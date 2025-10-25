«Η Τουρκική Δημοκρατία είναι εγγυητής ολόκληρου του νησιού και έτσι θα παραμείνει», δήλωσε στο πρακτορείο “Αναντολού” ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Στην πρώτη του μεγάλη συνέντευξη στο τουρκικό πρακτορείο “Αναντολού”, μετά την ανάδειξή του στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ο Τουφάν Έρχιουρμαν δήλωσε ότι η πολιτική ισότητα αποτελεί για τον ίδιο «κόκκινη γραμμή», προσθέτοντας πως δεν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

«Γιατί να το κάνω αυτό αντικείμενο διαπραγμάτευσης, ώστε να φτάσει στο σημείο να μου πει ‘εντάξει, εγώ θα σου το δώσω αυτό, αλλά σε αντάλλαγμα θα μου δώσεις εσύ εκείνο’; Από τη δική μας πλευρά η πολιτική ισότητα είναι μια ζωτική ‘κόκκινη γραμμή’», ανέφερε.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν υποστήριξε πως η ιστορία των διαπραγματεύσεων έχει δείξει ότι κάθε φορά που η πολιτική ισότητα τίθεται υπό συζήτηση, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποχώρηση του Ελληνοκύπριου ηγέτη από το τραπέζι.

«Συνεπώς, πριν καθίσουμε στο τραπέζι, αν είναι να καθίσουμε, η πολιτική ισότητα για μένα είναι ‘κόκκινη γραμμή’», είπε.

Αναφερόμενος στο Crans Montana, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, είχε τότε τονίσει πως οποιαδήποτε μελλοντική διαδικασία θα πρέπει να έχει σαφές χρονοδιάγραμμα.

«Εγώ θέλω ο ΟΗΕ να υποστηρίξει τα λόγια του. Αν είναι να καθίσουμε στο τραπέζι με χρονοδιάγραμμα, χαλάλι. Αν όμως είναι πάλι ‘να κάτσουμε και θα δούμε για άλλα 5 ή 7 χρόνια’, ο τουρκοκυπριακός λαός δεν μπορεί πλέον να τα ανεχτεί αυτά», σημείωσε.

Εξάλλου, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε πως “η Τουρκική Δημοκρατία είναι, ναι, εγγυητής ολόκληρου του νησιού, και έτσι θα παραμείνει. Υπό τις σημερινές συνθήκες αυτό το δεδομένο έχει καταστεί ακόμη πιο σημαντικό, γιατί μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αισθανόμαστε ασφαλείς».

Έκανε μάλιστα λόγο για “παρουσία ξένων στρατιωτικών δυνάμεων” στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, και συγκεκριμένα από “Ισραήλ, ΗΠΑ, Γαλλία, Ευρωπαϊκή Ένωση και Βρετανία”, κάτι που όπως είπε “ενισχύει την ανάγκη για την εγγυητική παρουσία της Άγκυρας”.

Ο κ. Έρχιουρμαν επανέλαβε τη θέση του ότι καμία διαπραγμάτευση δεν θα γίνει χωρίς διαβούλευση με την Τουρκία.

«Κανένας πρόεδρός μας μέχρι σήμερα δεν έχει διεξαγάγει διαπραγματεύσεις χωρίς να συμβουλευθεί την Τουρκία. Δεν υπήρξε ούτε ένας», είπε.

Τόνισε ότι η πρώτη του επίσκεψη θα είναι στην Τουρκία, «σύμφωνα με την παράδοση του κράτους της τδβκ», και είπε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών θα προχωρήσουν ακόμη περισσότερο.

«Η βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκική Δημοκρατία είναι κάτι που θεωρώ προσωπικό καθήκον και αποστολή μου», δήλωσε

Ο νέος Τ/Κκηγέτης υποστήριξε πως υπάρχει μια “ανησυχητική αύξηση ξένης στρατιωτικής παρουσίας ” στις ελεύθερες περιοχές “κυρίως από το Ισραήλ”, σημειώνοντας ότι αυτό δημιουργεί κινδύνους ασφάλειας όχι μόνο για τους Τουρκοκυπρίους αλλά και για τους Ελληνοκυπρίους.

Κατηγόρησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ότι «προσπαθεί να φέρει χώρες στο νησί για να διαμορφώσει ισορροπία έναντι της Τουρκίας» και υποστήριξε ότι «όσοι εισέρχονται σε μια περιοχή με πρόσχημα την ισορροπία, δεν φεύγουν ποτέ».

«Η προσέγγιση αυτή μετατρέπει το νησί σε μη ασφαλή τόπο. Εμείς οι Τουρκοκύπριοι μπορούμε να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς υπό την εγγύηση της Τουρκίας», σημείωσε.

Ο κ. Έρχιουρμαν άσκησε κριτική και για το έργο Great Sea Interconnector, λέγοντας πως στόχος είναι «να μείνει η Τουρκία εκτός».

«Αυτό δεν είναι οικονομικά συμφέρον ούτε λογικό. Όσο συνεχίζετε να υιοθετείτε τέτοιες προσεγγίσεις, δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί μόνιμη ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή», επεσήμανε.

Ανέφερε πως «η Τουρκική Δημοκρατία, ο τουρκοκυπριακός λαός και η τδβκ δεν μπορούν να αγνοηθούν. Ήμασταν πάντα εδώ, είμαστε εδώ και σήμερα, θα είμαστε εδώ και αύριο. Όσοι προσπαθούν να συμπεριφέρονται σαν να μην υπάρχουμε, αργά ή γρήγορα θα χάσουν», σημείωσε.

