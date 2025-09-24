Ένα βήμα πίσω έκανε η Κυβέρνηση σε σχέση με την πρότασή της για εγκαθίδρυση Ελεγκτικού Συμβουλίου στην Ελεγκτική Υπηρεσία, ώστε να γίνουν βήματα μπροστά σε σχέση με αυτά που συμφωνούνται και παράλληλα το ζήτημα με το Συμβούλιο να τύχει περαιτέρω συζήτησης.

Το θέμα ξεκαθαρίστηκε σήμερα Τετάρτη ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής κατά την οποία άρχισε η κατ’ άρθρο συζήτηση των νομοσχεδίων που προβλέπουν εκσυγχρονισμό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης απάντησε καταφατικά στην εισήγηση του προέδρου της Επιτροπής Νίκου Τορναρίτη, να προωθηθούν τα ζητήματα του καθορισμού θητείας και των προσόντων του Γενικού Ελεγκτή καθώς και η αυτονόμηση της Υπηρεσίας και να απομείνει το θέμα του Ελεγκτικού Συμβουλίου για να δοθεί χρόνος να τύχει περαιτέρω διαβούλευσης.

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του κ. Χαρτσιώτη ότι εφόσον στην προηγούμενη συνεδρία είχε διαπιστωθεί μια συμφωνία για πολυπρόσωπο Συμβούλιο, ζήτησε να δοθεί μια – δυο εβδομάδες χρόνος, ώστε να υποβληθούν εισηγήσεις είτε από το ΑΚΕΛ είτε από άλλους, ώστε να εξεταστούν.

Άριστος Δαμιανού: Αν υπάρχει πρόθεση να συζητήσουμε το Πολυπρόσωπο τότε να έρθει πρόταση, διαφορετικά θα το δούμε εδώ ως βουλευτές.

Τορναρίτης: Να προχωρήσουμε με τις αλλαγές του Συντάγματος για τη θητεία και προσόντα και να δείτε εσείς το θέμα του Πολυπρόσωπου.

Χαρτσιώτης: Η πρόθεση για συναντήσεις με τα κόμματα δεν ήταν για να μπούμε σε συζητήσεις εντός των κομμάτων, οι συναντήσεις θα ήταν για διευκρινήσεις. Εμείς έχουμε ένα μοντέλο και οι ιδέες είναι ευπρόσδεκτες. Να δούμε αυτά που συμφωνούμε και να μείνει το θέμα του Πολυπρόσωπου.

Παπακωνσταντίνου: Θετικό να δούμε τη θητεία και αυτονόμηση. Για Συμβούλιο είναι καλό το υπουργείο να καταθέσει τις μελέτες και εκθέσεις για να μπορούμε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση.

Στην κατ’ άρθρο συζήτηση ακολούθησε αρκετή συζήτηση για το όριο ηλικίας και τα προσόντα και το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει πρόταση για αμεροληψία ώστε εν ενεργεία βουλευτές, υπουργοί και αξιωματούχοι να εξαιρούνται από το διορισμό ως Γενικός Ελεγκτής. Επί τούτου ο τέως Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης είχε γνωματεύσει ότι αυτό αποτελεί κώλυμα γιατί επεμβαίνει στις εξουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Τελικά αποφασίστηκε όπως ο υπουργός να αποστείλει την έκθεση του υπουργείου του για το τι ισχύει σε άλλες χώρες ώστε να μελετηθεί και να αποφασιστεί πιο μοντέλο θα ακολουθήσουμε.