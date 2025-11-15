ΒΕΡΟΛΙΝΟ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτζ, ήταν σ’ όλες του τις τοποθετήσεις αρκούντως ξεκάθαρος ως προς το ότι θέλει την Τουρκία όσο πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόθεσή του, μέσα από μια τακτική βήμα-βήμα να προχωρήσουν οι σχέσεις Τουρκίας – Ε.Ε., με το Βερολίνο να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι κινήσεις αυτές του Καγκελαρίου Μερτζ τοποθετούν τη Γερμανία στην εξίσωση των προσπαθειών στο Κυπριακό. Η πρωτοβουλία της γερμανικής πλευράς θα είναι προς δύο κατευθύνσεις: Ευρωτουρκικά και Κυπριακό.

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, κατά τη χθεσινή συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Φρίντριχ Μερτζ, ο Γερμανός Καγκελάριος ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το πρόσφατο ταξίδι του στην Άγκυρα. Αυτό που κρατά η γερμανική πλευρά είναι ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θέλει πάρα πολύ να δει πρόοδο στα ευρωτουρκικά.

Σ’ αυτό το πλαίσιο μπαίνει και το Κυπριακό, με τον Καγκελάριο Μερτζ, αφού συνομίλησε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, να αναλαμβάνει να μεταφέρει προς την τουρκική πλευρά το μήνυμα πως, σ’ ό,τι αφορά το Κυπριακό εάν επιμένει σε κινήσεις εκτός πλαισίου δεν μπορεί να πάει πουθενά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εισήγηση ΠτΔ

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γερμανός Καγκελάριος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα όσα είπε πρόσφατα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στους Φαϊνάνσιαλ Τάιμς, καθώς βλέπει πως οι εισηγήσεις αυτές μπορεί να βοηθήσουν και τη βελτίωση των ευρωτουρκικών.

Αυτό που αναφέρθηκε στη διάρκεια της συζήτησης, σύμφωνα με άριστα ενημερωμένες πηγές, είναι πως, στο πλαίσιο της προώθησης των ευρωτουρκικών θα μπορούσαν ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για Ε.Ε. και Τουρκία να γίνουν αντίστοιχα προς την κατεύθυνση της Κύπρου.

Παράδειγμα, για τη φιλελευθεροποίηση θεωρήσεων εισόδου για μια κατηγορία Τούρκων πολιτών (συγκεκριμένα για επιχειρηματίες), να υπάρξει αντίστοιχα αναθεώρηση προσέγγισης πλοίων υπό κυπριακή σημαία στα τουρκικά λιμάνια.

Επιπρόσθετα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών να προσκληθεί στο επόμενο Gyumnich, κάτι που ο Γερμανός Καγκελάριος θεωρεί ως θετική ενέργεια που μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για περαιτέρω βήματα.

Και μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο να βοηθηθεί από τουρκικής πλευράς η προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλίων.

Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε το γεγονός ότι η Γερμανία έχει ένα σημαντικό ρόλο και μπορεί να βοηθήσει στο Κυπριακό. Σημείωσε ακόμα ότι η Ε.Ε., ευρύτερα έχει τα εργαλεία και μπορεί να προσφέρει τα κίνητρα για μια αμοιβαία επωφελή εξέλιξη σε ευρωτουρκικά και Κυπριακό.

Ο Γερμανός Καγκελάριος στις δικές του δηλώσεις σημείωσε, αναφερόμενος στα ευρωτουρκικά, πως υπάρχει η ανάγκη για στενότερη συνεργασία με την Τουρκία. Είπε ότι συζήτησαν για το πώς μπορεί «να οδηγηθούμε σε μια προσέγγιση με την Τουρκία», προσθέτοντας ότι ο ίδιος είναι γνώστης των ανησυχιών της Κύπρου σ’ ό,τι αφορά την Τουρκία.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του και απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Καγκελάριος Μερτζ διεμήνυσε πως εάν η Τουρκία θέλει να έχει επαφή με την Ε.Ε. πρέπει να τηρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Στις δικές του απαντήσεις ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε πως εάν η Τουρκία επιμένει σε λύση δύο κρατών σίγουρα η Τουρκία δεν θα έρθει κοντά στην Ε.Ε., υπενθυμίζοντας τη βάση λύσης του Κυπριακού και όλα όσα υποστηρίζουν τόσο ο ΟΗΕ αλλά και η ίδια η Ε.Ε.

Εκείνο που σημειώνεται από τις δηλώσεις των δύο ηγετών είναι πως κατά τις συνομιλίες τους στην Καγκελαρία, το θέμα που κυριάρχησε ήταν η επικείμενη Κυπριακή Προεδρία της Ε.Ε., με τον Φρίντριχ Μερτζ να υπογραμμίζει τη σημασία που δείχνει η Γερμανία στο να υπάρξουν αποτελέσματα κατά το επόμενο εξάμηνο στα θέματα του εκσυγχρονισμού του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και της Ανταγωνιστικότητας. Για το δεύτερο θέμα και στη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, θα πραγματοποιηθεί ειδικό ευρωπαϊκό συμβούλιο.

Τι λέχθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες της Καγκελαρίας

Ως προς το θέμα της Κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε. η Γερμανία, σύμφωνα με άριστα ενημερωμένες πηγές, επενδύει στην Κυπριακή Προεδρία για την προώθηση σημαντικών προτεραιότητων. Η Γερμανία θεωρεί τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ ως το πιο σημαντικό θέμα που θα κληθεί να διαχειριστεί η Κυπριακή Προεδρία.

