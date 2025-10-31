Απαντητική επιστολή προς τον ΓΓ του ΟΗΕ έδωσε στον Ειδικό του Αντιπρόσωπο στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν ευχαριστώντας τον για τη δική του συγχαρητήρια επιστολή προς τον ίδιο, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Έρχιουρμαν στην επιστολή του προς τον κ. Γκουτέρες εκφράζει την ευχαρίστηση και την ευγνωμοσύνη του «για το συνεχιζόμενο προσωπικό σας ενδιαφέρον και τη συμβολή σας στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος».

Προσβλέπει, προσθέτει, στη στενή και αποφασιστική συνεργασία με τον ΓΓ του ΟΗΕ για την επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και διαρκούς λύσης στην Κύπρο. «Πιστεύω ότι μια τέτοια λύση θα έχει επίσης θετικές επιπτώσεις στην περιοχή μας», ανέφερε ο κ Ερχιουρμάν.

ΚΥΠΕ