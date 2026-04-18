Συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη είχε ο Τουφάν Έρχιουρμαν και όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα του τουρκοκυπριακού Τύπου, αυτή αποσκοπούσε στο να δοθούν νέες οδηγίες προς τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων για τα επόμενά του βήματα στο Κυπριακό.

Οδικός χάρτης και σημεία διέλευσης στο τραπέζι

Τα αποτελέσματα της συνάντησης και οι προθέσεις της τουρκικής πλευράς θα διαφανούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Τέλη Απριλίου, Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν είχαν συμφωνήσει στην πραγματοποίηση μιας νέας μεταξύ τους συνάντησης. Στα κατεχόμενα τα δημοσιεύματα του τουρκοκυπριακού Τύπου έκαναν λόγο για «οδικό χάρτη». Ερντογάν και Έρχιουρμαν συζήτησαν το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και έναν οδικό χάρτη για επανέναρξη συνομιλιών.

Όπως αναφέρθηκε σε ανακοίνωση της τουρκικής Προεδρίας, στη συνάντηση συζητήθηκαν «διμερείς σχέσεις και περιφερειακές εξελίξεις». Κατά τη συνάντηση, ο Ερντογάν ανέφερε ότι δεν πρέπει να είναι μόνιμη η παρουσία των στρατευμάτων που εστάλησαν στο νησί από κάποιες ευρωπαϊκές χώρες με δικαιολογία τον πόλεμο στο Ιράν. Είπε επίσης ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει κάθε βήμα για υπεράσπιση της «τδβκ» και υποστήριξε ότι δεν θα επιτρέψουν ποτέ να τύχουν σφετερισμού τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του τουρκοκυπριακού «λαού».

Στη συνάντηση παρόντες ήταν ο επικεφαλής της ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν, ο επικεφαλής του Γραφείου Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, Μπουχαρεττίν Ντουράν, ο σύμβουλος της Προεδρίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς και ο σύμβουλος της Προεδρίας, Ζαφέρ Τσαμπουλτζού.

Ικανοποίηση στα κατεχόμενα για τα λεχθέντα Ερντογάν

Την ικανοποίησή του για τις αναφορές του Τούρκου Προέδρου για άρση της δήθεν «απομόνωσης» των Τουρκοκυπρίων, κατά την ομιλία του στην 152η Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU) στην Κωνσταντινούπολη, εξέφρασε ο «πρόεδρος» της «βουλής» Ζιγιά Οζτουρκλέρ. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, είπε ότι οι αναφορές του Ερντογάν για το Κυπριακό αντικατοπτρίζουν τα «θέλω» της τ/κ κοινότητας, ενώ έγιναν από το βήμα ενός διεθνούς συνεδρίου. Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία των σχέσεων με την ΕΕ, λέγοντας ότι η ΕΕ πρέπει να μην παραγνωρίζει το στάτους των Τ/κ και την «κυριαρχία» τους στο νησί.

Η παρέμβαση Αβέρωφ Νεοφύτου

Ο βουλευτής Αβέρωφ Νεοφύτου παρέστη στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση στην Κωνσταντινούπολη και σε ομιλία του αναφέρθηκε στο Κυπριακό. Στην παρέμβασή του επαναβεβαίωσε την προσήλωση της ελληνοκυπριακής πλευράς στην επίτευξη δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ανέφερε ότι το Κυπριακό «αποτελεί απόδειξη ότι οι παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ δεν μπορούν ούτε να νομιμοποιούνται, ούτε να αγνοούνται, καθότι σχετίζονται πρωτίστως με την αξιοπιστία του διεθνούς συστήματος, όχι μόνο με την Κύπρο».

Η καθιερωμένη συνάντηση με Αλίγιεφ στην Αττάλεια

Όπως και ο προκάτοχός του, ο Έρχιουρμαν συμμετείχε στο Φόρουμ Διπλωματίας που πραγματοποιείται στην Αττάλεια. Στο περιθώριο του φόρουμ πραγματοποίησε την καθιερωμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ. Τον Έρχιουρμαν συνόδευσαν ο «υπεξ» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, ο «υφυπουργός» Μεχμέτ Ντανά και η «σύμβουλος διπλωματικών και εξωτερικών θεμάτων» Ιπέκ Μπόρμαν, ενώ τον Αλίγιεφ ο Αζέρος ΥΠΕΞ, Τζεϊχούν Μπαϊράμοβ, και ο υφυπουργός, Χικμέτ Χατζίγιεβ.

Στην Αττάλεια ο Έρχιουρμαν είχε επίσης συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών, Κουμπανίτσεφ Ομουραλίγιεφ, με τον οποίο συζήτησαν τις σχέσεις του κατοχικού καθεστώτος με τον ΟΤΚ και αντάλλαξαν απόψεις για την προσεχή περίοδο. Στο μεταξύ, στην Άγκυρα πραγματοποιήθηκε η πρώτη άτυπη σύνοδος προέδρων κοινοβουλίων του ΟΤΚ, στην οποία συμμετείχε η Φαζιλέτ Όζντενεφε, του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος. Μιλώντας κατά τη σύνοδο, η Όζντενεφε επανέλαβε την προσδοκία τους να καταστεί πλήρες μέλος της TÜRKPA το κατοχικό καθεστώς.