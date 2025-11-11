Ανακοίνωση εξέδωσε η βουλευτής του ΑΚΕΛ και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, με την οποία απαντά στον Γενικό Εισαγγελέα για όσα λέχθηκαν κατά την χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η κ. Χαραλαμπίδου θέτει το ερώτημα «πως τελικά διαχειρίζεται η Νομική Υπηρεσία υποθέσεις που αφορούν σε ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων και ατόμων που σχετίζονται με πολιτικά πρόσωπα»;

Αυτούσια η ανακοίνωση

Σε σχέση με την γραπτή ανακοίνωση του Γενικού Εισαγγελέα, αναφορικά με δηλώσεις που έγιναν χθες, 10 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της συζήτησης αυτεπάγγελτου θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε σχέση με την παράληψη των Αρχών να ενημερώσουν τους συγγενείς των θυμάτων από τους αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ για την εξέλιξη της πορείας των ερευνών ως όφειλαν στη βάση προνοιών της νομοθεσίας, επιθυμώ να αναφέρω τα εξής:

Με εκπλήττει το γεγονός ότι, ενώ η Νομική Υπηρεσία εκπροσωπείτο χθες στην επιτροπή και ενώ είχαν κατ’ επανάληψη τεθεί ερωτήματα σε σχέση με την περίοδο που εξέτασε η Ερευνητική Επιτροπή, τους όρους εντολής της, την εξέλιξη των ερευνών, πρώτα από τους γονείς των θυμάτων και μετά από εμάς, ο εκπρόσωπος της ΝΥ τήρησε σιγή ιχθύος και δεν απαντούσε, ούτε προέβη σε οποιαδήποτε διόρθωση ή διάψευση των αναφορών.

Προφανώς ο εκπρόσωπος της ΝΥ χθες δεν ήταν ενημερωμένος αφού σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν λαλίστατος.

Ο δε εκπρόσωπός της αστυνομίας και διευθυντής της Τροχαίας Λευκωσίας, παρέπεμπε τα μέλη της επιτροπής στο Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος, για απαντήσεις δηλώνοντας ο ίδιος άγνοια για την πορεία των ερευνών, με αποτέλεσμα η επιτροπή να αποφασίσει όπως σταλεί επιστολή προς τον Αρχηγό Αστυνομίας για ενημέρωση. Αυτό λέχθηκε ενώπιον και του εκπροσώπου της Ν.Υ. και του εκπροσώπου της αστυνομίας. Και πάλι ουδείς μίλησε.

Είναι επίσης απορίας αξιον γιατί η Ερευνητική Επιτροπή δεν ζήτησε να κατατεθούν αυτούσια τα σημειώματα του κοινοβουλίου από τις συζητήσεις που έγιναν στις κοινοβουλευτικές επιτροπές με τις δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών κ. Βαφεαδη πολύ πριν τον θάνατο της Στυλιανής Γιωργαλλή, πράγμα που θα έθετε τον Υπουργό ενώπιον των ευθυνών του. Αντ’ αυτού του έδωσαν το δικαίωμα να κομπάζει για όσα ΔΕΝ ΕΠΡΑΞΕ.

Αντικείμενο της χθεσινής συνεδρίασης, υπενθυμίζω, ήταν η μη τήρηση των προνοιών της νομοθεσίας σε σχέση με την ΜΗ ενημέρωση των συγγενών των θυμάτων για την πορεία των ερευνών. Ουδείς είχε την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει μαζί τους και να τους ενημερώσει ως προς τις όποιες εξελίξεις στη βάση των προνοιών της συγκεκριμένης νομοθεσίας. Τα υπόλοιπα προέκυψαν από τις καταγγελίες των συγγενών των θυμάτων που αγωνιωδώς ρωτούσαν αν η Ν. Υπηρεσία έθεσε τον νυν Υπουργό Συγκοινωνιών κ. Αλέξη Βαφεάδη στο κάδρο των ποινικών ερευνών με δεδομένο ότι η όποια κατάληξη της Ερευνητικής Επιτροπής δεν αποτελεί εμπόδιο για διερεύνηση του νυν Υπουργού για τυχόν ποινικές ευθύνες.

Όσο για τον Εισαγγελέα να μας συγχωρήσει που ανησυχούμε για την πορεία των ποινικών ερευνών και των αποφάσεων του, δεδομένου ότι επηρεάζονται πολιτικά πρόσωπα της προηγούμενης κυβέρνησης και κάποια εν ενεργεία. Το παρελθόν, άλλωστε, δικαιώνει πλήρως τις επιφυλάξεις μας. Επιπρόσθετα επισημαίνω ότι οι γονείς του Κυριάκου Όξινου αναμένουν απονομή Δικαιοσύνης από τον Γενάρη 2023.