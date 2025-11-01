Τακτική που αποσκοπεί στο να οδηγήσει σε ναυάγιο τους σχεδιασμούς του ίδιου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό φαίνεται να ακολουθεί ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Ερχιουρμάν. Τοποθέτησε τη συνάντηση με την Ολγκίν για τις 5 Δεκεμβρίου γεγονός που ανατρέπει εκ των πραγμάτων όλο τον προγραμματισμό του Αντόνιο Γκουτέρες.

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν ετοιμαζόταν να έρθει στην Κύπρο αυτή την περίοδο για να ξεκινήσει σειρά διαβουλεύσεων με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Θα καθόταν στο νησί για ένα δεκαήμερο για συναντήσεις με τις δύο κοινότητες, παράγοντες και την κοινωνία των πολιτών. Εν συνεχεία θα μετέβαινε σε Αθήνα, Άγκυρα, Λονδίνο και Βρυξέλλες για περαιτέρω συζητήσεις και διαβουλεύσεις στα πλαίσια της προετοιμασίας της επόμενης άτυπης πενταμερούς, όπως ήταν και οι σχετικές οδηγίες του ίδιου του Γενικού Γραμματέα.

Όλα αυτά προγραμματίζονταν πριν από την επικοινωνία Ερχιουρμάν με Ολγκίν, οπόταν άλλαξαν τα δεδομένα. Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων έδωσε ως ημερομηνία για συνάντησή τους, στην κατεχόμενη Λευκωσία, την 5η Δεκεμβρίου, δηλαδή ένα μήνα αργότερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Μετά την εξέλιξη αυτή, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, επικοινώνησε με τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή Μενέλαο Μενελάου, προκειμένου να τον ενημερώσει σχετικά. Παράλληλα για να δουν και σε σχέση με το πρόγραμμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη ώστε να γίνουν εκ νέου οι απαραίτητες διευθετήσεις και επαναπρογραμματισμός.

Εάν τελικά η Ολγκίν βρεθεί στο νησί την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου και ακολουθήσει πάνω-κάτω τον ίδιο κύκλο επαφών, όπως είχε αρχικώς σχεδιαστεί, εκτιμάται πως είναι δύσκολο να προγραμματιστεί μια νέα πολυμερής πριν από το τέλος του χρόνου. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είχε από τον περασμένο Ιούλιο ξεκαθαρίσει προς όλα τα μέρη, πως μετά την ψηφοφορία στα κατεχόμενα θα έπρεπε να προγραμματιστεί μια νέα πενταμερής. Στην τριμερή του Σεπτεμβρίου, μεταξύ Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη και Τατάρ, είχε λεχθεί ότι ο ΓΓ ΟΗΕ ήθελε η πολυμερής να γίνει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είχε και η Ολγκίν προγραμματίσει να έρθει στο νησί την πρώτη εβδομάδα Νοεμβρίου.

Θα συναντηθούν όταν… θα συναντηθούν

Οι ελπίδες τόσο των Ηνωμένων Εθνών και όσο και πολλών στον διεθνή παράγοντα, ότι σε αντίθεση με ό,τι γινόταν επί ηγεσίας Ερσίν Τατάρ, με τον Τουφάν Ερχιουρμάν θα έτρεχαν οι προσπάθειες στο Κυπριακό, φαίνεται τώρα να εξανεμίζονται. Γιατί από τις τοποθετήσεις του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων δεν φαίνεται να προκύπτει κάποια νέα τακτική ως προς την προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών για αναζωογόνηση της διαδικασίας στο Κυπριακό.

Ακόμα και για την πραγματοποίηση συνάντησης με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Ερχιουρμάν δεν ήταν έτοιμος χθες να δώσει κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Εν ολίγοις, διαμήνυσε πως κάποια στιγμή θα συναντηθούν. Στις δηλώσεις του στα κατεχόμενα ο Τ/κ ηγέτης αναφέρθηκε στην τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη: «Συμφωνούμε στο θέμα της συνάντησής μας κατά τις προσεχείς εβδομάδες. Αυτή θα είναι συνάντηση στην οποία δεν θα συμμετέχουν τα Ηνωμένα Έθνη και θα είναι παρόντες μόνο οι δικοί μας αντιπρόσωποι. Δεν καθορίστηκε ακόμα η μέρα, η ώρα και η ημερομηνία».

