Το τραπέζι των συνομιλιών έδειξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απαντώντας στο παιχνίδι επίρριψης ευθυνών που ξεκίνησε ο Τουφάν Ερχιουρμάν από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε ως ηγέτης των Τουρκοκυπρίων. Ταυτόχρονα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέδειξε προς τον Τουρκοκύπριο ηγέτη πως οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ερχιουρμάν ευθύς μετά την ψηφοφορία στα κατεχόμενα ακολουθεί επιθετική ρητορική στο Κυπριακό με προσεγγίσεις που δεν απέχουν πολύ από τα όσα δήλωνε ο προκάτοχός του, Ερσίν Τατάρ.

Παρά το γεγονός ότι όλο το προηγούμενο διάστημα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επέλεγε να μην απαντά στα όσα σχεδόν καθημερινά δηλώνει ο Τουφάν Ερχιουρμάν, χθες έδωσε μια απάντηση δείχνοντας προς το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα ότι εκεί είναι που όλοι θα κριθούν.

Στις δηλώσεις του μετά τη μαθητική παρέλαση στη Λευκωσία, για την 28η Οκτωβρίου και σε παρατήρηση δημοσιογράφου, μεταξύ άλλων, ότι ο κ. Ερχιουρμάν δεν αναφέρθηκε σε Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, ο Πρόεδρος είπε ότι διαβάζει καθημερινώς τις δηλώσεις του Τ/ ηγέτη, προσθέτοντας ότι ασχολείται με το Κυπριακό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με διαφορετικές ιδιότητες και έχει ακούσει και διαβάσει πάρα πολλά.

«Εκείνο που θα ήθελα να αναφέρω σήμερα, απαντώντας και στο ερώτημά σας, [είναι ότι] όλοι θα κριθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», σημείωσε.

Εμείς, είπε, «πρωτίστως επιθυμούμε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τερματισμό της κατοχής, απελευθέρωση, επανένωση της πατρίδας μας. Δεν φοβόμαστε τις διαπραγματεύσεις γιατί ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, ξέρουμε πώς θα πετύχουμε τον στόχο μας και είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Δεν τα κατάφεραν να μιλήσουν ακόμα

Σε ερώτηση αν έχει επικοινωνήσει με τον Τ/κ ηγέτη, ανέφερε ότι έγινε κατ’ επανάληψη προσπάθεια από δικής του πλευράς από το πρώτο βράδυ [της ανάδειξής του στην ηγεσία των Τ/κ] για επικοινωνία, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πρόσθεσε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ήταν στις Βρυξέλλες, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όταν προσπάθησε και πάλι να επικοινωνήσει, δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Σήμερα ανεβαίνει στον Λόφο ο Ντιάν

Λίγο πριν από το μεσημέρι ο νέος ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, θα ανηφορίσει προς τον Λόφο, καθώς στις 11.30 έχει προγραμματιστεί η πρώτη του συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ο Σενεγαλέζος Χασίν Ντιάν ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά του αντικαθιστώντας τον Κόλιν Στιούαρτ.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Αναμένεται στο νησί στις 2 Νοεμβρίου, όπου θα παραμείνει για περίπου δέκα ημέρες. Θα έχει την πρώτη της συνάντηση με τον Τουφάν Ερχιουρμάν, μετά την ψηφοφορία στα κατεχόμενα και την ανάδειξή του στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Ολγκίν και Ερχιουρμάν είχαν συναντηθεί και στο παρελθόν στο πλαίσιο επαφών της με αρχηγούς πολιτικών κομμάτων και από τις δύο κοινότητες.