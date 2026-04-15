Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να συζητηθούν ημερομηνίες για να καθοριστεί το πότε θα γίνει η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από αρμόδιες πηγές.

Όπως ανέφερε οι ίδιες πηγές, οι οδηγίες που έχουν δοθεί από πλευράς τόσο του Προέδρου Χριστοδουλίδη, όσο και του κ. Έρχιουρμαν, είναι όπως η συνάντηση οριστεί το συντομότερο δυνατόν.

Η τελευταία συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν είχε πραγματοποιηθεί στις 6 Απριλίου στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε κάνει λόγο για πρόοδο ως προς ορισμένα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, σχετικά με τα οποία αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις κατά την επόμενη συνάντησή τους.

Είπε, ακόμη, πως συζήτησαν εν εκτάσει θέματα ουσίας, όλα αυτά που του είχε επισημάνει ο ΓΓ του ΟΗΕ κατά τη συνάντηση που είχαν στις Βρυξέλλες. Πρόσθεσε πως έγινε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο ηγετών και για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όλα αυτά που ακούστηκαν κατά καιρούς, και ότι ζήτησαν από τους δύο διαπραγματευτές να ολοκληρώσουν όσα μπορούν να ολοκληρωθούν.

«Υπάρχει πρόοδος, οφείλω να το αναφέρω, σε κάποια από αυτά και θα υπάρξει μια συνάντηση περί τα τέλη Απριλίου», πρόσθεσε.

