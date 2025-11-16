Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 θα συναντηθεί με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις διμερείς σχέσεις και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους, καθώς και στο Κυπριακό, ενόψει των διεργασιών για την επανέναρξη της διαδικασίας επίλυσης. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης η επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ζητήματα ενέργειας και ενεργειακής ασφάλειας, όπως και τα επόμενα βήματα του σχήματος συνεργασίας 3+1 για την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και ευημερίας.

ΚΥΠΕ