Ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, συμμετείχε την Τρίτη στη Νέα Υόρκη σε τριμερή συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, και τον Αιγύπτιο ομόλογό τους, Badr Abdelatty.

Οι τρεις Υπουργοί επανεξέτασαν τη συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου σε τομείς όπως η ασφάλεια, η ενέργεια και η ναυτιλία, ανταλλάσσοντας παράλληλα απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής πλευράς, «στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ενώ εξετάσθηκαν οι προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η ενέργεια, η διασυνδεσιμότητα, η μετανάστευση και ο τουρισμός. Οι τρεις Υπουργοί δεσμεύθηκαν να εντείνουν τον συντονισμό τους για την από κοινού αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων».

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Κόμπος είχε σειρά διμερών επαφών. Μεταξύ άλλων, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Badr Albusaidi, με τον οποίο συζήτησε τις σχέσεις Κύπρου–Ομάν και τις προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο Υπουργός Εξωτερικών είχε επίσης επαφές με τον Υπουργό Επικρατείας του Κατάρ, Dr. Mohammed bin Abdulaziz Al Khulaifi, με επίκεντρο την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, καθώς και με τον Ελβετό ομόλογό του, Ignazio Cassis, με τον οποίο συζητήθηκαν τρόποι προώθησης της συνεργασίας Κύπρου–Ελβετίας και των σχέσεων ΕΕ–Ελβετίας.

Παράλληλα, ο κ. Κόμπος συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Abbas Araghchi, με την Υπουργό Εξωτερικών της Ανδόρας, Imma Tor Faus, και με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπρουνέι, Erywan Yusof. Στις επαφές αυτές συζητήθηκαν η διμερής συνεργασία, οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και οι σχέσεις ΕΕ με την Ανδόρα και τον ASEAN, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.

Σημαντική ήταν και η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), Jasem Mohamed Albudaiwi, με αντικείμενο τις σχέσεις ΕΕ–GCC και την προετοιμασία του Κοινού Υπουργικού Συμβουλίου ΕΕ–GCC που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο Κουβέιτ.

Τέλος, ο κ. Κόμπος είχε εποικοδομητική συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Καζακστάν, Murat Nurtleu, με τον οποίο συμφώνησε στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, επαναβεβαιώνοντας τη σημασία του διεθνούς δικαίου.