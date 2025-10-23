Παρούσα στην επόμενη μέρα στην Γάζα και την προοπτικής μιας νέας σελίδας για την ευρύτερη περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου με πρωταγωνιστικό ρόλο δηλώνει η Κύπρος. Η Κυπριακή Δημοκρατία κατάρτισε, διαμόρφωσε και παρουσίασε πρόταση που αποτελείται από 6 συγκεκριμένα σημεία, στη βάση των οποίων η Κύπρος μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση της επόμενης φάσης της Συμφωνίας που έχει επιτευχθεί, στη Σύνοδο Κορυφής στο Σαρμ Ελ Σέιχ. Τα 6 σημεία ανταποκρίνονται και υλοποιούν συγκεκριμένες πτυχές του Σχεδίου Ειρήνης 20 σημείων του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το πλάνο 6 σημείων της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει επικοινωνηθεί και προς την ΕΕ, ο ρόλος της οποίας θα πρέπει να είναι ενεργός και άμεσος μέσω όλων των μέσων που διαθέτει. Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει συζητήσει εκτενώς το πλάνο της Κυπριακής Δημοκρατιας με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το έχει παρουσιάσει/συζητήσει τόσο εντός του πλαισίου της τηλεδιάσκεψης των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος όσο και κατά τη Σύνοδο (MED9) στη Σλοβενία.

Η Κύπρος, ως το πλησιέστερο κράτος μέλος της ΕΕ στην Γάζα και ως ένας αξιόπιστος εταίρος τόσο των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των Αραβικών Κρατών μπορεί να συμβάλει στην εφαρμογή και υλοποίηση της Συμφωνίας σύμφωνα με το Σχέδιο Ειρήνης 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ. Ο ρόλος της Κύπρου μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στις περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες και να ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ από δωρητή σε ένα στρατηγικό επιχειρησιακό δρώντα. Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι σχέσεις με τα κράτη της περιοχής που μπορεί να καταστήσει Κύπρο ουσιαστική γέφυρα μεταξύ ΕΕ-περιοχής στην προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων.

Ιδιαίτερα η χρονική συγκυρία, με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 είναι κρίσιμο χρονικό διάστημα ως προς την εφαρμογή και προώθηση της επόμενης φάσης και συνιστά επιπρόσθετο αλλά θεμελιώδες στοιχείο για την ταχεία ανάληψη δράσης από πλευράς ΕΕ και ανάπτυξη βασικών συνεργειών με σημαντικούς εταίρους.

Μέσω και αυτής της πρωτοβουλίας, η Κυπριακή Δημοκρατία επιχειρεί αφενός να διαθέσει προς τις προσπάθειες που καταβάλλει η διεθνής κοινότητα τις υποδομές και τους μηχανισμούς που κατέχει και αφετέρου να λειτουργήσει, στο βαθμό που της αναλογεί ως καταλύτης ενεργοποίησης και τροχοδρόμησης συγκεκριμένων διαδικασιών. Η Κυπριακή Δημοκρατία αντιλαμβάνεται και κατανοεί πλήρως το διακύβευμα της υλοποίησης και εφαρμογής των προνοιών του Σχεδίου του Προέδρου Τραμπ το συντομότερο δυνατόν ως προς την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση η ανάληψη πρωτοβουλιών και ο καταρτισμός συγκεκριμένων μηχανισμών, ιδιαίτερα σε περιφερειακό και επίπεδο ΕΕ είναι επιτακτική ανάγκη. Αυτό τον ρόλο είναι που διαδραματίζει για ακόμη μια φορά η Κύπρος.

συγκεκριμένες πρόνοιες του Σχεδίου 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ (ιδιαίτερα τα σημεία 2, 7,8,9,10,13,14,15,18) απαιτούν αξιόπιστους μηχανισμούς για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, τον έλεγχο, την ανοικοδόμηση και την σταθεροποίηση της κατάστασης μετά την εφαρμογή της συμφωνία.

