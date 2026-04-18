Το πλαίσιο του CFA Institute δείχνει το δρόμο για καλύτερες αποφάσεις, ισχυρότερες επιδόσεις στον χρηματοοικονομικό κλάδο

Δρ. Στέλλα Μουρουζίδου Δάμτσα

CFA Society Cyprus

Πρόεδρος, Επιτροπής DEI

Οι ισχυροί και διαχρονικοί οργανισμοί εκτός από τεχνική κατάρτιση, σωστές διαδικασίες και φιλόδοξους στόχους έχουν και μια κουλτούρα που επιτρέπει στους ανθρώπους τους να συνεισφέρουν ουσιαστικά και στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Μια υγιής εταιρική κουλτούρα βελτιώνει την ποιότητα της συζήτησης στις συναντήσεις, ενθαρρύνει την ανοιχτή έκφραση διαφορετικών απόψεων, ενισχύει τον δημιουργικό αντίλογο και βοηθά τις ομάδες να αποδίδουν καλύτερα. Οι συμπεριληπτικές συμπεριφορές είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση ενός τέτοιου περιβάλλοντος. Σε κλάδους όπως τα χρηματοοικονομικά, που στηρίζονται στην εμπιστοσύνη των πελατών και την υπευθυνότητα των υπαλλήλων, η συμπερίληψη συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του οργανισμού και την επιχειρηματική του απόδοση.

Το CFA Institute έχει δώσει σε αυτή τη σύνδεση ένα πρακτικό και επαγγελματικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κώδικα Συμπερίληψης, παρουσιάζεται η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη ως αξίες πλήρως ευθυγραμμισμένες με τον ευρύτερο σκοπό του: την προώθηση των υψηλότερων προτύπων δεοντολογίας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής αριστείας προς όφελος της κοινωνίας. Αυτή η προσέγγιση έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί τοποθετεί τη συμπερίληψη μέσα στα επαγγελματικά πρότυπα του επενδυτικού κλάδου και όχι στο περιθώριό τους. Με άλλα λόγια, το CFA Institute αντιμετωπίζει τη συμπερίληψη ως μέρος του τρόπου με τον οποίο οι οργανισμοί διοικούνται σωστά, ενισχύουν την αξιοπιστία τους και υπηρετούν υπεύθυνα τους πελάτες και την κοινωνία.

Το πλαίσιο του CFA Institute

Η αξία αυτού του πλαισίου βρίσκεται επίσης στον πρακτικό του χαρακτήρα. Στον πυρήνα του Ευρωπαϊκού Κώδικα DEI βρίσκονται τρεις σαφείς στόχοι:

• να συναντήσει τον κλάδο εκεί όπου πραγματικά βρίσκεται σήμερα

• να ορίσει εφαρμόσιμες αρχές που οι οργανισμοί μπορούν να υιοθετήσουν στη βάση των πραγματικών τους δυνατοτήτων

• να προσφέρει ένα πλαίσιο αναφοράς βασισμένο σε μετρήσιμα δεδομένα, ικανό να παράγει ουσιαστικά και συγκρίσιμα αποτελέσματα.

Παράλληλα, ο Κώδικας εστιάζει σε συγκεκριμένους τομείς που επηρεάζουν καθοριστικά τη λειτουργία ενός οργανισμού, όπως η δεξαμενή ταλέντου, η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού, η εξέλιξη και η αφοσίωση του προσωπικού, η ηγεσία, η επιρροή και η μέτρηση της προόδου. Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, η πρωτοβουλία αυτή αναπτύσσεται σε συνεργασία με τους τοπικούς Συνδέσμους, με πρακτική καθοδήγηση και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας.

Από τη θεωρία στην πράξη

Στην πράξη, η υιοθέτηση των αρχών του Κώδικα ξεκινά με συγκεκριμένες επιχειρηματικές επιλογές:

• διεύρυνση της δεξαμενής ταλέντου πέρα από τα συνήθη στερεότυπα, με μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς το εύρος αμοιβών, διαδικασίες επιλογής που προβλέπουν εύλογες προσαρμογές όπου χρειάζονται (π.χ. εργασία από σπίτι)

• διαφανή κριτήρια για προαγωγές, προγράμματα mentoring και sponsorship για την εξέλιξη ταλέντου

• συστηματική μέτρηση της προόδου.