Ο ΠτΔ ενημέρωσε τον Γερμανό Καγκελάριο για τον στόχο που έχει τεθεί από την Κυπριακή Προεδρία -αναλόγως προόδου που θα επιτευχθεί επί Δανικής Προεδρίας- να συνεχίσει εντατικά τις διαπραγματεύσεις ούτως ώστε να ετοιμαστεί ένα πλήρες διαπραγματευτικό πακέτο (full NEGO BOX). Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2026 αναμένεται η παράδοση ενός επαρκώς ώριμου πλαισίου στην επερχόμενη Ιρλανδική Προεδρία, για ολοκλήρωση (Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιθυμεί όπως οι διαβουλεύσεις ολοκληρωθούν μέχρι τον Δεκέμβρη του 2026).

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας θεωρείται από τη Γερμανία κεντρικός άξονας όλων των υπολοίπων ευρωπαϊκών πολιτικών. Ο Καγκελάριος Μερτζ ανέλαβε πρωτοβουλία προ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οκτωβρίου και απεστάλη επιστολή από 22 ηγέτες (συμπ. Προέδρου Χριστοδουλίδη) προς τον Πρόεδρο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ΠΕΣ) για το θέμα της απλοποίησης, με την οποία ζητείτο και σύγκληση έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ΕΣ) για το θέμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Καγκελάριο Μερτζ ότι έχει ξεκινήσει προεργασία, σε συντονισμό με το γραφείο του Αντόνιο Κόστα, για την προετοιμασία του έκτακτου ΕΣ που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Φεβρουαρίου.

Για την Ουκρανία η γερμανική πλευρά επιμένει έντονα στα θέματα των κυρώσεων και των ρωσικών κεφαλαίων, ενώ από κυπριακής πλευράς δόθηκε έμφαση στο θέμα των ενεργειών από πλευράς Τουρκίας, οι οποίες παρακάμπτουν τις κυρώσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία και για εταιρείες στην Τουρκία που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παράκαμψη των κυρώσεων.

Για τη Μέση Ανατολή ο ΠτΔ ανέπτυξε τη σημασία που προσδίδει η ΚΔ στην ενεργότερη εμπλοκή της Ε.Ε., και ειδικότερα της Γερμανίας, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Στο πλαίσιο αυτό μπαίνει και το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή κατά την Κυπριακή Προεδρία. Στη διάρκεια της Προεδρίας θα παρουσιαστούν και τα πρώτα προγράμματα του Συμφώνου.

Αναδείχθηκε το επίπεδο των διμερών σχέσεων

Κατά τις συνομιλίες Μερτζ – Χριστοδουλίδη αναδείχθηκε το εξαιρετικό -όπως χαρακτηρίζεται- επίπεδο διμερών σχέσεων σε τομείς όπως άμυνα – ασφάλεια, τουρισμός, ναυτιλία, εκπαίδευση αλλά και στα ζητήματα μετανάστευσης. Αναλυτικότερα σε διμερές επίπεδο καταγράφονται τα εξής:

Συμμετοχή Γερμανίας με παρατηρητές σε πολυεθνική άσκηση «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ».

Τον Νοέμβριο του 2023 υπογραφή μεταξύ ΥΠΑΜ δύο χωρών «Joint Declaration of Intent».

Συμφωνία σχετικά με επείγουσες επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών.

Συνεργασία στον τομέα της έρευνας και διάσωσης.

Η Γερμανία διαχρονικά 4η με 5η μεγαλύτερη τουριστική αγορά, με το 2024 να αποτελεί σταθμό αφού καταγράφηκε αύξηση 8,1% στις αφίξεις από Γερμανία σε σχέση με το 2023 (228,355 σε σχέση με 211,216).

Στον ναυτιλιακό τομέα οι σχέσεις χρονολογούνται από δεκαετία 1980 και παραμένουν εξαιρετικές. Εταιρείες γερμανικών συμφερόντων δραστηριοποιούνται στην Κύπρο κα διαχειρίζονται περίπου 170 πλοία υπό κυπριακή σημαία, ενώ ποσοστό περίπου 6,5% του κυπριακού στόλου ανήκει σε Γερμανούς υπηκόους.

Εκπαίδευση: Πρωτοβουλία ΥΠΑΝ για εφαρμογή προγράμματος εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας σε δημόσια γυμνάσια και λύκεια.

Για το μεταναστευτικό ο Γερμανός Καγκελάριος έδειξε ότι είναι πλήρως ενημερωμένος για τις ενέργειες στις οποίες έχει κάνει η Κύπρος προς αυτή την κατεύθυνση. Ενώ ανέφερε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι υπάρχει πρόθεση από πλευράς Βερολίνου να στείλει συγκεκριμένη ομάδα στην Κύπρο για περαιτέρω ενημέρωση επί του όλου θέματος.

Στην ατζέντα ήταν και η προσπάθεια της Κύπρου για ένταξη στο Σένγκεν, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να εκφράζει τόσο κατ’ ιδίαν όσο και δημόσια, ευχαριστίες προς τη Γερμανία η οποία αποδέχθηκε να εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία για σκοπούς θεωρήσεων εισόδου Σένγκεν σε εφτά κράτη. Σημειώνεται ότι η Γερμανία ήταν το πρώτο κράτος που αποδέχθηκε αυτή την εκπροσώπηση. Η Λευκωσία ερμηνεύει αυτή τη στάση ως σαφή και έμπρακτη ένδειξη της στήριξης της Γερμανίας για την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη ζώνη του Σένγκεν.