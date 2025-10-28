Θέμα αλλαγής της ημερομηνίας διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών τίθεται ως προβληματισμός σε κομματικά επιτελεία. Το ζήτημα συζητήθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, σε κάποια στιγμή ανεπίσημα στη Βουλή και ενδέχεται να επανέλθει στη σύσκεψη αρχηγών. Η ορισθείσα ημερομηνία για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών είναι η Κυριακή 24 Μαΐου 2026.

Οι λόγοι για τους οποίους εξετάζεται, έστω και σε επίπεδο προβληματισμού, αλλαγή της ημέρας διεξαγωγής των εκλογών είναι ουσιαστικά δύο. Ο πρώτος είναι το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί μεταξύ 22 και 24 Μαΐου, και ο δεύτερος είναι η μεγάλη συναυλία του γνωστού βρετανικού μουσικού συγκροτήματος Iron Maiden, που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 23 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Τα δύο αυτά γεγονότα, που χρονικά συμπίπτουν με την ημερομηνία των εκλογών, έχουν ήδη ενταχθεί στα σχέδια πολλών Κυπρίων, οι οποίοι προγραμματίζουν ταξίδι στην ελληνική πρωτεύουσα και έχουν ήδη προβεί σε κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων για το συγκεκριμένο διάστημα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε ανησυχία σε ορισμένα κομματικά επιτελεία, τα οποία φοβούνται αυξημένη αποχή και απώλεια ψήφων.

Ωστόσο, το θέμα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, καθώς εγείρεται και συνταγματικό ζήτημα. Το Σύνταγμα ορίζει ότι οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σε διάστημα μικρότερο των 40 και μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία διάλυσης της Βουλής. Δηλαδή, οι εκλογές πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός του δεκαημέρου αυτού μετά την απόφαση διάλυσης της Βουλής. Το πότε διαλύεται η Βουλή είναι θέμα που αποφασίζει η ίδια, ενώ η Κυβέρνηση ορίζει την ημερομηνία των εκλογών με βάση το πότε θα διαλυθεί η Βουλή.

Στις συσκέψεις που προηγήθηκαν μεταξύ εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών, υπηρεσιών της Βουλής και κομμάτων, αποφασίστηκε ότι η καταλληλότερη ημερομηνία διάλυσης της Βουλής είναι η 23η Απριλίου, καθώς η Βουλή θα παραμείνει κλειστή για δύο εβδομάδες λόγω Πάσχα – δηλαδή τη Μεγάλη Εβδομάδα και την εβδομάδα της Διακαινησίμου. Το Πάσχα φέτος είναι στις 12 Απριλίου. Συνεπώς, η Βουλή θα ανοίξει μετά τις γιορτές και θα συνεδριάσει για τελευταία φορά σε ολομέλεια την Πέμπτη 23 Απριλίου, οπότε και θα διαλυθεί.

Στην απόφαση για την Κυριακή 24 Μαΐου ελήφθη υπόψη και το γεγονός ότι την επόμενη εβδομάδα είναι το τριήμερο του Κατακλυσμού. Η 31η Μαΐου απορρίφθηκε ως επιλογή επειδή κρίθηκε πως το τριήμερο θα οδηγούσε σε μειωμένη συμμετοχή στις κάλπες. Έτσι υπήρξε κατάληξη στην 24η Μαΐου. Στην πορεία, ωστόσο, προέκυψε σε κάποιους προβληματισμός λόγω των δύο μεγάλων εκδηλώσεων στην Αθήνα.

Με τα δεδομένα όπως έχουν σήμερα, δεν είναι δυνατή η μετακίνηση της ημερομηνίας νωρίτερα, δηλαδή στις 17 Μαΐου, καθώς δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος από την ημέρα διάλυσης της Βουλής. Συνεπώς, για να υπάρξει σενάριο αλλαγής της ημερομηνίας των εκλογών, θα πρέπει να μετακινηθεί και η ημερομηνία διάλυσης της Βουλής.

Πρακτικά, αυτό δεν είναι εύκολο, καθώς θα πρέπει η Βουλή να διαλυθεί πριν από το Πάσχα, ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος συνταγματικός χρόνος. Εκτός και αν αποφασιστεί η Βουλή να μείνει κλειστή μόνο κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Προκύπτει επίσης πρακτικό ζήτημα σε τεχνοκρατικό επίπεδο, καθώς σε περίπτωση που οι εκλογές μετακινηθούν νωρίτερα, ο διαθέσιμος χρόνος από την ημερομηνία κλεισίματος των εκλογικών καταλόγων (2 Απριλίου) μέχρι την ημέρα των εκλογών θα είναι περιορισμένος, γεγονός που δυσχεραίνει τον έλεγχο όλων των νέων αιτήσεων και τον καθορισμό των εκλογικών κέντρων.

Λύση, πάντως, υπάρχει για όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν εκείνο το διάστημα αλλά επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Υπηρεσία Εκλογών για να ψηφίσουν σε εκλογικό κέντρο της Αθήνας. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τον Ιανουάριο μέχρι τις 2 Απριλίου, οπότε και κλείνει ο εκλογικός κατάλογος. Υπενθυμίζεται ότι και στις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2024 είχε πραγματοποιηθεί συναυλία του συγκροτήματος Coldplay, στην οποία παρευρέθηκαν αρκετοί Κύπριοι, πολλοί εκ των οποίων είχαν δηλώσει πρόθεση να ψηφίσουν στην Αθήνα.

Η συζήτηση στην παρούσα φάση παραμένει σε επίπεδο προβληματισμού και το πιθανότερο είναι να μην προχωρήσει τελικά, καθώς και από πλευράς κομμάτων διατυπώνονται ενστάσεις, υποδεικνύοντας ότι δεν αποτελεί λύση η αλλαγή της ημερομηνίας κάθε φορά που προκύπτει ένα άλλο γεγονός μεγάλου ενδιαφέροντος.