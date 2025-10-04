Η Βουλή αλλάζει και… ανανεώνεται. Η υιοθέτηση στο καταστατικό των κομμάτων ορίου θητειών για τις αιρετές θέσεις πολιτειακών αξιωματούχων φέρνει αλλαγές και, σε κάποιες περιπτώσεις, μαζικές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της επαρχίας Λευκωσίας, η οποία, πέρα από τη μία έδρα που χάνει λόγω των πληθυσμιακών αλλαγών, θα χάσει περίπου και το ένα τρίτο της υφιστάμενης κοινοβουλευτικής της ομάδας.

Τουλάχιστον επτά από τους σημερινούς βουλευτές της δεν θα είναι υποψήφιοι. Υπάρχει βέβαια ένα ερωτηματικό για την περίπτωση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, η οποία δεν αποκλείεται να τη δούμε υποψήφια σε ψηφοδέλτιο άλλου κόμματος. Στην εξίσωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι η απώλεια έδρας στη Λευκωσία αυξάνει το εκλογικό μέτρο, το οποίο, σε συνδυασμό με τις νέες πολιτικές δυνάμεις που διεκδικούν θέση στη Βουλή, καθιστά πολύ πιθανό οι αλλαγές να είναι ακόμη περισσότερες.

Οι κόκκινοι, οι μπλε και οι πράσινοι

Από τα κοινοβουλευτικά έδρανα της Λευκωσίας αποχωρούν σίγουρα τρεις βουλευτές του ΔΗΣΥ. Ο τέως πρόεδρος του κόμματος Αβέρωφ Νεοφύτου και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Τορναρίτης, οι οποίοι, μετά από μακρά συνεχή παρουσία, αποχωρούν λόγω θητειών. Ο ΔΗΣΥ εφαρμόζει για πρώτη φορά την καταστατική πρόνοια που ψηφίστηκε το 2018 και αφορά το όριο τριών συνεχόμενων θητειών. Από τα έδρανα της Βουλής αποχωρεί επίσης ο τέως αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος αποφάσισε να μην επαναδιεκδικήσει εκλογή, παρόλο που με βάση το καταστατικό είχε αυτό το δικαίωμα.

Από πλευράς ΑΚΕΛ, μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής την περασμένη βδομάδα, το σκηνικό ξεκαθάρισε. Οι Γιώργος Λουκαΐδης και Άριστος Δαμιανού πήραν εξαίρεση από τον περιορισμό των θητειών και θα είναι στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ. Δεν θα είναι όμως ο τέως ΓΓ του κόμματος, Άντρος Κυπριανού, ο οποίος αποχωρεί, ενώ εκτός ψηφοδελτίου του ΑΚΕΛ μένει και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Για την τελευταία, ωστόσο, δεν είναι δεδομένη η αποχώρησή της από τη Βουλή, καθώς υπάρχει πιθανότητα να τη δούμε υποψήφια με άλλο κόμμα. Η ίδια έχει δηλώσει ότι έχει δεχθεί προτάσεις και, εφόσον δεν έχει συμφωνήσει με το ΑΚΕΛ, όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά.

Εκτός Βουλής θα μείνει επίσης ο Κωστής Ευσταθίου. Ο ανεξάρτητος σοσιαλιστής βουλευτής, που είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ και στη συνέχεια διαγράφηκε, έχει δηλώσει ότι δεν θα επαναδιεκδικήσει.

Από τα κοινοβουλευτικά έδρανα αποχωρεί και ο τέως πρόεδρος των Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ο οποίος έχει συμπληρώσει το όριο θητειών που προβλέπεται από το καταστατικό του κόμματος. Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές στη Λευκωσία είχε εκλεγεί με τους Οικολόγους και η Αλεξάνδρα Ατταλίδου, η οποία στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε και εντάχθηκε στο ΒΟΛΤ, με το ψηφοδέλτιο του οποίου θα είναι εκ νέου υποψήφια.

Τι γίνεται στη Λεμεσό

Αρκετές θα είναι οι αλλαγές και στη Λεμεσό. Από πλευράς ΔΗΣΥ, ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος Ευθύμιος Δίπλαρος συμπλήρωσε τρεις συνεχόμενες θητείες και δεν θα είναι στο ψηφοδέλτιο. Το ίδιο ισχύει και για το ΑΚΕΛ σε σχέση με τους Κώστα Κώστα και Άντρο Καυκαλιά, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το όριο θητειών.

Στα κοινοβουλευτικά έδρανα δεν συνεχίζει, από επιλογή, και ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς, παρόλο που στο ΔΗΚΟ δεν υπάρχει περιορισμός θητειών. Κοινό χαρακτηριστικό και των τεσσάρων προαναφερθέντων βουλευτών είναι ότι ήταν οι δημοφιλέστεροι των κομμάτων τους.

Στη Λεμεσό δεν θα συνεχίσει ούτε ο Μαρίνος Σιζόπουλος της ΕΔΕΚ. Παραμένει ερωτηματικό τι θα πράξει ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν στο ότι το πιθανότερο είναι να μην συνεχίσει. Σημειώνεται ότι ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους είχε εκλεγεί με το ΕΛΑΜ, από το οποίο διεγράφη. Στις εκλογές αναμένεται να κατέλθει με δικό του κόμμα.

Δεν θα μπουν στη μάχη

Οι αλλαγές στη Βουλή δεν σταματούν εδώ. Στην επαρχία Αμμοχώστου, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης συμπλήρωσε τρεις θητείες και μένει εκτός, ενώ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, δήλωσε ότι δεν θα επαναδιεκδικήσει, παρόλο που δεν έχει συμπληρώσει το όριο θητειών. Στη Λάρνακα, ανακοίνωσε ότι δεν θα επαναδιεκδικήσει ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης. Στην Πάφο, ο Ηλίας Μυριάνθους της ΕΔΕΚ, έχοντας συμπληρώσει το όριο θητειών του κόμματος, επίσης δεν θα επαναδιεκδικήσει.

Τέλος, στην επαρχία Κερύνειας, ο Μάριος Μαυρίδης από τον ΔΗΣΥ έχει συμπληρώσει το όριο θητειών, ωστόσο οι πληροφορίες τον φέρουν να διεκδικεί τη θέση του εκπροσώπου των Μαρωνιτών στη Βουλή, οπότε είναι πιθανό να επιστρέψει από διαφορετικά έδρανα. Στην ίδια επαρχία, δεν θα επαναδιεκδικήσει ούτε ο Χρίστος Χριστόφιας του ΑΚΕΛ, αφού, σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, έπρεπε να επιλέξει είτε τη θέση του Επαρχιακού Γραμματέα Λευκωσίας-Κερύνειας είτε αυτή του βουλευτή· επέλεξε να παραμείνει Επαρχιακός.