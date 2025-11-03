Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να εργάζεται για τη δημιουργία θετικών συνθηκών που θα επιτρέψουν την επανέναρξη των συνομιλιών, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από την τελετή εγκαινίων του Παραρτήματος Κύπρου (Λευκωσίας) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά παραμένει έτοιμη «ανά πάσα στιγμή» για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι φαίνεται να μετατίθεται για το 2026 -όταν θα είναι η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ – το επόμενο στάδιο στο Κυπριακό εφόσον η συνάντηση Ερχιουρμαν – Ολγκίν θα γίνει αρχές Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος είπε ότι το ένα θέμα δεν επηρεάζει το άλλο.

Θα ήταν ευχής έργο, συνέχισε, η κ. Ολγκίν να ερχόταν στην Κύπρο ως είχε σχεδιάσει στις αρχές Νοεμβρίου, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό για λόγους που είναι γνωστοί.

“Από εκεί και πέρα το ένα δεν επηρεάζει το άλλο. Φυσικά θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε έτσι ώστε να έχουμε θετικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών πάντα στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου”.

Ερωτηθείς γιατί ο κ. Ερντογάν καθυστερεί, είπε “δεν μπορώ να γνωρίζω το τι κάνει ο κ. Ερντογάν, εκείνο που γνωρίζω εγώ είναι το τι κάνουμε εμείς. Οπως κατ’ επανάληψη έχω δηλώσει και το έχουμε δείξει και στην πράξη, είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή”.

“Το γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, δεν είναι κάτι που προκαλείται από τη δική μας πλευρά” τόνισε.

Ερωτηθείς για την ημερομηνία της συνάντησής του με τον νέο Τ/κ ηγέτη και γιατί θα γίνει χωρίς την παρουσία των ΗΕ, ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι όταν μίλησε με τον κ. Ερχιουρμαν του εξέφρασε την ετοιμότητα να συναντηθούν “ακόμη και την επόμενη μέρα”.

“Μου είπε να του δώσω λίγο χρόνο, την επόμενη, τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα επικοινωνήσει ο ίδιος μαζί μου για να μου πει πότε είναι έτοιμος να γίνει συνάντηση. Του είπα θέλω να συζητήσουμε, να βρεθούμε οι δύο μας. Πάντα η συζήτηση είναι μέσα στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Εξάλλου είναι τα ΗΕ που θα βοηθήσουν να γίνει η συνάντηση”, είπε ο Πρόεδρος και υπενθύμισε ξανά ότι όταν ο ίδιος εξελέγη και ζήτησε συνάντηση με τον τότε Τ/κ ηγέτη ήταν τα ΗΕ που βοήθησαν να γίνει συνάντηση στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Ερντογάν ότι η Κύπρος επιδιώκεται να προστεθεί στο μενού του νέου ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού που στήνεται στην περιοχή και ότι η λύση στο Κυπριακό είναι τα δύο κράτη, ο Πρόεδρος είπε αρχικά ότι δεν έχει δει τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν, αλλά σχολίασε ότι “ο μόνος που συμπεριφέρεται ιμπεριαλιστικά στην περιοχή προσπαθώντας να υλοποιήσει μια νεοοθωμανική προσέγγιση είναι η Τουρκία και ας ρωτήσει όλα τα γειτονικά κράτη ποια είναι η άποψή τους σε σχέση με την πολιτική της Τουρκίας στην περιοχή”.

ΚΥΠΕ