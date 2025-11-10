«Αφού δεν μπορούν οι υπεύθυνοι να μιλήσουν με τους πεθαμένους, ας μιλήσουν μαζί μου. Να δουν τις ουλές μου, την ψυχολογική μου κατάσταση», είπε και βούρκωσε ο Αλέξανδρος Λούγκου, ο νεαρός που επιβίωσε το 2017 από τους Takata. Τόσο ο ίδιος όσο και οι χαροκαμένοι γονείς του Κυριάκου Όξυνου και της Στυλιανής Γιωργαλλή, καταγγέλλουν πως δεν λαμβάνουν ενημέρωση για το πού βρίσκονται οι έρευνες και παράλληλα, για το γεγονός ότι ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, εξαιρείται από τυχόν ευθύνες με βάση τα ευρήματα του πορίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής, παρά το γεγονός ότι γνώριζε τον θανάσιμο κίνδυνο των αερόσακων.

Σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα εκτυλίχθηκε σήμερα η συζήτηση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, η οποία επικεντρώθηκε στην εφαρμογή της νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία και υποστήριξη θυμάτων και των οικογενειών τους. Ωστόσο, αυτό που υπογραμμίστηκε είναι πως οι οικογένειες των θυμάτων βρίσκονται στο σκοτάδι και συνεπώς, δεν εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία. Απευθείας δόθηκε εντολή από την πρόεδρο της Επιτροπής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, όπως σταλεί επιστολή στον Αρχηγό της Αστυνομίας ζητώντας ενημέρωση για τον αν ερευνώνται και τα έτη 2023 και 2024 και κατά συνέπεια και ο κ. Βαφεάδης, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στο πόρισμα της Νομικής Υπηρεσίας.

«Δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Έχασα την κόρη μου. Ένα παιδί 19 ετών με τα δικά του όνειρα. Την έχασα από αμέλεια. Από ανεπάρκεια. Από ανευθυνότητα. Ο συγκεκριμένος Υπουργός (σ.σ. Βαφεάδης) είχε ενημερωθεί από τον κ. Όξυνο για την κατάσταση με τους αερόσακους. Του είπε να λάβει τα μέτρα του. Δεν έπραξε τίποτα!», είπε με έναν κόμπο στη φωνή του ο Γιάννος Γιωργαλλής και πρόσθεσε πως αν ο Υπουργός υλοποιούσε και τα μισά από όσα διαμήνυε δημοσίως μετά το θάνατο του Κυριάκου, τότε η Στυλιανή θα ζούσε. «Δεν έκανε απολύτως τίποτα. Διερωτώμαι γιατί είναι στη θέση του», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η μητέρα του Κυριάκου Όξυνου, Μαρία Λούη, ανέφερε πως καλέστηκαν στην Επιτροπή Εμπορίου μια εβδομάδα μετά τον θάνατο της Στυλιανής Γιωργαλή. «Για να ακούσω τι; Τα ίδια που άκουγα για τόσο καιρό».

Ο Υπουργός, συνέχισε η κ. Λούη, έλεγε δημόσια πως δεν είναι ευθύνη του Υπουργείου Μεταφορών αλλά των κατασκευαστών να ενημερώσουν τους καταναλωτές για τους ελλαττωματικούς αερόσακους.

«Κυκλοφορούν ακόμη δεκάδες Takata. Προσφάτως πέθανε ακόμη ένα παιδί, στα κατεχόμενα αυτή τη φορά, όπου επικρατούν οι ίδιες καιρικές συνθήκες και αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες που τους ανατινάζουν. Όλοι σφυρίζουν αδιάφορα. Γνωρίζαμε τον κίνδυνο τουλάχιστον από το 2008 μετά από δύο περιστατικά. Το 2013 είχαμε αναφορές τις RAPEX στο ΤΟΜ. Το 2015 και 2016 έλαβαν επιστολές από πολίτες στο Υπουργείο Μεταφορών. Το 2017 είχαμε εγκύκλιο και αμέσως μετά τραυματίζεται ο Αλέξανδρος. Εκδίδεται το πόρισμα για τον Αλέξανδρο και πληροφορεί για τους Τakata. Δεν καταλάβαιναν και πάλι ότι επρόκειτο για ωρολογιακή βόμβα;», διερωτήθηκε.

