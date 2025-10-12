Την επιστροφή της περίκλειστης πόλης του Βαρωσιού στους νόμιμους ιδιοκτήτες της υπόσχεται ο Μεχμέτ Χάσγκιουλερ, ο οποίος παρουσιάζεται ως «ανεξάρτητος υποψήφιος» για την «προεδρία» του ψευδοκράτους.

Σε συνέντευξή του στο τουρκοκυπριακό «πρακτορείο ειδήσεων», ο Χάσγκιουλερ δήλωσε ότι, εάν «εκλεγεί», θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και θα εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για το άνοιγμα του Βαρωσιού, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «ενδιάμεση λύση αποσυμπίεσης» που θα μπορούσε να συμβάλει στην επίλυση του περιουσιακού ζητήματος.

Ο ίδιος εξέφρασε στήριξη σε λύση δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας, απορρίπτοντας τη θέση για δύο κράτη. Όπως ανέφερε, οι συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου αποτελούν «τίτλο ιδιοκτησίας για την απελευθέρωσή μας».

Ο Χάσγκιουλερ, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται «τρελός, αλλά όχι παράφρων», ανακοίνωσε σειρά ασυνήθιστων δεσμεύσεων, όπως η πώληση δύο υπηρεσιακών οχημάτων για αγορά ασθενοφόρων, η δωρεά του μισού του μισθού σε παιδιά που πηγαίνουν σχολείο χωρίς πρωινό και η μετακίνησή του με ποδήλατο, δηλώνοντας ότι ποτέ δεν είχε αυτοκίνητο.

Προανήγγειλε επίσης ότι δεν θα διεκδικήσει δεύτερη θητεία και ότι το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό θα είναι στο Μπακού, με στόχο – όπως είπε – «να εξισορροπήσει το Ισραήλ», το οποίο θεωρεί απειλή.

