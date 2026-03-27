Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία με την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (CDB) για την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων, συνολικού ύψους περίπου €650 εκατ. Η συμφωνία αφορά δάνεια ύψους περίπου €150 εκατ. και καταθέσεις περίπου €500 εκατ., και θα πραγματοποιηθεί σε τιμή κοντά στην ονομαστική αξία, υπό συνήθεις εμπορικούς όρους.

Η απόκτηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Τράπεζας Κύπρου για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων, με στόχο τη σταθερή αύξηση της παρουσίας της στην αγορά. Σύμφωνα με την Τράπεζα, η συμφωνία αναμένεται να έχει μέτρια θετική επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος και περιορισμένη επίδραση στα κεφάλαια ύψους περίπου 35 μονάδων βάσης.

Η συμφωνία αυτή υποστηρίζει τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική της Τράπεζας για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της θέσης και την ενδυνάμωση του χαρτοφυλακίου της, εν μέσω μιας αναπτυσσόμενης αγοράς. Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και υπόκειται στην εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων, περιλαμβανομένων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.

Η συμφωνία αυτή δεν επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου “καθορισμένου προσώπου” όπως ορίζεται στον Νόμο 14(Ι)/1993 περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Η KPMG Limited ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η Hadjianastassiou Ioannides LLC ως νομικοί σύμβουλοι για το Συγκρότημα στην εν λόγω συναλλαγή.