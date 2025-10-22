Η Κύπρος επιδιώκει ενεργό ρόλο στην προτεινόμενη «διεθνή δύναμη σταθεροποίησης» που θα αναπτυχθεί στη Γάζα, με στόχο τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξή του στο Euronews. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στο σχέδιο έξι σημείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο περιλαμβάνει ανθρωπιστική βοήθεια, ανοικοδόμηση και ασφάλεια.

Όπως αναφέρει το Euronews, στην συνέντευξη του στο πρόγραμμα «The Europe Conversation», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο η Κύπρος θέλει να επαναχρησιμοποιήσει τον ανθρωπιστικό θαλάσσιο διάδρομο «Αμάλθεια» για να υποστηρίξει τη μελλοντική ανοικοδόμηση της Γάζας.

«Η Κύπρος παρουσίασε ένα ‘πολύ συγκεκριμένο’ σχέδιο έξι σημείων για την ανάκαμψη της Γάζας στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενόψει μιας συνάντησης ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη», αναφέρεται, και σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «συζήτησε για πρώτη φορά τις λεπτομέρειες» κατά την συνέντευξη.

Το σχέδιο έξι σημείων θα επικεντρωθεί στη βοήθεια, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση, αναφέρεται, και περιλαμβάνει την επαναχρησιμοποίηση του διαδρόμου «Αμάλθεια» τόσο για την απομάκρυνση ερειπίων από την περιοχή όσο και για την παράδοση υλικών για την τελική ανοικοδόμηση της.

«Όταν (…) υπάρξουν οι συνθήκες, θα πρέπει να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση. Και γι’ αυτό το σημείο τρία της πρότασής μας είναι η απομάκρυνση των ερειπίων και η διευκόλυνση της ανοικοδόμησης. Αυτός είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος: ανάπτυξη θαλάσσιων οδών για την απομάκρυνση ερειπίων και την εισαγωγή δομικών υλικών στη Γάζα, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανοικοδόμηση της Γάζας», δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με το Euronews.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η Κύπρος είναι πρόθυμη να αξιοποιήσει τη στρατηγική της θέση ως γέφυρα μεταξύ της ΕΕ και της Μέσης Ανατολής για να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στο μέλλον της Γάζας, αναφέρεται.

«Το σχέδιό μας βασίζεται στις άριστες σχέσεις μας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη», είπε, «όλους τους Άραβες εταίρους στην περιοχή», την ΕΕ και τις ΗΠΑ, πρόσθεσε.

Εκτός από την ανοικοδόμηση, το σχέδιο της Κύπρου είναι γενικά δομημένο σύμφωνα με δύο άλλες κύριες γραμμές: την ανθρωπιστική βοήθεια και την ασφάλεια, αναφέρεται.

«Στοχεύει στην υποστήριξη της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, του ελέγχου «αγαθών διπλής χρήσης» (αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό πλαίσιο) και της εκπαίδευσης των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας», προστίθεται.

Σημειώνεται ακόμη ότι η Κύπρος επιδιώκει επίσης ρόλο στην προτεινόμενη «διεθνή δύναμη σταθεροποίησης» του Τραμπ (με αποστολή τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη διατήρηση της σταθερότητας στη Γάζα, μεταξύ άλλων), η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει Άραβες και διεθνείς εταίρους.

Όπως αναφέρεται, και τα έξι σημεία συνδέονται με οκτώ ξεχωριστά στοιχεία του ευρύτερου σχεδίου 20 σημείων του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στην ανθρωπιστική βοήθεια, την οικονομική ανάκαμψη, την ανοικοδόμηση και τη μελλοντική διακυβέρνηση.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας μπορεί να ξεκινήσει μόνο όταν υπάρχουν οι «κατάλληλες πολιτικές συνθήκες». Πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή» από το ειρηνευτικό σχέδιο κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία του Τραμπ, προστίθεται.

Σε σχέση με την επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από τον Ιανουάριο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι μία από τις κύριες προτεραιότητές του είναι να «φέρει την ΕΕ πιο κοντά στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη Μέση Ανατολή».

ΚΥΠΕ