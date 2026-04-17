Αιχμές για τη στάση του Φειδία Παναγιώτου στο Κυπριακό άφησε ο Πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ, Δήμος Γεωργιάδης, αναφέροντας ότι «για ακόμα μια φορά ο ευρωβουλευτής υποβάθμισε τη σημασία του εθνικού ζητήματος».

Σε δήλωσή του, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «την ώρα που Κύπριος Ευρωβουλευτής δηλώνει άγνοια για βασικά ζητήματα και υποβαθμίζει το Κυπριακό, η ΝΕΔΗΣΥ επιλέγει να πράττει», επισημαίνοντας ότι χθες η οργάνωση φιλοξένησε δεκαμελή αποστολή νέων πολιτικών από τη Φινλανδία, την οποία και μετέφερε στη νεκρά ζώνη και στο Βαρώσι, προκειμένου να δει από κοντά την πραγματικότητα της πληγής της παράνομης κατοχής.

Όπως υπογράμμισε, στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική ενημέρωση Ευρωπαίων πολιτικών της νέας γενιάς για τις συνέπειες της παράνομης συνεχιζόμενης κατοχής, μέσα από άμεση επαφή με την πραγματικότητα επί του εδάφους.

Παράλληλα, τόνισε ότι για τη ΝΕΔΗΣΥ το Κυπριακό παραμένει η κορυφαία εθνική υπόθεση και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα ή ως αντικείμενο θεωρητικών τοποθετήσεων.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, σε μια ευρύτερη προσπάθεια διεθνοποίησης του Κυπριακού, με έμφαση στη νέα γενιά και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενημέρωσης γύρω από την πραγματική διάσταση του προβλήματος – με στόχο την εξασφάλιση στήριξης στην προσπάθεια για μια βιώσιμη λύση.