Η υπογραφή της συμφωνίας οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης αναβαθμίζει ουσιαστικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου, ενισχύει το συνολικό πλαίσιο ενεργειακής ασφάλειας και διασυνδεσιμότητας στην περιοχή.

Διπλωματικοί κύκλοι με τους οποίους μίλησε το Philenews, αναλύοντας την επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη και τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Αούν υπογραμμίζουν τα εξής:

Η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Λίβανο πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου Αούν και εντάσσεται σε μια συγκυρία ιστορικής σημασίας για τις σχέσεις Κύπρου και Λιβάνου, με την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης της Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών και την προώθηση της διερεύνησης ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Λιβάνου με την δημιουργία τεχνικών ομάδων και διενέργειας μελέτης βιωσιμότητας.

Η υπογραφή Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΖ κλείνει μια εκκρεμότητα σχεδόν είκοσι ετών και επιβεβαιώνει τη δυναμική στην Ανατολική Μεσόγειο, με πρωταγωνιστή την Κυπριακή Δημοκρατία ως σταθερό και αξιόπιστο παράγοντα.

κλείνει μια εκκρεμότητα σχεδόν είκοσι ετών και επιβεβαιώνει τη δυναμική στην Ανατολική Μεσόγειο, με πρωταγωνιστή την Κυπριακή Δημοκρατία ως σταθερό και αξιόπιστο παράγοντα. Η υπογραφή της Συμφωνίας αναβαθμίζει ουσιαστικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου επί της ΑΟΖ της, ενισχύει το συνολικό πλαίσιο ενεργειακής ασφάλειας και διασυνδεσιμότητας στην περιοχή και λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων. Αποτελεί επίσης ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα για την ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνάπτει συμφωνίες με τους γείτονές της στη βάση του διεθνούς δικαίου και του αμοιβαίου σεβασμού.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί κύκλοι με τους οποίους, η ισχυρή δυναμική στις σχέσεις Κύπρου και Λιβάνου «αποτυπώνεται στη συχνότητα των επαφών των τελευταίων μηνών, με δύο επισκέψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Βηρυτό το 2025 (Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ήταν ο πρώτος ηγέτης που επισκέφθηκε τον Πρόεδρο Αούν λίγες ώρες μετά την ανάδειξή του στο αξίωμα) , την επίσκεψη του Προέδρου Αούν στην Κύπρο τον Ιούλιο, καθώς και τη συνάντηση των δύο ηγετών στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ».

Τέλος επισημαίνουν πως «το επίπεδο αυτό επαφών, και πολύ περισσότερο η μετουσίωση τους σε εξελίξεις ιστορικής σημασίας, επιβεβαιώνει ότι Λίβανος και Κύπρος πορεύονται σε μια σχέση στρατηγικού χαρακτήρα, με την Κύπρο να αποτελεί όχι μόνο το πλησιέστερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και αξιόπιστο συνομιλητή για την προώθηση των ευρωλιβανικών σχέσεων».