Το όχημα του Κυριάκου, σημειώνει η κ. Λούη, το έδωσαν για ανταλλακτικά. «Μας έστειλαν μήνυμα από το ΤΟΜ για τον ελλαττωματικό αερόσακο. Έστειλαν και στον Αλέξανδρο μήνυμα 8 χρόνια μετά», υπογράμμισε, ξεκαθαρίζοντας πως ήταν η μοναδική επικοινωνία που είχαν από το ΤΟΜ. «Αν χρειαστεί, σε περίπτωση που δεν δικαιωθούμε, σχεδιάζουμε να αποταθούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εμείς ελπίζουμε στη Νομική Υπηρεσία και στην Αστυνομία», είπε σε σχέση με την απονομή Δικαιοσύνης.

«Ήμουν τυχερός στην ατυχία μου, να καταφέρω να επιζήσω. Μετά από 8 χρόνια μάχης», σημείωσε ο Αλέξανδρος Λούγκου. «Αφού δεν μπορούν οι υπεύθυνοι να μιλήσουν με τους πεθαμένους, ας μιλήσουν μαζί μου. Να δουν τις ουλές μου, την ψυχολογική μου κατάσταση», είπε και βούρκωσε. «Να δουν τι σημαίνει να μην κάνεις καλά τη δουλειά σου. Να κρύβεις την αλήθεια. Να εξυπηρετείς άλλα συμφέροντα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να είμαι ζωντανός, αλλά στη δυσάρεστη θέση κανένας να μην έχει το θάρρος να με αντικρίσει στα μάτια για να ενημερωθεί». Μια οικογένεια που κλαίει ακόμη για το παιδί της, είπε ακόμη ο κ. Λούγκου, δεν είναι σε θέση να ρωτήσει για το παιδί της.

Η μοναδική ενημέρωση από το Υπουργείο Μεταφορών και αφού πέθαναν και τα δύο παιδιά, «ήταν να μας πουν ότι είχαμε ελλαττωματικούς αερόσακους. Λάβαμε sms, ήταν η μοναδική ενημερωτική ενέργεια. Αυτό μας είπαν σε σχέση με το πώς προχωρούν οι έρευνες», υπογράμμισε.

Από την πλευρά της Νομικής Υπηρεσίας, σημειώθηκε πως το θανατηφόρο του Κ. Όξυνου μελετήθηκε από την Αστυνομία και εστάλη το πόρισμα στην Υπηρεσία για οδηγίες και για να γίνουν περαιτέρω ενέργειες. Στο πόρισμα της Αστυνομίας, διεφάνη πως υπήρχε κάποια δυσλειτουργία στον αερόσακο.

«Έχουν γίνει ενέργειες μετά τη λήψη του πορίσματος της ερευνητικής επιτροπής για του Takata και αναμένουμε και άλλες ενέργειες», υπογραμμίστηκε. Ωστόσο, σημειώθηκε πως ακόμη διερευνάται η υπόθεση από την Αστυνομία.

Ο διευθυντής του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, Χάρης Ευρυπίδου, σημείωσε πως εξέτασαν και τις τρεις υποθέσεις. Η μία συμπληρώθηκε και εστάλη στην Νομική Υπηρεσία και έχουν ληφθεί οδηγίες. Η τρίτη υπόθεση, η πιο πρόσφατη, δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς ζητήθηκαν γνωματεύσεις από το εξωτερικό. «Θεωρώ ότι οι οικογένειες έτυχαν ενημέρωσης. Αναλαμβάνω -παρά το γεγονός ότι δεν διερευνάται από εμάς και οι φάκελοι έχουν προωθηθεί στο Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος- να μάθω αν υπάρχει εξέλιξη και να ενημερώσουμε τις οικογένειες»..

