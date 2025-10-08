Επίσημη μονοήμερη επίσκεψη στην Αιθιοπία πραγματοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενίσχυση των σχέσεων με χώρες της αφρικανικής ηπείρου.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη κυπρίου αξιωματούχου στην Αντίς Αμπέμπα εδώ και δεκαετίες — η τελευταία είχε πραγματοποιηθεί από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο το 1973.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Κόμπος συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Αιθιοπίας Abiy Ahmed και τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Δρ Gedion Timothewos. Στο πλαίσιο των επαφών υπεγράφησαν τρία Μνημόνια Συναντίληψης, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση των διμερών σχέσεων Κύπρου – Αιθιοπίας.

Νέα σελίδα συνεργασίας

Τα Μνημόνια αφορούν τις Πολιτικές Διαβουλεύσεις, την Εκπαίδευση, καθώς και την Ανώτερη Εκπαίδευση και Έρευνα. Στόχος είναι η δημιουργία θεσμοθετημένου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, τόσο σε διπλωματικό επίπεδο όσο και στον τομέα της ακαδημαϊκής και επιστημονικής ανταλλαγής.

Οι δύο πλευρές εξέτασαν, επιπλέον, προοπτικές συνεργασίας στους τομείς των φαρμακευτικών εξαγωγών και της εκπαίδευσης τεχνογνωσίας, σε μια περίοδο που η Αιθιοπία αναδεικνύεται ως κομβικός παίκτης στην αναπτυσσόμενη αφρικανική αγορά.

Η σημασία της Αιθιοπίας στην ήπειρο

Η Αιθιοπία, δεύτερη πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής με 132 εκατομμύρια κατοίκους, φιλοξενεί την έδρα της Αφρικανικής Ένωσης και έχει εξελιχθεί σε περιφερειακό κέντρο πολιτικής και οικονομικής δραστηριότητας.

Η παρουσία της Τουρκίας και άλλων διεθνών δυνάμεων στην περιοχή υπογραμμίζει τη σημασία της ενεργότερης εμπλοκής της Κύπρου και της ΕΕ στον αφρικανικό διάλογο.

Πρεσβεία στην Αντίς Αμπέμπα το 2026

Η επίσκεψη του κ. Κόμπου εντάσσεται στο πλαίσιο της κυβερνητικής απόφασης για το άνοιγμα Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αντίς Αμπέμπα, που έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και δρομολογείται για το 2026.

Η κίνηση αυτή θεωρείται καθοριστική για την ενίσχυση της κυπριακής παρουσίας στην Αφρική και τη διεύρυνση των διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων της Λευκωσίας με χώρες της περιοχής.

Το 2025 έχει ήδη κηρυχθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών ως «Έτος Αφρικής», σηματοδοτώντας μια συντονισμένη προσπάθεια εμβάθυνσης των δεσμών με τα αφρικανικά κράτη και ενίσχυσης της συνεργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αφρικής.

Στο τραπέζι το Κυπριακό και οι ευρωπαϊκές θέσεις

Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τους συνομιλητές του για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, μεταφέροντας παράλληλα τις θέσεις της ΕΕ για περιφερειακά ζητήματα. Οι συζητήσεις θεωρείται ότι θέτουν τα θεμέλια για τον διπλωματικό ρόλο της Κύπρου ενόψει της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ που θα αναλάβει η Λευκωσία το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών, ο κ. Κόμπος τόνισε ότι η Κύπρος επιδιώκει να λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αφρική, προωθώντας σχέσεις αμοιβαίου οφέλους και στήριξης.

Η επίσκεψη στην Αντίς Αμπέμπα θεωρείται βήμα ουσιαστικής επανασύνδεσης της Κύπρου με την αφρικανική ήπειρο, σε μια περίοδο κατά την οποία ο γεωπολιτικός της ρόλος ενισχύεται στο πλαίσιο μιας πιο ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής.