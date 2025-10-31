Ο Τουφάν Έρχιουρμαν δήλωσε ότι θα υποστηρίξει το έργο των Τεχνικών Επιτροπών, μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί της Παρασκευής με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Χασίμ Ντιάν, στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Ο Τ/κ ηγέτης ανέφερε ότι η επιδίωξή του είναι μια εργασία επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα στις Τεχνικές Επιτροπές, οι οποίες αποτελούν εργαλείο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Μετά την συνάντηση που διήρκησε μισή περίπου ώρα ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι συζήτησαν και για το έργο των Τεχνικών Επιτροπών, σημειώνοντας ότι υπάρχουν 13 τέτοιες Επιτροπές. Τον ενημέρωσε – όπως ανέφερε – ότι θα υιοθετήσει μια προσέγγιση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. Με τον όρο προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, εννοούμε οι επιτροπές να εργάζονται με ένα πολύ εντατικό πρόγραμμα εργασίας, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι τα μέλη των Επιτροπών εργάζονται εθελοντικά. Ως «προεδρία», συνέχισε, θα παρέχει πλήρη στήριξη σε όλες τις Επιτροπές, ώστε να επιτύχουν αποτελέσματα και εάν υπάρχουν προβλήματα, να τα επιλύσουν.

«Όπως γνωρίζετε, η κύρια αποστολή των επιτροπών είναι να παράγουν αποτελέσματα που διευκολύνουν την καθημερινή ζωή και να οικοδομούν εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Ως εκ τούτου, τον ενημερώσαμε ότι το εκτιμούμε αυτό και θα υποστηρίξουμε το έργο τους με μια προσέγγιση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα» είπε.

Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι έχουν την ίδια άποψη με τον κ. Ντιάν να βρίσκονται σε συνεχή επαφή ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν πιθανά ανεπιθύμητα προβλήματα που θα προκύπτουν.

Ολοκλήρωσαν, είπε, την πρώτη τους συνάντηση με μια πολύ θετική νότα και ευχήθηκε και ο ίδιος στον κ. Ντιάν καλή επιτυχία στα καθήκοντά του. «Του ευχηθήκαμε καλή επιτυχία στον νέο του ρόλο και εκφράσαμε την εμπιστοσύνη μας στην αμεροληψία και τη δίκαιη στάση του. Του μεταφέραμε ότι ανέλαβε έναν σημαντικό ρόλο και του ευχηθήκαμε καλή επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για την συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, συμφώνησαν να συναντηθούν τις επόμενες εβδομάδες. Μια συνάντηση, όπως είπε, που δεν θα περιλαμβάνει τον ΟΗΕ, «αλλά, φυσικά, θα περιλαμβάνει τους δικούς μας εκπροσώπους. Αυτήν την απόφαση πήραμε. Η ημερομηνία, η ημέρα και η ώρα δεν έχουν ακόμη οριστεί. Συμφωνήσαμε ότι θα τον ενημερώσω γι’ αυτό».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι βρίσκεται σε επαφή με την κ. Ολγκίν και «φαίνεται πιθανό η συνάντηση να πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου, εκτός εάν υπάρξουν συγκεκριμένες αλλαγές».

Προσδοκεί σε εποικοδομητική συνεργασία και με τους δύο ηγέτες, είπε ο Ντιάν

«Προσδοκώ να εργαστώ και με τους δύο ηγέτες εποικοδομητικά», δήλωσε με τη σειρά του ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Χασίμ Ντιάν μετά τη συνάντηση που είχε με τον νέο ηγέτη των Τ/κ.

Ο κ. Ντιάν δήλωσε ότι εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία μετά και την επιστολή του ΓΓ προς τον κ. Έρχιουρμαν ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2025 να του εκφράσει τα συγχαρητήριά του για την ανάληψη των καθηκόντων του ως του νέου ηγέτη της τ/κ κοινότητας και να του ευχηθεί να πάει καλά, όπως και ο ΓΓ είπε. Επίσης, πρόσθεσε, επικαλέστηκε κι αναφέρθηκε και στην δέσμευση του ΓΓ να εργαστεί για την ευημερία και την ασφάλεια ολόκληρης της Κύπρου ώστε να διασφαλιστεί μια ειρηνική διευθέτηση και μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

Ως ειδικός αντιπρόσωπος του ΓΓ στην Κύπρο και επικεφαλής του Γραφείου Καλών Υπηρεσιών διαβεβαίωσε τον κ. Έρχιουρμαν, συνέχισε, πως θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την επίτευξη αυτού του στόχου. Πρόσθεσε ότι η συνάντηση ήταν εθιμοτυπική και κατά τη διάρκειά της άκουσε τις απόψεις του κ. Έρχιουρμαν έχοντας προ ημερών ακούσει και τις απόψεις του κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. «Τώρα προσδοκώ να εργαστώ και με τους δύο ηγέτες εποικοδομητικά», κατέληξε ο κ. Ντιάν.

ΚΥΠΕ