Η ΚΔ ήδη διαθέτει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο τον θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο «Αμάλθεια» όσο και το Κέντρο “CYCLOPS” ως εκπαιδευτικό κέντρο. Και οι δύο αναγνωρίζονται διεθνώς ως ασφαλείς και αξιόπιστοι μηχανισμοί με δοκιμασμένη επιχειρησιακή επάρκεια, σε πλήρη συνεργασία με μηχανισμούς και διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών με δυνατότητα κλιμάκωσης, ικανοί δηλαδή να υποστηρίξουν ουσιαστικά τις πρόνοιες και λειτουργίες που αφορούν τα σημεία του Σχεδίου Τραμπ.

Τα έξι σημεία του πλάνου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει αναφερθεί επιγραμματικά στις ενότητες που αποτελούν το Πλάνο που έχει καταρτιστεί στη χθεσινή συνέντευξή του στο Euronews. Το συνολικό έγγραφο εργασίας περιέχει σε έκταση την περιγραφή, ανάλυση και μηχανισμούς για την εκπόνηση των προνοιών που περιέχει.

Συγκεκριμένα τα έξι σημεία αφορούν:

1. Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας (Σημεία 7 & 8 Σχεδίου Προέδρου Τραμπ): Η λειτουργία της πρωτοβουλίας «Αμάλθεια» υπό τον συντονισμό με UNOPS και τον Μηχανισμό 2720 UNSCR, σε συνεργασία με ΗΑΕ και επιχειρησιακό συντονισμό με Ισραήλ για την συλλογή, επιθεώρηση και μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας διαμέσω της ταχείας οδού Λεμεσού-Ασντόντ-Γάζας. 25,000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν παραδοθεί (επί του συνόλου 190,000 που ΟΗΕ έχει παραδώσει στη Γάζα), εκ των οποίων 3,300 τόνοι την περίοδο Αύγ-Οκτ 2025.

2. Ασφαλής διαλογή αγαθών και αμφίδρομη επιθεώρηση (Σημεία 13 & 15 Σχεδίου Προέδρου Τραμπ): Αξιοποίηση δυνατοτήτων και υποδομών μηχανισμών που ήδη έχουν εφαρμοστεί υπό την ομπρέλα ΗΕ (Μηχανισμός 2720) για εξειδικευμένη επιθεώρηση αγαθών (αμφίδρομη), για παροχή αξιόπιστης, γρήγορης και διαφανούς παροχής και παραλαβής υλικών στην Γάζα.

3. Απομάκρυνση μπάζων/ερειπίων και ενεργοποίηση ανοικοδόμησης (Σημεία 2,4 & 14 Σχεδίου Προέδρου Τραμπ): Ανάπτυξη αμφίδρομων θαλάσσιων οδών για εξαγωγή ερειπίων από την Γάζα και εισαγωγή κατασκευαστικών υλικών για την υποστήριξη της προσπάθειας ανοικοδόμησης της Γάζας. Κύπρος μπορεί να αξιοποιήσει υφιστάμενους μηχανισμούς για να συνδράμει στην απομάκρυνση (διαμέσου Κύπρου) μέρους του μεγάλου όγκου ερειπίων αλλά και για την παροχή μέρους κατασκευαστικών υλικών που θα είναι απαραίτητα για την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Σε αυτό το σημείο υπενθυμίζεται η ανακοίνωση του ΕΤΕΚ και του Συνδέσμου Εργολάβων με την οποία εκφράζουν πρόθεση για να συνδράμουν. Σχετική επιστολή στην Κυβέρνησης έχει αποστείλει, σύμφωνα με πληροφορίες μας και ο Σύνδεσμος Επιστημόνων, Επιμετρητών, Οικονομολόγων κατασκευών Κύπρου.