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, στη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ζήτησε από τον Τουφάν Ερχιουρμάν να συναντηθούν όποτε αυτός θέλει και όπως θέλει να είναι συνάντηση, εάν δηλαδή θα είναι μόνοι τους ή στην παρουσία άλλων. Η απάντηση του Τουρκοκύπριου ηγέτη, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ήταν θετική και του ανέφερε πως είτε την ερχόμενη είτε την παρακάτω εβδομάδα θα επικοινωνήσει εκ νέου για να κλείσει το ραντεβού.

Όλα αυτά φαίνεται πως δεν είναι άσχετα και με το γεγονός ότι ο Τουφάν Ερχιουρμάν δεν έχει ακόμα μεταβεί στην Άγκυρα για να συναντήσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι συναντήσεις του Ερντογάν με τον εκάστοτε Τουρκοκύπριο ηγέτη καταδεικνύουν όχι μόνο την πορεία των εξελίξεων αλλά και το πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθεί στο Κυπριακό η τουρκοκυπριακή ηγεσία.

Προτάσσει τις τεχνικές επιτροπές αντί τις συνομιλίες

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είχε χθες την πρώτη του συνάντηση με τον νέο ειδικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν. Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ο Τουφάν Ερχιουρμάν είπε πως διαβίβασαν τις απόψεις τους στο θέμα των τεχνικών επιτροπών, ενώ υπενθύμισε ότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν 13 τεχνικές επιτροπές και ανέφερε πως στόχος τους είναι να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα αυτών των επιτροπών.

Ανέφερε ακόμα ότι η τουρκοκυπριακή ηγεσία υιοθετεί «μια προσέγγιση επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα» και ότι θα παρέχεται προς τις επιτροπές πλήρης στήριξη. Υπενθύμισε ακόμα ότι βασική αποστολή των τεχνικών επιτροπών είναι να παράγουν απτά αποτελέσματα για διευκόλυνση της καθημερινής ζωής.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στα κατεχόμενα, ο Τουφάν Ερχιουρμάν στη συνάντηση με τον Χασίμ Ντιάν, του επέδωσε απαντητική επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Ερχιουρμάν στην επιστολή του προς τον κ. Γκουτέρες εκφράζει την ευχαρίστηση και την ευγνωμοσύνη του «για το συνεχιζόμενο προσωπικό σας ενδιαφέρον και τη συμβολή σας στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος». Προσβλέπει, προσθέτει, στη στενή και αποφασιστική συνεργασία με τον ΓΓ του ΟΗΕ για την επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και διαρκούς λύσης στην Κύπρο. «Πιστεύω ότι μια τέτοια λύση θα έχει επίσης θετικές επιπτώσεις στην περιοχή μας», ανέφερε ο κ. Ερχιουρμάν.

Θέλει να εργαστεί εποικοδομητικά και με τους δύο

«Προσδοκώ να εργαστώ και με τους δύο ηγέτες εποικοδομητικά», δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Χασίμ Ντιάν, μετά τη συνάντηση που είχε με τον νέο ηγέτη των Τ/κ, Τουφάν Ερχιουρμάν, την πρώτη μετά την ανάληψη των καθηκόντων και των δύο, που έγινε στα κατεχόμενα. Ο κ. Ντιάν δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, διάρκειας 30 λεπτών, ότι εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία μετά και την επιστολή του ΓΓ προς τον κ. Ερχιουρμάν, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2025, να του εκφράσει τα συγχαρητήριά του για την ανάληψη των καθηκόντων του ως του νέου ηγέτη της τ/κ κοινότητας και να του ευχηθεί να πάει καλά, όπως και ο ΓΓ είπε. Επίσης, πρόσθεσε, επικαλέστηκε κι αναφέρθηκε και στη δέσμευση του ΓΓ να εργαστεί για την ευημερία και την ασφάλεια ολόκληρης της Κύπρου ώστε να διασφαλιστεί μια ειρηνική διευθέτηση και μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

Ως ειδικός αντιπρόσωπος του ΓΓ στην Κύπρο και επικεφαλής του Γραφείου Καλών Υπηρεσιών, διαβεβαίωσε τον κ. Ερχιουρμάν, συνέχισε, πως θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την επίτευξη αυτού του στόχου. Πρόσθεσε ότι η συνάντηση ήταν εθιμοτυπική και κατά τη διάρκειά της άκουσε τις απόψεις του κ. Ερχιουρμάν έχοντας προ ημερών ακούσει και τις απόψεις του κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. «Τώρα προσδοκώ να εργαστώ και με τους δύο ηγέτες εποικοδομητικά», κατέληξε ο κ. Ντιάν.