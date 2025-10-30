Το Final Four της Αθήνας και η συναυλία των Iron Maiden είναι δύο γεγονότα που απασχολούν τα κομματικά επιτελεία ως προς τη συμμετοχή των ψηφοφόρων στις εκλογές, ωστόσο δεν φαίνεται να οδηγούν τελικά σε αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής τους. Το θέμα αναμένεται να ξεκαθαρίσει σήμερα πιθανότητα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών της Βουλής. Παράλληλα, προκύπτουν και πρακτικά ζητήματα σε σχέση με πιθανή μετατόπιση της ημερομηνίας.

«Η ημερομηνία των βουλευτικών εκλογών έχει ήδη καθοριστεί και είναι η 24η Μαΐου», δήλωσε χθες ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών, Άριστος Δαμιανού. Η τοποθέτηση αυτή ήρθε εν μέσω συζητήσεων και σεναρίων για ενδεχόμενη αλλαγή της ημερομηνίας λόγω του Final Four ή της συναυλίας των Iron Maiden στην Ελλάδα.

Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινή Έκδοση του ΑΣΤΡΑ, ο κ. Δαμιανού εξέφρασε την απορία του για το μήνυμα που εκπέμπεται προς τους πολίτες όταν γίνεται τέτοια συζήτηση, υπογραμμίζοντας ότι η αλλαγή ημερομηνίας λόγω αθλητικών ή ψυχαγωγικών γεγονότων «δεν συνάδει με τη σοβαρότητα των διαδικασιών».

Ο ίδιος σημείωσε ότι υπάρχουν συνταγματικές διαδικασίες και προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν, προσθέτοντας πως δεν είναι θεμιτό να γίνεται με ελαφρότητα συζήτηση για μετακίνηση εκλογών από διάφορα υπουργεία.

Η επιτροπή Εσωτερικών αναμένει τις τελικές εξελίξεις, αλλά ξεκαθάρισε ότι η ημερομηνία παραμένει σταθερή.

Υπενθυμίζεται ότι για το ζήτημα είχε ερωτηθεί προχθές και η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου. Ερωτηθείσα αν εξετάζεται η μετακίνηση της ημερομηνίας των εκλογών λόγω του EuroLeague Final Four και της συναυλίας του συγκροτήματος Iron Maiden στην Αθήνα, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι η τελική ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών θα οριστικοποιηθεί μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου που θα προσδιορίσει και τον αριθμό των βουλευτικών εδρών. Παράλληλα, σημείωσε ότι «δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό προς το παρόν» σε ό,τι αφορά την ημερομηνία.

«Όποια και αν είναι η ημερομηνία, εμείς πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι και με την κατάλληλη προετοιμασία, ώστε η Βουλή να μπορέσει να υποδεχθεί το αποτέλεσμα των πολιτών και της δημοκρατίας», πρόσθεσε η Πρόεδρος της Βουλής.

Το θέμα, ωστόσο, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, καθώς εγείρεται και συνταγματικό ζήτημα. Το Σύνταγμα προβλέπει ότι οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σε διάστημα μικρότερο των 40 και μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία διάλυσης της Βουλής. Δηλαδή, οι εκλογές πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός του δεκαημέρου αυτού μετά τη διάλυση της Βουλής. Το πότε θα διαλυθεί η Βουλή αποτελεί δική της απόφαση, ενώ η Κυβέρνηση ορίζει την ημερομηνία των εκλογών με βάση τον χρόνο διάλυσής της.

Η απόφαση για διεξαγωγή των εκλογών στις 24 Μαΐου ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη ότι την επόμενη εβδομάδα ακολουθεί το τριήμερο του Κατακλυσμού. Η 31η Μαΐου απορρίφθηκε ως επιλογή, καθώς κρίθηκε πως το τριήμερο θα οδηγούσε σε μειωμένη συμμετοχή στις κάλπες.

Με τα δεδομένα όπως έχουν σήμερα, δεν είναι δυνατή η μετακίνηση της ημερομηνίας νωρίτερα, δηλαδή στις 17 Μαΐου, καθώς δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος συνταγματικός χρόνος από την ημέρα διάλυσης της Βουλής. Συνεπώς, για να υπάρξει σενάριο αλλαγής ημερομηνίας, θα πρέπει να μετατεθεί και η ημερομηνία διάλυσής της.

Πρακτικά, αυτό δεν είναι εύκολο, καθώς θα απαιτούσε η Βουλή να διαλυθεί πριν από το Πάσχα, ώστε να συμπληρωθεί ο αναγκαίος συνταγματικός χρόνος. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να αποφασιστεί η Βουλή να παραμείνει κλειστή μόνο κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Λύση, πάντως, υπάρχει για όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν εκείνο το διάστημα αλλά επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Υπηρεσία Εκλογών για να ψηφίσουν σε εκλογικό κέντρο της Αθήνας. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τον Ιανουάριο μέχρι τις 2 Απριλίου, οπότε και κλείνει ο εκλογικός κατάλογος.