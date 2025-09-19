Η πρόταση του Τουφάν Ερχιουρμάν για λύση του Κυπριακού κινείται στη γραμμή και τη λογική που καθορίστηκε από την Άγκυρα, δηλαδή αυτής των «δύο κρατών». Η πρόταση του ηγέτη του αριστερού Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος μιλά για λύση βασισμένη σε «δύο ιδρυτικά κράτη», ενώ η θέση του Ερσίν Τατάρ είναι για λύση «δύο κρατών».

Τόσο ο νυν Τουρκοκύπριος ηγέτης όσο και επίδοξος διάδοχός του (τον οποίο οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να προηγείται με σημαντική διαφορά) κινούνται πάνω στον ίδιο άξονα, αυτό των «δύο κρατών». Ο μεν Ερσίν Τατάρ υποστηρίζει πως δεν μπορεί να συνεχιστούν οι συνομιλίες για αναζήτηση ομοσπονδιακής λύσης και θα πρέπει να πάνε σε αναγνώριση ύπαρξης δύο χωριστών κρατών, ο δε Τουφάν Ερχιουρμάν υποστηρίζει ότι η λύση που θα επιτευχθεί θα βασίζεται σε δύο ίσα ιδρυτικά κράτη.

Θα συνάπτουν χωριστές διεθνείς συμφωνίες

Ο αρχηγός του ΡΤΚ, σε δηλώσεις του στα κατεχόμενα, εξήγησε τη θέση του στο Κυπριακό σημειώνοντας ότι αυτό στο οποίο ο ίδιος αναφέρεται είναι μια τάξη πραγμάτων κατά την οποία δύο ίσα ιδρυτικά κράτη θα είναι ίσα στο εσωτερικό τους και δεν θα μπορούν να παρεμβαίνουν το ένα στο άλλο, θα μπορούν επίσης να συνάπτουν χωριστά διεθνείς συμφωνίες σε κάποιους τομείς, ενώ σε τομείς όπως η ενέργεια και οι θαλάσσιες ζώνες οι αποφάσεις να λαμβάνονται στη βάση της πολιτικής ισότητας.

Προσπαθεί να ευθυγραμμιστεί

Η τοποθέτηση Τουφάν Ερχιουρμάν καταδεικνύει και μια από μέρους του προσπάθεια να ευθυγραμμιστεί με το αφήγημα της Τουρκίας, η οποία ως γνωστό υποστηρίζει λύση «δύο κρατών». Κατ’ αυτό τον τρόπο: α) Ελπίζει ότι δεν θα δεχθεί την πολεμική της Άγκυρας (στον ένα μήνα που απομένει ως τις «εκλογές) προς όφελος του Ερσίν Τατάρ, και β) Είναι ένα λεκτικό που θα μπορούσε να βολέψει την Άγκυρα σε περίπτωση που αυτός είναι νικητής στις «εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου.

Σημείο αναφοράς και το Ισραήλ

Ένα δεύτερο σημείο ευθυγράμμισης του Τουφάν Ερχιουρμάν με την Άγκυρα είναι το γεγονός ότι προσπαθεί να εκμεταλλευθεί και το γεγονός ότι Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιτίθεται καθημερινά κατά του Βενιαμίν Νετανιάχου και του Ισραήλ.

Θέλοντας να εξηγήσει περαιτέρω τη θέση του σε κάποιους τομείς οι αποφάσεις θα λαμβάνονται στη βάση της πολιτικής ισότητας ο Ερχιουρμάν υποστήριξε πως, αυτή τη στιγμή ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης λαμβάνει από μόνος του αποφάσεις στο θέμα των υδρογονανθράκων και συνάπτει συμφωνίες με το Ισραήλ για την ασφάλεια (παραπέμπει εμμέσως στην απόκτηση του συστήματος αεράμυνας Barak MX). Πρόσθεσε δε πως σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού – όπως ο ίδιος την περιγράφει – οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται θα είναι κοινές και δεν θα είναι εκτός της βούλησης των Τουρκοκυπρίων.

Μια τοποθέτηση που βρίσκεται στην ίδια γραμμή με όλους τους Τουρκοκύπριους ηγέτες, ότι δηλαδή προηγείται η διασφάλιση των συμφερόντων της Τουρκίας παρά της ίδιας της Κύπρου.

Επίθεση κατά του Νίκου Χριστοδουλίδη

Μέσα από σειρά δηλώσεων και ομιλιών του στα κατεχόμενα ο Τουφάν Ερχιουρμάν φρόντισε να βάλει στο στόχαστρό του τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Ως προς το Κυπριακό υποστήριξε πως δεν θεωρεί ειλικρινή τη δήλωσή του ότι είναι έτοιμος να επαναρχίσει συνομιλίες από το σημείο που έμειναν στο Κραν Μοντανά. Διαμηνύοντας ότι στους στόχους είναι να αυτή η «ανειλικρίνεια» να γίνει γνωστή διεθνώς.

Επίθεση κατά του Προέδρου Χριστοδουλίδη εξαπέλυσε και για το θέμα των παιδιών από μικτούς γάμους. Κατά τον Ερχιουρμάν η υπηκοότητα της ΕΕ είναι δικαίωμα αυτών των παιδιών ενώ τόνισε εκ νέου πως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν δικαιούται και δεν μπορεί να ανακατεύεται με ποιον θα παντρευτούν οι Τουρκοκύπριοι, που τελέσουν τον γάμο τους και που θα φέρουν στον κόσμο το παιδί τους.

Απαίτησε ακόμα όσα δικαιώματα έχουν τα παιδιά των Ελληνοκυπρίων να έχουν και τα παιδιά των Τουρκοκυπρίων.