Με αυτές τις τρεις παραμέτρους η συμπερίληψη παύει να είναι μια γενική αρχή και γίνεται καθημερινή πρακτική διοίκησης.

Συμπερίληψη και ποιότητα αποφάσεων στον χρηματοοικονομικό κλάδο

Η επενδυτική διαχείριση, τα τραπεζικά και γενικότερα οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα, την ευελιξία και την ωριμότητα των ομάδων τους. Οι καλύτερες αποφάσεις λαμβάνονται όταν οι επαγγελματίες αισθάνονται ότι μπορούν να εκφράσουν προβληματισμούς, να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις και να αμφισβητήσουν την επικρατούσα άποψη πριν ληφθεί μια απόφαση. Μια κουλτούρα που προσκαλεί ουσιαστικά τη συμμετοχή ανθρώπων με διαφορετικές εμπειρίες και οπτικές έχει περισσότερες πιθανότητες να ενισχύσει τον γόνιμο διάλογο, την κριτική σκέψη και τη σωστή κρίση. Η συμπεριληπτική συμπεριφορά, επομένως, δεν στηρίζει μόνο την ισότητα και το αίσθημα του να ανήκεις, αλλά και την ίδια την ποιότητα της ανάλυσης και της λήψης αποφάσεων σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς.

Πέρα από τις ίδιες τις αρχές, ο Κώδικας DEI αναφέρεται και στην ανάγκη ευρύτερης υιοθέτησής του σε όλο τον επενδυτικό κλάδο, στη διάδοση καλών πρακτικών που έχουν ήδη δοκιμαστεί, στη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών. Το σχετικό υλικό επισημαίνει επίσης ότι η ενσωμάτωση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης μπορεί να συμβάλει σε καλύτερα επενδυτικά αποτελέσματα και σε ισχυρότερη επιχειρηματική επίδοση. Η συμπερίληψη δημιουργεί ομάδες που λειτουργούν καλύτερα, οργανισμούς πιο ισχυρούς και αποτελέσματα πιο ανθεκτικά στον χρόνο.

Σε αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος της ανώτατης διοίκησης είναι καθοριστικός. Οι συμπεριληπτικές κουλτούρες δεν οικοδομούνται μόνο μέσα από επίσημες πολιτικές, αλλά και μέσα από τον τόνο που δίνει η ηγεσία, τις επαναλαμβανόμενες επιλογές της και τις ορατές της συμπεριφορές: ποιοι καλούνται στις ουσιαστικές συζητήσεις, ποια δυναμική αναγνωρίζεται, ποιοι λαμβάνουν ευκαιρίες ανέλιξης, πώς αντιμετωπίζεται η διαφωνία και κατά πόσο οι ηγέτες δημιουργούν χώρο για ειλικρινή και τεκμηριωμένο αντίλογο. Εξίσου σημαντική είναι και η μέτρηση της προόδου. Το πλαίσιο του CFA Institute τοποθετεί τη μέτρηση δίπλα στην ηγεσία και την επιρροή, υπογραμμίζοντας ότι η πρόοδος πρέπει να είναι ορατή και να στηρίζεται σε αριθμούς. Ο συνδυασμός συμπεριφοράς και μέτρησης δίνει στους οργανισμούς μια ρεαλιστική διαδρομή από την πρόθεση στην πράξη.

Ηγεσία και αξιολόγηση προόδου

Η δυναμική που αναπτύσσεται στον κλάδο δείχνει ότι πολλοί οργανισμοί έχουν ήδη αναγνωρίσει τη σημασία αυτής της κατεύθυνσης. Σύμφωνα με το CFA Institute, ηγετικά στελέχη στον επενδυτικό χώρο αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο την ευθύνη για την προώθηση της Συμπερίληψης ενώ η ύπαρξη αναγνωρισμένων προτύπων, δεδομένων και αυξημένων προσδοκιών από την πλευρά των πελατών συμβάλλει στη διατήρηση της προόδου. Η ευρωπαϊκή προσαρμογή του Κώδικα, η οποία αναπτύσσεται μαζί με μέλη και τις τοπικές CFA Societies, αντανακλά την ίδια φιλοδοξία: ένα κοινό πλαίσιο αρχών, με ταυτόχρονο σεβασμό στο νομικό, ρυθμιστικό και πολιτισμικό πλαίσιο κάθε χώρας. Αυτός ο συνδυασμός κοινής κατεύθυνσης και πρακτικής προσαρμογής προσδίδει στο εγχείρημα τόσο αξιοπιστία όσο και ουσιαστικότητα.

