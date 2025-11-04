Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν, με ανάρτησή του στο Facebook, ασκεί κριτική στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, για το έργο “Great Sea Interconnector” και τις πρόσφατες ενεργειακές πρωτοβουλίες που αφορούν την Κύπρο, τονίζοντας ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν μπορούν να αγνοούνται σε ζητήματα που άπτονται των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων.

Όπως ανέφερε, «οι αντιδράσεις που εκφράσαμε σχετικά με το έργο “Great Sea Interconnector” πολύ πριν από την προεκλογική περίοδο είναι γνωστές — ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι». Πρόσθεσε ότι «οι Τουρκοκύπριοι αποτελούν έναν από τους δύο ισότιμους συνιδρυτές αυτού του νησιού, και σε ζητήματα όπως η ενέργεια και οι θαλάσσιες ζώνες δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις αγνοώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και χωρίς τη δική μας βούληση».

Ο κ. Ερχιουρμάν σημείωσε ότι, μετά τις εκλογές, είχε δηλώσει πως δεν θα απαντά σε σχόλια που προέρχονται από τον νότο σχετικά με ζητήματα της συνολικής λύσης του Κυπριακού και ότι δεν θα εμπλακεί σε «παιχνίδια επίρριψης ευθυνών» πριν καν ξεκινήσουν οι συνομιλίες. «Παραμένω αποφασισμένος να τηρήσω αυτή τη δέσμευσή μου», ανέφερε.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «ενώ ο κ. Χριστοδουλίδης από τη μια καλεί να αρχίσουν άμεσα οι συνομιλίες για μια συνολική λύση, από την άλλη επιλέγει, και πάλι αγνοώντας τους Τουρκοκυπρίους, να εμπλακεί αυτή τη φορά σε πρωτοβουλίες που αφορούν τη μεταφορά ισραηλινού φυσικού αερίου μέσω υποθαλάσσιου αγωγού προς την Κύπρο — κάτι που δεν μπορώ να θεωρήσω ως θετικό δείγμα ειλικρίνειας».

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης υπογράμμισε ότι «για να επιτευχθεί λύση στην Κύπρο, χρειαζόμαστε πρώτα ένα κλίμα λύσης», επισημαίνοντας πως «είναι προφανές ότι ένα τέτοιο κλίμα δεν μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από ενέργειες που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν αρνητικά τις προσπάθειες για διαρκή σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή, αγνοώντας τον Τουρκοκυπριακό λαό».

Καταλήγοντας, ο κ. Ερχιουρμάν ανέφερε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία ενός κλίματος λύσης στο νησί, αλλά «δεν πρόκειται ποτέ να αγνοήσει ενέργειες που υπονομεύουν αυτό το κλίμα».