4. Υποστήριξη στην εκπαίδευση, σταθεροποίηση και αποκατάσταση σχέσεων (Σημεία 9,15 & 18 Σχεδίου Προέδρου Τραμπ): Εκπαίδευση σε θέματα επιθεώρησης, τελωνειακών ελέγχων και προσωπικού ασφαλείας υπό το CYCLOPS σε συνεργασία με EUBAM Rafah, βασισμένη στην εκπαίδευση που παρέχεται στις επιθεωρήσες UN2720 στην Γάζα. Αξιοποίηση εμπειρογνωμοσύνης της Κύπρου σε θέματα Αγνοουμένων (ΔΕΑ) όπως επίσης και ενίσχυση δυνατοτήτων Παλαιστινιακής Αρχής.

5. Συμβολή στην Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (International Stabilisation Force / ISF) (Σημείο 15 Σχεδίου Προέδρου Τραμπ): Ετοιμότητα να συμβάλουμε με υποστηρικτικό προσωπικό και να παρέχουμε υλικοτεχνική υποστήριξη στην ISF, για να διασφαλιστεί ένα ασφαλές περιβάλλον για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και τις διαδικασίες ανοικοδόμησης.

6. Συμβολή στο Σχέδιο Οικονομικής Ανάπτυξης (Σημείο 10 Σχεδίου Προέδρου Τραμπ): Αξιοποίηση του ρόλου της Κύπρου ως περιφερειακόυ επιχειρηματικόυ και οικονομικού κόμβου για την ενεργοποίηση και προσέλκυση επενδύσεων, όπως επίσης και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για την βιώσιμη και αξιοπρεπή ανάκαμψη της Γάζας.

Ενώπιων των ηγετών της ΕΕ και του Σίσι

Το σχέδιό του των έξι σημείων στη βάση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, ανέπτυξε ψες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στους ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ και του Προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, κατά τη διάρκεια δείπνου εργασίας στο πλαίσιο της ιστορικής πρώτης συνόδου ΕΕ-Αιγύπτου, στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στον ρόλο που μπορεί η Κύπρος να διαδραματίσει στην εφαρμογή του σχεδίου ειρήνευσης του Προέδρου των ΗΠΑ.

Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, η Κύπρος δεν επιδιώκει πολιτική διαμεσολάβηση, αλλά λειτουργική υποστήριξη του σχεδίου, με τρόπο που συμβάλλει στη βιωσιμότητα της Γάζας και ταυτόχρονα σέβεται τις ανησυχίες ασφάλειας του Ισραήλ.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΚΔ έχει προτείνει ένα μοντέλο εφαρμοστικής συνεισφοράς που, ήδη, κωδικοποιήθηκε σε έξι επιχειρησιακούς πυλώνες, οικοδομώντας στην επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου «Αμάλθεια», το οποίο λειτουργεί μέσω διμερούς μηχανισμού ασφάλειας και σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη UNOPS.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια του δείπνου, εξήρε τον κρίσιμο σταθεροποιητικό ρόλο της Αιγύπτου στην όλη προσπάθεια για ειρήνευση στη Γάζα και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε στη συνέχεια ειδική αναφορά στη σημασία του Συμφώνου για τη Μεσόγειο, που αποτελεί τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Νότιας Γειτονίας. Η επίσημη έγκρισή του έγινε στις 16 Οκτωβρίου 2025 σε επίπεδο Κολλεγίου Επιτρόπων, εγκαινιάζοντας έτσι ένα πλαίσιο συνεργασίας που δεν περιορίζεται σε βοήθεια ή αναπτυξιακά προγράμματα, αλλά επιδιώκει να αναβαθμίσει τη Μεσόγειο σε χώρο στρατηγικής σύζευξης Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Η υλοποίηση του Συμφώνου και η αναβάθμιση των σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες της Νότιας Γειτονίας, συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου, θα αποτελέσει σημαντική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Καταληκτικά, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει τη μακροοικονομική σταθερότητα της Αιγύπτου, σε συντονισμό με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λαμβάνοντας υπόψη τα στρατηγικά συμφέροντα της Ένωσης.