Λίγα 24ωρα μετά και τις νέες προκλήσεις του κατοχικού καθεστώτος στη Νεκρή Ζώνη, ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, αρμόδιος για ειρηνευτικές υποθέσεις, Ζαν-Πιέρ Λακρουά, θα βρίσκεται στην Κύπρο.

Ο Λακρουά θα συναντηθεί με αξιωματούχους τόσο της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και της τουρκοκυπριακής πλευράς, με επίκεντρο «την τρέχουσα κατάσταση και τον ρόλο της UNFICYP στη στήριξη της σταθερότητας στο νησί», σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΗΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν. Στο τραπέζι των συζητήσεων: η διευκόλυνση του διαλόγου, η πρόληψη εντάσεων και η διατήρηση της ηρεμίας μέσα και γύρω από τη νεκρή ζώνη.

Νεκρή ζώνη και ρόλος της UNFICYP

Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά τριβής εντός του Νεκρή Ζώνη, με αποκορύφωμα το πρόσφατο περιστατικό στην περιοχή της Πύλας. Οι κινήσεις του κατοχικού καθεστώτος στην περιοχή προκάλεσαν την έντονη αντίδαση της UNFICYP, η οποία ενημέρωσε αμέσως τη Νέα Υόρκη. Ο Λακρουά θα ενημερωθεί από την ηγεσία της αποστολής και θα συναντηθεί με το διπλωματικό σώμα και το προσωπικό της αποστολής.

Νεολαία και γυναίκες στην ειρήνη

Πέρα από τις επίσημες συναντήσεις, ο Λακρουά θα συμμετάσχει στην παρουσίαση της παγκόσμιας έκθεσης φωτογραφίας «Through Her Lens», που αναδεικνύει τον ρόλο των γυναικών στην προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Θα συναντηθεί επίσης με εκπροσώπους νεολαίας, ένα στοιχείο που υπογραμμίζει το κοινωνικό διάσταγμα της επίσκεψης, πέραν της διπλωματικής της διάστασης.

Η συνέχεια στην Ελβετία

Από 21 έως 24 Απριλίου ο Λακρουά μεταβαίνει στην Ελβετία. Στη Βέρνη θα συζητήσει με ελβετικές αρχές για ζητήματα συνεργασίας στην ειρήνη και ασφάλεια, ενώ στη Γενεύη θα εγκαινιάσει την 29η Διεθνή Σύσκεψη Διευθυντών Εθνικής Δράσης κατά των Ναρκών – ένα φόρουμ εμπειρογνωμόνων για ευρύ φάσμα εκρηκτικών κινδύνων, από βελτιωμένα εκρηκτικά μηχανήματα έως αντιαρματικές νάρκες.