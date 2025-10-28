Με το δεκανίκι Ερντογάν θα πορευθεί και ο Τουφάν Ερχιουρμάν στο Κυπριακό, ενώ έσπευσε να προσγειώσει όσους πιστεύουν ότι η νίκη του κατά τις πρόσφατες «εκλογές» στα κατεχόμενα, οφείλεται στις θέσεις του στο Κυπριακό, διαμηνύοντας πως η επιτυχία του δεν είχε να κάνει με τις θέσεις του στο Κυπριακό γιατί «δεν υπάρχει σοβαρή διαίρεση στην κοινωνία» όσον αφορά το πρόβλημα. Ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων συνέχισε στο ίδιο μοτίβο, όπως και προεκλογικά, να δίνει διαπιστευτήρια στην Άγκυρα και να επιτίθεται κατά της ελληνοκυπριακής πλευράς και του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Ο Ερχιουρμάν βρίσκεται σε αναμονή της πρώτης πρόσκλησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να επισκεφθεί την Άγκυρα. Αν και πέρασε μια εβδομάδα από την εκλογή του στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ο Τούρκος Πρόεδρος πέραν από τα συγχαρητήρια δεν φαίνεται να έχει ακόμα αποστείλει την πρόσκληση. Γι’ αυτό και ο Ερχιουρμάν στις δηλώσεις του στον Μπαϊράκ σημείωσε πως «η πρώτη διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα» και ότι η πρώτη του επίσκεψη στην Άγκυρα θα πραγματοποιηθεί τέλος αυτής της εβδομάδας ή αρχές της επόμενης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι την Κυριακή φτάνει στη Λευκωσία η Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία από την ερχόμενη Δευτέρα θα ξεκινήσει κύκλο επαφών με στόχο την επόμενη άτυπη πενταμερή.

Ο Ερχιουρμάν στις δηλώσεις του υποστήριξε ότι η διαδικασία 5+1 (δηλαδή η άτυπη πολυμερής) θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί γιατί κατά την άποψή του, ζητήματα όπως τα ΜΟΕ δεν χρειάζεται να συζητούνται σ’ αυτό το επίπεδο. «Επομένως, μετά από διαβούλευση με την Τουρκία, η διαδικασία πρέπει να αναδιαρθρωθεί μέσω διαβούλευσης με τον ΟΗΕ, όχι πολύ μακριά από αυτόν, την ΕΕ και, φυσικά, τον κ. Χριστοδουλίδη. Ακόμα κι αν γίνει μία συνάντηση 5+1 κάθε 3 ή 4 μήνες η τακτική και συνεχής εργασία πρέπει να γίνει στη Λευκωσία», πρόσθεσε ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων.

Είπε ότι θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στη Δημοκρατία της Τουρκίας προς το τέλος αυτής της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης. Ενώ για την πρώτη του συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη δεν είναι απαραίτητο, όπως ανέφερε, να είναι κοινωνική και στην πρώτη συνάντηση θα μπορούσαν να υπεισέλθουν σε κάποια θέματα λέγοντας ότι ήταν ανοιχτός σε κάθε μορφή διαλόγου και διπλωματίας.

Δεν μπορεί να καταλάβει, συνέχισε, γιατί τα 4 σημεία που ανέφερε το ΡΤΚ σχετικά με το Κυπριακό θεωρήθηκαν ως προϋποθέσεις, αφού είναι παράμετροι που συνάδουν με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. «Για παράδειγμα, δεν καταλαβαίνω γιατί η πολιτική ισότητα θεωρείται προϋπόθεση. Δεν είστε εσείς που είπατε ότι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι η βάση; Η πολιτική ισότητα περιλαμβάνεται σε αυτά τα ψηφίσματα. Επομένως, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο διαπραγματευτικό χαρτί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Με άλλα λόγια, η δικοινοτικότητα είναι σαν τη διζωνικότητα. Είναι μια θεμελιώδης αρχή. Επομένως, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης».

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν δήλωσε ότι οι συζητήσεις μέσω του Τύπου είναι άσκοπες και αυτά τα ζητήματα θα συζητηθούν σε μια προσωπική συνάντηση με τον Ελληνοκύπριο ηγέτη Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ΟΗΕ. Θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρά τις τοποθετήσεις Ερχιουρμάν αποφεύγει επιμελώς να μπει σε δημόσια συζήτηση μαζί του και αναμένει την πρώτη τους συνάντηση.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ο Ερχιουρμάν σημείωσε πως η ερμηνεία ότι ο τουρκοκυπριακός «λαός» ψήφισε μόνο για το Κυπριακό είναι λανθασμένη, πρόσθεσε λέγοντας ότι, σε αντίθεση με την επικρατούσα πεποίθηση, δεν υπήρχε σοβαρός διχασμός στην κοινωνία σχετικά με το Κυπριακό. «Υπήρξαν προσπάθειες να επισημανθούν ορισμένες έννοιες. Επιλέξαμε να συζητήσουμε το περιεχόμενο, όχι τις έννοιες. Όταν εξετάσαμε το περιεχόμενο, είδα ότι όλοι μπορούσαν να συμφωνήσουν. Για παράδειγμα, όταν υπήρχε η ερώτηση: “Πρέπει να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα;” δεν είδα κανέναν να λέει: “Ας μην το κάνουμε”. Επομένως, η ανησυχία μου είναι να προχωρήσουμε με βάση το περιεχόμενο, όχι τις έννοιες».