Δύο προτάσεις νόμου για τον περιορισμό και έλεγχο της απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας από υπηκόους τρίτων χωρών κατέθεσε το ΑΚΕΛ στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Στέφανος Στεφάνου σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, στη Δημοσιογραφική Εστία, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του ΑΚΕΛ έχουν διττό στόχο, να θέσουν περιορισμούς και διαδικασίες ελέγχου στο φαινόμενο της ανεξέλεγκτης πώλησης κυπριακής γης προς πολίτες κρατών εκτός ΕΕ και να θέσουν αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια για την απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας.

“Είναι ευθύνη της Κυβέρνησης να προστατέψει τη γη μας. Είναι ευθύνη της Κυβέρνησης να διασφαλίσει ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να ανήκει και να ελέγχεται από τους Κυπρίους στο διηνεκές και, δυστυχώς, δεν βλέπουμε να το κάνει”, είπε, αναφερόμενες στις νομοθετικές πρωτοβουλίες του ΑΚΕΛ.

Οι προτάσεις του κόμματος περιλαμβάνουν, πρώτον, τερματισμό της δυνατότητας απόκτησης μεγάλης έκτασης γης από υπηκόους τρίτων χωρών και εταιρείες συμφερόντων υπηκόων τρίτων χωρών.

Δεύτερον, σημείωσε ο κ. Στεφάνου εισαγωγή μετρήσιμων κριτηρίων που επιτρέπουν την απόκτηση από υπηκόους τρίτων χωρών μίας και μόνο οικίας 200 τετραγωνικών μέτρων, ενός γραφείου 300 τετραγωνικών μέτρων και ενός καταστήματος 200 τετραγωνικών μέτρων, με πλήρη απαγόρευση στην απόκτηση οικίας από εταιρείες αλλοδαπών συμφερόντων.

Τρίτον, υποχρέωση ελέγχου και αποκάλυψης του τελικού πραγματικού δικαιούχου με στόχο να αποτρέπεται η πρακτική της έμμεσης απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας μέσω ευρωπαϊκών ή κυπριακών εταιρειών που ελέγχονται από αλλοδαπούς.

Τέταρτον, πλήρη απαγόρευση αγοράς ακίνητης ιδιοκτησίας σε περιοχές που γειτνιάζουν με κρίσιμες υποδομές και περιοχές νευραλγικής σημασίας για την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως λιμάνια, αεροδρόμια, παραλιακές ζώνες και γραμμή κατάπαυσης του πυρός.

Πέμπτον, πλήρη απαγόρευση αγοράς δασικής ή γεωργικής γης.

Έκτον, κατάργηση υφιστάμενων προνοιών σε νομοθεσίες που αφήνουν περιθώρια εσκεμμένης παρερμηνείας ή που επιτρέπουν τη διασύνδεση της απόκτησης κυπριακού διαβατηρίου ή χρυσής βίζας με την αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας.

Έβδομον, παροχή αρμοδιότητας στον Διευθυντή του Κτηματολογίου να αρνείται την κατάθεση αγοραπωλητηρίων και εκχωρητηρίων που δεν εμπίπτουν στα προτεινόμενα κριτήρια.

Παρουσιάζοντας τις προτάσεις ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι στοιχεία από την Ελεγκτική Υπηρεσία και το Κτηματολόγιο επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες του κόμματος για τη μαζική πώληση γης. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, σχεδόν ένα στα δύο συμβόλαια πώλησης κυπριακής γης αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών.

Παραλιακές περιοχές μεγάλης έκτασης, είπε, έχουν ήδη αγοραστεί από υπηκόους τρίτων χωρών και εταιρείες, ενώ τόνισε ότι σε μια ημικατεχόμενη χώρα, η ανεξέλεγκτη και μαζική πώληση γης συνιστά κίνδυνο και συμβάλλει στην εκτόξευση των τιμών των ακινήτων.

Στη διάσκεψη Τύπου έγινε αναφορά σε προηγούμενες δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου είχε δεσμευτεί να φέρει ανάλογες προτάσεις, αλλά παρέμεινε στις εξαγγελίες.

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε στο πρόγραμμα των χρυσών διαβατηρίων, σημειώνοντας ότι μετά την παγκόσμια έκθεση της Κύπρου και τον κίνδυνο καταδίκης από την ΕΕ, η κυβέρνηση φέρνει τώρα απαγορεύσεις στη Βουλή.

Το ΑΚΕΛ εκτιμά ότι η υπερψήφιση και εφαρμογή των προτάσεών του μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή εξισορρόπηση της αγοράς απόκτησης στέγης, η οποία εμφανίζει φαινόμενα φούσκας, ειδικά στα αστικά κέντρα. Παράλληλα, θα αποτρέψει τη συνέχιση της απόκτησης τεράστιων εκτάσεων γης γύρω από περιοχές νευραλγικής σημασίας για την ασφάλεια του κράτους.

Ερωτηθείς αν το ΑΚΕΛ έχει συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την αγορά παραλιακών ζωνών από υπηκόους τρίτων χωρών, ο κ. Στεφάνου επιβεβαίωσε ότι μιλά βάσει δεδομένων.

Υπάρχουν, δήλωσε, συγκεκριμένες περιπτώσεις περιοχών στη Λάρνακα και τη Λεμεσό που έχουν αγοραστεί από εταιρείες τρίτων χωρών. Πρόσθεσε ότι τα ζητήματα αυτά συζητούνται εδώ και καιρό από ανθρώπους που ασχολούνται με τον τομέα της οικονομίας αλλά και από τους ίδιους τους κατοίκους των περιοχών.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε επίσης ότι το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει και άλλες προτάσεις νόμου στη Βουλή, όπως για τη μείωση του ΦΠΑ από 19% σε 5% για λόγους κοινωνικής στέγης. Σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε επικρίνει την προηγούμενη κυβέρνηση επειδή χρησιμοποιούσε αυτό το κοινωνικό μέτρο για να διευκολύνει και ανθρώπους που είχαν τα εκατομμύρια για να αποκτήσουν χρυσό διαβατήριο.

Από την πλευρά του, απαντώντας σε ερωτήσεις των εκπροσώπων των ΜΜΕ, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, διευκρίνισε ότι πρόκειται για δύο αυτόνομες προτάσεις νόμου που αγγίζουν επτά διαφορετικές νομοθεσίες και πολλούς κανονισμούς. Οι προτάσεις αφορούν τον νόμο περί κτήσης ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς και τη νομοθεσία που αφορά τις αρμοδιότητες του κτηματολογίου περί μεταβιβάσεων.

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι η πρόθεση είναι να ξεκινήσει η συζήτηση στην Επιτροπή Εσωτερικών αμέσως μετά τις εορτές των Θεοφανείων. Στην πρώτη συνεδρίαση θα διερευνηθούν οι προθέσεις των άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Ο κ. Δαμιανού σημείωσε ότι και άλλοι βουλευτές από διάφορα κόμματα έχουν καταθέσει παρόμοιες προτάσεις με κάποιες διαφοροποιήσεις. Τόνισε ότι το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο να μπει σε διάλογο και ότι το κείμενο μπορεί να εμπλουτιστεί και να προσαρμοστεί για να επιτευχθούν συγκλίσεις.

Στη διάσκεψη Τύπου παρευρέθηκαν επίσης, η Μαρίνα Χατζησάββα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, η Ευανθία Σάββα, επικεφαλής του Τομέα Κοινωνικών Θεμάτων και Κοινωνικής Πολιτικής, και ο Χάρης Πολυκάρπου, μέλος της Γραμματείας του κόμματος και επικεφαλής του Τομέα Οικονομίας.

