρος Πούτιν στην Ουκρανία είναι η Τουρκία, η οποία για 50 χρόνια κατέχει παράνομα το ένα τρίτο της Κύπρου. Ο Ελληνισμός πρέπει να καταλάβει ότι αυτό είναι που καθοδηγεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν είναι η ανοχή της Ευρώπης απέναντι στην Κύπρο» και αυτό, όπως είπε ο κ. Παυλόπουλος είναι ιστορικό προηγούμενο.

Σε ομιλία του ο Δήμαρχος Λευκάρων Σοφοκλής Σοφοκλέους ανέφερε πως ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανακήρυξη του κ. Παυλοπούλου σε επίτιμο Δημότη Λευκάρων ως ένδειξη εκτίμησης προς το πρόσωπό του και ανέλυσε την απόφαση που λήφθηκε.

Επεσήμανε πως τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη είναι η πολυσήμαντη προσφορά του κ. Παυλόπουλου στον Ελληνισμό και τα εθνικά συμφέροντα, ο διαρκής και ανυποχώρητος αγώνας του για την Κύπρο και η ακαδημαϊκή αριστεία και το δημοκρατικό του ήθος.

Ακολούθησε επίδοση τιμητικής πλακέτας και η απονομή του τίτλου του Επίτιμου Δημότη στον πρώην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Δήμαρχο Λευκάρων.

ΚΥΠΕ