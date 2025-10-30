Προεκλογικά ο Τουφάν Ερχιουρμάν έδωσε την εντύπωση ότι με την ανάδειξή του στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων θα καταγραφεί κινητικότητα στο Κυπριακό και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αντ’ αυτού δεν ανταποκρίνεται ούτε στις προσπάθειες από πλευράς Ηνωμένων Εθνών για να διευθετηθούν σημαντικά ραντεβού τα οποία έχουν να κάνουν με την επανεκκίνηση των προσπαθειών στο Κυπριακό. Αιτία το γεγονός ότι ακόμα ο νέος Τ/κ ηγέτης δεν έχει μεταβεί στην Άγκυρα για να συζητήσει με τον Τούρκο Πρόεδρο το Κυπριακό.

Ο νέος εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, είχε χθες την πρώτη του συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Η πάγια τακτική των εκπροσώπων του ΟΗΕ στην Κύπρο είναι να διευθετούν τις συναντήσεις με τους δύο ηγέτες στο νησί κατά τρόπο που η μια να διαδέχεται την άλλη. Στην προκειμένη περίπτωση, από πλευράς του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, δεν υπήρξε μέχρι και χθες το απόγευμα ανταπόκριση στις προσπάθειες για να κλείσει ραντεβού με τον κ. Ντιάν. Ο νέος επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον ΠτΔ είπε πως ανυπομονεί, όταν ο χρόνος και το πρόγραμμά του το επιτρέψει, να έχει συνάντηση και με τον Τουφάν Ερχιουρμάν τον νέο Τ/κ ηγέτη.

Ερωτηματικό και για την κάθοδο Ολγκίν

Πέραν όμως μιας συνάντησης μεταξύ Ντιάν και Ερχιουρμάν, η οποία θα είναι περισσότερο συνάντηση γνωριμίας, με την όλη στάση του Τ/κ ηγέτη μένει ανοικτό το θέμα της επίσκεψης Ολγκίν στο νησί. Πρόθεση της προσωπικής απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ ήταν να βρίσκεται στο νησί την ερχόμενη εβδομάδα για έναν κύκλο επαφών με τους δύο ηγέτες. Ωστόσο, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ούτε και στη Μαρία Άνχελα Ολγκίν, απαντά ο Ερχιουρμάν για να διευθετήσουν το πρώτο μεταξύ τους ραντεβού.

Εξέλιξη, η οποία αφήνει στον αέρα όχι μόνο την επίσκεψη Ολγκίν στο νησί αλλά και την επόμενη άτυπη πολυμερή. Πρόθεση του ΓΓ ΟΗΕ ήταν η επόμενη πολυμερής να πραγματοποιηθεί ακόμα και εντός Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου. Με τα σημερινά δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ολγκίν μετά την Κύπρο θα πάει σε Άγκυρα, Αθήνα, Λονδίνο και Βρυξέλλες, δεν αποκλείεται η άτυπη πολυμερής να πάει Δεκέμβρη ή ακόμα και με το νέο χρόνο.

Από τις έως τώρα κινήσεις Ερχιουρμάν φαίνεται πως θέλει να πάει πρώτα στην Άγκυρα να συναντήσει τον Ερντογάν και μετά να αρχίσει να συζητά οτιδήποτε που αφορά τη διαδικασία του Κυπριακού.

Σε αντίθεση με τον Τουφάν Ερχιουρμάν, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, λίγες ημέρες μετά την εκλογή του στην Προεδρία της Δημοκρατίας και πριν ακόμα αναλάβει επισήμως καθήκοντα ΠτΔ, συναντήθηκε αρχικά με τον Κόλιν Στιούαρτ και δύο ημέρες μετά με τον Ερσίν Τατάρ.

Υποδείξεις από Αντόνιο Γκουτέρες

Ο ΓΓ ΟΗΕ έστειλε συγχαρητήρια προς τον Ερχιουρμάν για την εκλογή του στην ηγεσία των Τ/κ, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή του στην προσπάθεια για επίτευξη ειρηνικής και βιώσιμης λύσης στην Κύπρο. Ταυτόχρονα, επεσήμανε ότι έδωσε εντολή στην Ολγκίν τα ταξιδέψει στο νησί για συνομιλίες με τα εμπλεκόμενα μέρη και προχώρησε υποδεικνύοντας προς τον Ερχιουρμάν ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η δυναμική που επιτεύχθηκε το 2025 και ότι θα πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία με τον Χασίμ Ντιάν.

Ο νέος ειδικός αντιπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ στην Κύπρο πραγματοποίησε την πρώτη του συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Έθεσε όλα τα ανοικτά ζητήματα προς Ντιάν

Κατά τη συνάντησή του με τον Χασίμ Ντιάν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την πολιτική βούληση για αντιμετώπιση των προκλήσεων και για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά το 2017.

Από την πλευρά του ο αξιωματούχος των ΗΕ είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο ΓΓ είναι εξαιρετικά προσηλωμένος στη διαδικασία για επίλυση του Κυπριακού, προσθέτοντας ότι υπό τη δική του ιδιότητα και ρόλο, με την υποστήριξη του Προέδρου, θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλιστεί πως οι οποιεσδήποτε δραστηριότητες αναλαμβάνουν τα ΗΕ στην Κύπρο θα συμβάλουν ουσιαστικά στη διασφάλιση της δημιουργίας συνθηκών, έτσι ώστε ο Πρόεδρος και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης να εμπλακούν σε ουσιαστικές συνομιλίες. Πρόσθεσε ότι «μπορείτε να βασιστείτε σε μένα, σε όλη την ομάδα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ» για να υποστηριχθούν αυτές οι προσπάθειες.

Κατά τη συνάντηση ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στο θέμα της παράνομης σύλληψης και συνεχιζόμενης κράτησης Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, στο θέμα της Αμμοχώστου ενώ ήγειρε και τα προβλήματα που δημιουργούνται από το κατοχικό καθεστώς σε βάρος των εγκλωβισμένων.

Προσεχώς συνάντηση των δύο ηγετών

Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Ερχιουρμάν κατάφεραν τελικά χθες αργά το απόγευμα να μιλήσουν τηλεφωνικώς. Από τη συνομιλία των δύο ηγετών δεν προέκυψε κάποια ανακοίνωση σε σχέση με τη διαδικασία στο Κυπριακό. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, εξέφρασε την ετοιμότητά του για την πραγματοποίηση κοινής συνάντησης.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. @Christodulides με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, ως αποτέλεσμα σχετικής πρωτοβουλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, αμέσως μετά τα αποτελέσματα της διαδικασίας ψηφοφορίας στις… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) October 29, 2025

Το πιθανότερο σενάριο είναι οι δύο ηγέτες να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους συνάντηση στη διάρκεια της επίσκεψης της Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε προτείνει κοινή συνάντηση και στο παρελθόν όταν στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων βρισκόταν ο Ερσίν Τατάρ. Ωστόσο παρά τις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας ο τέως ηγέτης των Τουρκοκυπρίων απαντούσε αρνητικά.