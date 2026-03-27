Στα πλείστα δάνεια στην Κύπρο ισχύουν τρεις βασικές κατηγορίες κυμαινόμενων επιτοκίων. Σε συνδυασμό με το περιθώριο που ορίζεται σε κάθε δανειακή σύμβαση, διαμορφώνεται το επιτόκιο που καταβάλλεται για τη δόση ενός δανείου.

Οι τρεις κατηγορίες δανείων συνδέονται με τα αντίστοιχα επιτόκια:

Euribor, το οποίο είναι διατραπεζικό επιτόκιο που εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μεταξύ άλλων αποτελεί μέρος της φόρμουλας επιτοκίου σε δάνεια. Βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Βασικό επιτόκιο της εκάστοτε τράπεζας, το οποίο αυξομειώνεται αναλόγως της αντίστοιχης πορείας του καταθετικού επιτοκίου της ίδιας της τράπεζας ή του συστήματος ευρύτερα.

Αναλόγως της σύμβασης του εκάστοτε δανειολήπτη με την τράπεζά του επηρεάζεται και ο χρόνος αυξομείωσης της δόσης, στη βάση υπολογισμού του επιτοκίου. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ, η μεταβολή -προς τα πάνω ή προς τα κάτω- είναι άμεση. Στην περίπτωση του Euribor, αυτό έχει να κάνει με την περίοδο υπολογισμού και αναφοράς. Μια σύμβαση με επιτόκιο σε Euribor 6 μηνών διαφοροποιείται ως προς τη δόση ανά εξάμηνο. Αυτό ισχύει και κατά τις αυξήσεις και κατά τις μειώσεις των επιτοκίων.

Σειρά ειδικών ρυθμίσεων στην αρχή ενός δανείου ή στο ενδιάμεσο και αναλόγως εάν έχει γίνει επαναδιαπραγμάτευση ή και αναδιάρθρωση διαφοροποιούν βασικούς όρους μιας σύμβασης, με σκοπό ο δανειολήπτης να είναι βιώσιμος, δηλαδή να αποπληρώνει χωρίς προβλήματα τις δανειακές του υποχρεώσεις.