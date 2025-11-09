Οι Υπουργοί Εξωτερικών Κύπρου και Ισραήλ, Κωνσταντίνος Κόμπος και Γεδεών Σάαρ, συζήτησαν σήμερα την πορεία των διμερών σχέσεων, με έμφαση στην ενέργεια, την άμυνα και τις επενδύσεις, στο πλαίσιο μονοήμερης επίσκεψης εργασίας του Κύπριου Υπουργού στο Ισραήλ.

O κ. Κόμπος υπογράμμισε ότι η Κύπρος «διατηρεί μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, η οποία καλύπτει θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ειδικά στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και του εμπορίου».

«Όσον δε αφορά το τελευταίο», επεσήμανε, «αρκεί απλώς να δει κάποιος τους αριθμούς ως προς την αμοιβαία ροή επενδύσεων προς τις δύο χώρες» και την συνεχή εξέλιξη των σχέσεων αυτών».

Ο κ. Κόμπος τόνισε ότι «φυσικά και συζητήθηκαν τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή μας, με έμφαση και σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα στη Γάζα και την ανάγκη υλοποίησης του Σχεδίου του Προέδρου Τραμπ».

Επισημάνθηκε παράλληλα, εξήγησε, ο ρόλος της Κύπρου ως γέφυρας συνεργασίας μεταξύ διεθνών εταίρων και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων επί του πεδίου, στη βάση και των σχετικών έξι προτάσεων που υπέβαλε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στη Σύνοδο Ειρήνης του Σαρμ Ελ-Σέιχ. «Έχουμε», είπε, «κοινές ανησυχίες για το πώς κάποιοι τρίτοι ενδέχεται να επιχειρήσουν να αποκτήσουν ρόλο που δεν θα είναι προς όφελος της περιοχής».

Εξετάστηκε, επίσης, η πορεία του σχήματος 3+1 με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, καθώς και οι προοπτικές του IMEC (India-Middle East-Europe Corridor), ενώ συζητήθηκαν οι επιπτώσεις των πρόσφατων εξελίξεων στην ασφάλεια και σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου, με έμφαση στην προστασία των αμάχων και την ενίσχυση των ανθρωπιστικών προσπαθειών.

Η επίσκεψη του κ. Κόμπου στο Ισραήλ ξεκίνησε από το Κέντρο Πολιτικοστρατιωτικού Συντονισμού (CMCC) της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) των ΗΠΑ στην πόλη Κιρυάτ Γκατ, όπου έγινε ενημέρωση για τις ενέργειες στήριξης της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα στο πλαίσιο του Σχεδίου 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ.

Ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Γεδεών Σάαρ και στη συνέχεια γεύμα εργασίας με συμμετοχή των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

ΚΥΠΕ