Και η ευρύτερη επιχειρηματική έρευνα κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Σύμφωνα με τη McKinsey, οι εταιρείες στο ανώτατο τεταρτημόριο ως προς την ποικιλομορφία σε εθνικότητες στις εκτελεστικές ομάδες εμφανίζουν κατά μέσο όρο 27% καλύτερα αποτελέσματα έναντι των υπολοίπων. Αντίστοιχα, έρευνα της BCG έδειξε ότι οι εταιρείες με πιο διαφοροποιημένες διοικητικές ομάδες αντλούν το 45% των εσόδων τους από νέα προϊόντα και υπηρεσίες, έναντι 26% για τις λιγότερο διαφοροποιημένες, με αποτέλεσμα να έχουν ψηλότερη κερδοφορία. Τα στοιχεία αυτά δεν σημαίνουν ότι υπάρχει μία αυτόματη ή εγγυημένη αύξηση κερδών, αλλά δείχνουν με συνέπεια ότι η συμπερίληψη συνδέεται με αυξημένη καινοτομία, λήψη καλύτερων αποφάσεων και ανθεκτικότερες επιχειρηματικές επιδόσεις.

Ο ρόλος του CFA Cyprus και η επόμενη μέρα

Ο Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus) στηρίζει ήδη έμπρακτα τις αξίες της Συμπερίληψης μέσα από το έργο της Επιτροπής DEI. Στους στόχους της Επιτροπής περιλαμβάνονται η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση, η προώθηση της συμπερίληψης και η συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικής, η ανάπτυξη σχετικών δεικτών, η συλλογή δεδομένων, η υποβολή σχολίων για σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, η δημοσίευση άρθρων με επίκεντρο τη συμπερίληψη, η παραγωγή ενημερωτικών podcasts για το ευρύ κοινό και η προώθηση του CFA DEI Code μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και εκδηλώσεις. Όλα αυτά δίνουν στη συζήτηση μια ουσιαστική τοπική διάσταση και δείχνουν ότι η συμπερίληψη προωθείται όχι μόνο σε επίπεδο αρχών, αλλά και μέσα από συγκεκριμένες δράσεις.

Το έργο της επιτροπής DEI θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσα από το Webinar του CFA Society Cyprus (https://zoom.us/meeting/register/7ys8-x18T6yv3iQX10g3cQ#/registration) που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 στις 17:00, με τη Sarah Maynard, Global Senior Head Inclusion στο CFA Institute. Το webinar αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα, επιχειρηματικούς ηγέτες και οργανισμούς στην Κύπρο να συζητήσουν άμεσα το επιχειρηματικό όφελος της συμπερίληψης. Η συζήτηση θα αναδείξει πώς οι συμπεριληπτικές συμπεριφορές συμβάλλουν σε ισχυρότερες ομάδες, καλύτερες αποφάσεις και πιο βιώσιμα επιχειρηματικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα θα ενθαρρύνει τους οργανισμούς να εξετάσουν σοβαρά την υιοθέτηση του Κώδικα DEI του CFA Institute. Για όσους αναζητούν πρακτικούς τρόπους να ενισχύσουν την κουλτούρα Συμπερίληψης το webinar αυτό αποτελεί μια έγκαιρη και ουσιαστική αφετηρία διαλόγου και δράσης.

Για τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, το επόμενο βήμα είναι ξεκάθαρο. Είναι η στιγμή να εξετάσουν τις πρακτικές τους υπό το πρίσμα των αρχών του Κώδικα DEI του CFA Institute και να προχωρήσουν στην υιοθέτησή του με χειροπιαστούς τρόπους. Η υιοθέτηση δεν είναι απλώς μια δημόσια δήλωση. Είναι δέσμευση στους πελάτες και την κοινωνία. Σε μια εποχή κατά την οποία τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα καλούνται να αποδεικνύουν καθημερινά την ανθεκτικότητα, αξιοπιστία και αξία τους, η υιοθέτηση του Κώδικα DEI αποτελεί ευκαιρία ενίσχυσης της εμπιστοσύνης. Οι οργανισμοί που επιδιώκουν καλύτερα και διαχρονικά επιχειρηματικά αποτελέσματα δεν παραμένουν παρατηρητές αυτής της συζήτησης, την ηγούνται.