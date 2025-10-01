Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έλαβε συγχαρητήρια μηνύματα για την 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι.

Στο μήνυμα του ο κ. Ρούμπιο ανέφερε ότι «εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής συγχαίρω τον λαό της Κυπριακής Δημοκρατίας για την 65η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένας πολύτιμος εταίρος για τις ΗΠΑ. Η συνεργασία μας αυξάνεται στους τομείς του εμπορίου, της καταπολέμησης παράνομων χρηματοδοτικών ροών και ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια επιτρέποντας στους πολίτες των δύο χωρών μας να ευημερούν.

Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τη βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διασφάλιση της ασφάλειας Αμερικανών πολιτών σε ζώνες κρίσης, που είναι μια από τις ύψιστες προτεραιότητες μας.

Είμαστε, επίσης, δεσμευμένοι σε μια συνολική λύση, καθοδηγούμενη από τους Κύπριους, και με τη διευκόλυνση των ΗΕ, για την επανένωση της νήσου σε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα, για όλους τους Κύπριους».

Στο μήνυμα του ο Πρόεδρος της Κίνας ανέφερε τα ακόλουθα:

«Με την ευκαιρία της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκ μέρους της Κυβέρνησης και του λαού της Κίνας, εκφράζω θερμά συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχές προς τη φίλη Κυβέρνηση της Κύπρου και τον φίλο κυπριακό λαό.

Τα τελευταία χρόνια, υπό την ηγεσία σας, η Κύπρος έχει σταθερά αναβαθμίσει την εθνική ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο του λαού και έχει προωθήσει την επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη. Έχουν επιτευχθεί θετικά αποτελέσματα σε αυτούς τους τομείς.

Η επόμενη χρονιά σηματοδοτεί την 55η επέτειο από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Κίνας και Κύπρου και την 5η επέτειο της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Αποδίδω μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων και είμαι έτοιμος να εργαστώ μαζί σας για να προωθήσουμε περαιτέρω την παραδοσιακή μας φιλία, να διατηρήσουμε τον αλληλοσεβασμό και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μας και να συνεχίσουμε να εμπλουτίζουμε διαρκώς τη στρατηγική συνεργασία Κίνας – Κύπρου που θα ωφελήσει ακόμη περισσότερο τους λαούς των δύο χωρών. Είθε η Κύπρος να απολαμβάνει ευημερία και ο λαός της ευτυχία».

Στο μήνυμα του ο Πρόεδρος της Αιγύπτου ανέφερε τα ακόλουθα:

«Οι δύο χώρες μας απολαμβάνουν μακρά ιστορία ισχυρής φιλίας που στηρίζεται διαχρονικά στον αμοιβαίο σεβασμό και αλληλοκατανόηση και τον συνεχιζόμενο συντονισμό σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Είναι πεποίθηση ότι μέσα από τις προσπάθειες μας θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε και να ενισχύσουμε τη διμερή μας συνεργασία σε διάφορους τομείς για το κοινό όφελος των δύο λαών μας. Εύχομαι περαιτέρω ευημερία και πρόοδο στον φίλο λαό της Κύπρου».