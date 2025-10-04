«Η χθεσινή μαζική συγκέντρωση που διοργάνωσε το ΑΚΕΛ έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα απέναντι στην απροκάλυπτη αστυνομική βία, τη φίμωση της κοινωνίας και την υπονόμευση της ελευθερίας της έκφρασης», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα.

Προσθέτει ότι «αντί η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να αφουγκραστεί τη φωνή της κοινωνίας, συνεχίζει στο δρόμο της περιστολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που χάραξε η προηγούμενη κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ».

«Με τον αντιδραστικό νόμο για τις διαδηλώσεις, που ψήφισαν τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ, εμπεδώνεται η καταστολή και ο κρατικός αυταρχισμός, ενώ ο νόμος αυτός βρίσκεται σε αντίθεση με τις συστάσεις του ΟΗΕ και του ΟΑΣΕ, καθώς και με τη νομολογία του ΕΔΑΔ», υπογραμμίζει

Το ΑΚΕΛ ξεκαθαρίζει ότι «το δικαίωμα στη διαδήλωση είναι αδιαπραγμάτευτο και συνταγματικά κατοχυρωμένο. Ζητά την κατάργηση του νόμου και την αντικατάστασή του με νέα νομοθεσία που θα είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

«Το ΑΚΕΛ έχει ήδη ανοίξει τη συζήτηση στη Βουλή και καλεί όλα τα κόμματα να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων: Θα υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνία ή θα συνεχίσουν να σιωπούν απέναντι στην αυθαιρεσία και τον αυταρχισμό;», καταλήγει το κόμμα.