Την πρώτη τους συνάντηση θα έχουν τελικά αύριο το πρωί Τουφάν Ερχιουρμάν και Χασίμ Ντιάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στο γραφείο του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων.

Ο Χασίμ Ντιάν ανέλαβε πρόσφατα καθήκοντα ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Ήρθε στο νησί λίγες ημέρες πριν από την ψηφοφορία στα κατεχόμενα, κατά την οποία ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγηκε ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Χθες ο νέος εκπρόσωπος του ΓΓ είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στη διάρκεια της οποίας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο ΓΓ είναι εξαιρετικά προσηλωμένος στη διαδικασία για επίλυση του Κυπριακού, προσθέτοντας ότι υπό τη δική του ιδιότητα και ρόλο, με την υποστήριξη του Προέδρου, θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλιστεί πως οι οποιεσδήποτε δραστηριότητες αναλαμβάνουν τα ΗΕ στην Κύπρο θα συμβάλουν ουσιαστικά στη διασφάλιση της δημιουργίας συνθηκών, έτσι ώστε ο Πρόεδρος και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης να εμπλακούν σε ουσιαστικές συνομιλίες. Πρόσθεσε ότι «μπορείτε να βασιστείτε σε μένα, σε όλη την ομάδα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ» για να υποστηριχθούν αυτές οι προσπάθειες.

Κατά την αυριανή συνάντηση Ερχιουρμάν-Ντιάν δεν αποκλείεται να γίνει αναφορά και στην επίσκεψη της Μαρία Άνχελα Ολγκίν καθώς η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ αναμένει την τουρκοκυπριακή πλευρά προκειμένου ανακοινώσει την κάθοδό στη νησί.