Χάθηκαν λόγω συμφερόντων, επισημαίνουν οι βουλευτές

Εταιρεία ζήτησε να εξαιρεθεί από Οικονομικός Φορέας για να γλιτώσει τις αποζημιώσεις

Σε σοβαρές καταγγελίες για τον χειρισμό που τυγχάνουν οι υποθέσεις των θανατηφόρων δυστυχημάτων από τους αερόσακους Takata, προχώρησαν οι βουλευτές της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επισημαίνοντας πως δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία του 2022 η οποία αφορά την ενημέρωσή τους σε σχέση με τις έρευνες που πραγματοποιούνται.

«Η πολιτική αδιαφορία τιμωρείται μόνο με πολιτικές ευθύνες. Ο δικηγόρος της κ. Λούη επικοινώνησε το 2023 για να καταγγείλει ότι το θέμα θα κουκουλωθεί. Ένα χρόνο αργότερα και μετά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων στη Βουλή, χάθηκε ακόμη μια κοπέλα. Χάρη στις προσπάθειας της Μαρίας Λούη, μητέρα του Κυριάκου, μάθαμε όλοι για τους Takata», υπογράμμισε η βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

«Με εκπλήττουν οι όροι εντολής της ερευνητικής, όπως και τα αποτελέσματά της. Κατήγγειλα προσωπικά τον Υπουργό Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη, ότι έβαψε τα χέρια του με αίμα. Δεν θα επιτρέψουμε να ξεχαστεί αυτό το θέμα. Με μεγάλη μου έκπληξη, άκουσα τον πατέρα της Στυλιανής να αναφέρει πριν λίγες μέρες, σε εκδήλωση για την επέτειο των γενεθλίων του Κυριάκου Όξυνου, πως πέρασαν πέντε μήνες και δεν έλαβαν καμία ενημέρωση».

Η βουλευτής Ρίτα Σούπερμαν, ανέφερε πως βρίσκεται στον έσχατο σημείο η αναλγητικότητα του κράτους. «Δεν θέλω να πιστεύω πώς όλοι εμείς οι πολίτες είμαστε αναλώσιμα της ασυνεννοησίας και της αδιαφάνειας. Τραγικό για ένα κράτος να θυσιάζει τους πολίτες του», είπε.

Η βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου, σημείωσε πως το κράτος απέτυχε να διασφαλίσει το συμφέρον των πολιτών. «Πρέπει να προστατευτεί η πρόσβαση των θυμάτων». Να δούμε τι γίνεται και σε άλλες χώρες εκτός Κύπρου. Οι οικογένειες, είπε, πρέπει να λάβουν τη δημόσια συγγνώμη και να δουν την ποινική και πολιτική δίωξη όσων έχουν ευθύνες, όπως επίσης και να αποζημιωθούν.

Ο βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου επεσήμανε πως για να φτάσουμε σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα, είτε είχαμε πρόσωπα που δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, είτε υπήρχαν τέτοια οικονομικά συμφέροντα που μετετράπησαν σε εμπόδιο. Όποια και αν είναι η αιτία, είπε, κάτι τέτοιο είναι εγκληματικό. Για να μην βιώσουμε τίποτα άλλο, είναι σημαντικό να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται.

Ο βουλευτής Σταύρος Παπαδούρης, μεταξύ άλλων, σημείωσε πως υπάρχει πολύ παρασκήνιο αυτή τη στιγμή για την υπόθεση των Takata και υπογράμμισε πως το ζήτημα είναι να αποδοθεί Δικαιοσύνη. Στην Επιτροπή Μεταφορών, είπε, έλαβαν έγγραφο ότι εταιρεία εισαγωγής αυτοκίνητων κατέθεσε έγγραφο στη Βουλή και στην Νομική Υπηρεσία για να εξαιρεθεί από την κατηγορία Οικονομικού Φορέα ώστε μην επωμιστεί το κόστος των αποζημιώσεων.