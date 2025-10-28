Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών και η επίσημη ημερομηνία διεξαγωγής θα οριστικοποιηθούν με την κατάθεση του νομοσχεδίου, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Βουλής. Η Αννίτα Δημητρίου απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο περιθώριο της μαθητικής παρέλασης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στη Λευκωσία.

Σε ερώτηση αν αναμένεται να μετακινηθεί η ημερομηνία εκλογών λόγω της διεξαγωγής του EuroLeague Final Four και της συναυλίας του συγκροτήματος Iron Maiden στην Αθήνα, η κ. Δημητρίου απάντησε ότι η τελική ημερομηνία της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών είναι κάτι που αναμένεται να οριστικοποιηθεί μετά και την κατάθεση του νομοσχεδίου, το οποίο θα προσδιορίσει και τον αριθμό των βουλευτικών εδρών, όπως είπε. Εξέφρασε πάντως τη θέση ότι «δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό προς το παρόν» σε ό,τι αφορά την ημερομηνία.

«Όποια και να είναι η ημερομηνία, εμείς πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι αλλά και με την κατάλληλη προετοιμασία η Βουλή να μπορέσουμε ακριβώς να υποδεχτούμε το αποτέλεσμα των πολιτών και της δημοκρατίας», συνέχισε η κ. Δημητρίου.

Αναφορικά με την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι «καταγράφηκε στην παγκόσμια ιστορία ως το σύγχρονο θαύμα του ελληνισμού» και πρόσθεσε ότι «όταν οι Έλληνες ενώνονται γύρω από ιδανικά και το δίκαιο, τότε κανένας δεν μπορεί να τους λυγίσει».

Συνέχισε λέγοντας ότι «είναι πάνω στις στάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που οικοδομήθηκε η Ευρώπη της συνεργασίας, του δικαίου, της αλληλεγγύης, η οποία σήμερα δυστυχώς κινδυνεύει από τις φωνές των άκρων και του λαϊκισμού».

«Αυτά να τα θυμόμαστε για να μην περάσουμε ξανά τα ίδια», κατέληξε, συγχαίροντας τους μαθητές και τις μαθήτριες που παρέλασαν.

