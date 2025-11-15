Με αφορμή την 42η επέτειο από την παράνομη και μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα της Κύπρου, η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου, παρέδωσε ψηφίσματα τόσο στον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Sir Keir Starmer, όσο και στον Τούρκο Πρέσβη στο Λονδίνο.

Η ομάδα αξιωματούχων της Ομοσπονδίας παρέδωσε το ψήφισμα στον Πρωθυπουργό στο 10 Downing Street το απόγευμα. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χρίστος Καραολής τόνισε στο ψήφισμα την παρανομία και την αδικία της εισβολής, του «UDI» και της συνεχιζόμενης κατοχής της Κύπρου. Αυτά, έγραψε ο κ. Καραολής, «ανάγκασαν 200.000 Κύπριους να εκτοπιστούν, καθώς και χιλιάδες να αγνοούνται και να πεθάνουν». Η μη αναγνώριση της παράνομης οντότητας στην κατεχόμενη Κύπρο έχει κατοχυρωθεί στο διεθνές δίκαιο, ιδίως στα ψηφίσματα 550 και 551 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Για τον λόγο αυτό, συνεχίζει, «η μη αναγνώριση (του ψευδοκράτους) ισχύει διαχρονικά και για διαδοχικές κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου».

Κλείνοντας, ο κ. Καραολής πρόσθεσε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ευθύνη έναντι της Κύπρου ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, εγγυήτρια δύναμη και σύμμαχος της Κύπρου», να ενθαρρύνει την επιστροφή της Τουρκίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ.

Αργότερα το απόγευμα, η Γραμματεία της Ομοσπονδίας παρέδωσε ψήφισμα στον Πρέσβη της Τουρκίας στην τουρκική πρεσβεία. Το ψήφισμα καλούσε την Τουρκία να ανακαλέσει την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η επιστολή τόνιζε ότι οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις πρέπει να διεξαχθούν στο πλαίσιο του συμφωνημένου πλαισίου του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου, «για την επανένωση της Κύπρου με βάση μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, με μια κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα και μια ιθαγένεια».

Απευθυνόμενος στον Τούρκο πρέσβη, ο κ. Καραολής δηλώνει ότι «η ιστορία μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας, και επομένως της διεθνούς κοινότητας, μπορεί να είναι διαφορετική. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει δώσει μια ένδειξη αυτού του ενδεχομένου με τη δέσμευσή του να προσκαλέσει την Τουρκία σε σύνοδο κορυφής κατά τη διάρκεια της Κυπριακής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το επόμενο έτος». Το ψήφισμα καταλήγει και υπογραμμίζει πως, «ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι η επανένωση της Κύπρου, σύμφωνα με το συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ».