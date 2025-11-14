ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η Γερμανία θέλει να κρατήσει την Τουρκία κοντά στην ΕΕ και η Κύπρος θέλει να γίνουν κινήσεις από τουρκικής πλευράς προκειμένου να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες στο Κυπριακό. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο Φρίντριχ Μερτς και Νίκος Χριστοδουλίδης συμφωνούν ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις στα ευρωτουρκικά και την ίδια ώρα να υπάρξει όφελος στην προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό.

Στις δηλώσεις που έγιναν μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε πως η Γερμανία έχει ένα σημαντικό ρόλο και μπορεί να βοηθήσει στην προσπάθεια στο Κυπριακό. Σημείωσε ακόμα ότι η ΕΕ, ευρύτερα έχει τα εργαλεία και μπορεί να προσφέρει τα κίνητρα για μια αμοιβαία επωφελή εξέλιξη σε ευρωτουρκικά και Κυπριακό.

Αυτό που αναφέρθηκε στη διάρκεια της συζήτησης, σύμφωνα με άριστα ενημερωμένες πηγές, είναι πως, στο πλαίσιο της προώθησης των ευρωτουρκικών θα μπορούσαν ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για ΕΕ και Τουρκία να γίνουν αντίστοιχα προς την κατεύθυνση της Κύπρου.

Για παράδειγμα, φιλελευθεροποίηση θεωρήσεων εισόδου για μια κατηγορία Τούρκων πολιτών (συγκεκριμένα για επιχειρηματίες) να υπάρξει αναθεώρηση προσέγγισης πλοίων υπό κυπριακή σημαία στα τουρκικά λιμάνια.

Επιπρόσθετα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών να προσκληθεί στα επόμενο Gyumnich, κάτι που ο Γερμανός καγκελάριος θεωρεί ως θετική ενέργει απου μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για περαιτέρω βήματα.

Και μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο να βοηθηθεί από τουρκικής πλευράς η προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλίων.

Ο Μερτς θέλει την Τουρκία κοντά

Ο Γερμανός καγκελάριος στις δικές του δηλώσεις σημείωσε, αναφερόμενος στα ευρωτουρκικά, πως υπάρχει η ανάγκη για στενότερη συνεργασία με την Τουρκία. Είπε ότι συζήτησαν για πως μπορεί «να οδηγηθούμε σε μια προσέγγιση με την Τουρκία», προσθέτοντας ότι ο ίδιος είναι γνώστης των ανησυχιών της Κύπρου σ’ ό,τι αφορά την Τουρκία.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του και απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο καγκελάριο Μερτς διαμήνυσε πως εάν η Τουρκία θέλει να έχει επαφή με την ΕΕ πρέπει να τηρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Στις δικές του απαντήσεις ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε πως εάν η Τουρκία επιμένει σε λύση δύο κρατών σίγουρα η Τουρκία δεν θα έρθει κοντά στην ΕΕ, υπενθυμίζοντας τη βάση λύσης του Κυπριακό και όλα όσα υποστηρίζουν τόσο ο ΟΗΕ αλλά και η ίδια η ΕΕ.

Εκείνο που σημειώνεται από τις δηλώσεις των δύο ηγετών είναι πως κατά τις συνομιλίες του στην καγκελαρία το θέμα που κυριάρχησε ήταν η επικείμενη Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ με τον Φρίντριχ Μερτς να υπογραμμίζει τη σημασία που δείχνει η Γερμανία στο να υπάρξουν αποτελέσματα κατά το επόμενο εξάμηνο στα θέματα του εκσυγχρονισμού του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και της Ανταγωνιστικότητας. Για το δεύτερο θέμα και στη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, θα πραγματοποιηθεί ειδικό ευρωπαϊκό συμβούλιο.

Τι λέχθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες της καγκελαρίας

Ως προς το θέμα της Κυπριακής Προεδρία της ΕΕ η Γερμανία, σύμφωνα με άριστα ενημερωμένες πηγές, επενδύει στην Κυπριακή Προεδρία για την προώθηση σημαντικών προτεραιότητων. Η Γερμανία θεωρεί τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ ως το πιο σημαντικό θέμα που θα κληθεί να διαχειριστεί η Κυπριακή Προεδρία.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας θεωρεί από τη Γερμανία κεντρικός άξονας όλων των υπολοίπων ευρωπαϊκών πολιτικών.

Για την Ουκρανία η γερμανική πλευρά επιμένει έντονο στα θέμα των κυρώσεων και των ρωσικών κεφαλαίων, ενώ από κυπριακής πλευράς δόθηκε έμφαση στο θέμα των ενεργειών από πλευρά Τουρκίας οι οποίες παρακάμπτουν τις κυρώσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία και για εταιρείες στην Τουρκία που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παράκαμψη των κυρώσεων.

Για τις διμερείς σχέσεις αναδείχθηκε το εξαιρετικό επίπεδο διμερών σχέσεων σε τομείς όπως άμυνα-ασφάλεια, τουρισμός, ναυτιλία, εκπαίδευση και τα ζητήματα της μετανάστευσης.