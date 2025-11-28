Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρεί ενεργή παρουσία σε όλα τα μεγάλα διεθνή ζητήματα, ιδίως τώρα που έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την ειρήνη στην Ουκρανία. Μιλώντας κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής, στήριξαν την Ουκρανία από την πρώτη στιγμή.

Ο κ. Κακλαμάνης σημείωσε ότι η ελληνική θέση είχε σημαντικό οικονομικό κόστος, επισημαίνοντας πως περίπου 1,5 εκατ. Ρώσοι τουρίστες που επισκέπτονταν ετησίως την Ελλάδα έπαψαν να ταξιδεύουν, την ώρα που οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Ρωσία «πάγωσαν». Παράλληλα, ανέφερε ότι, παρά τα κρίσιμα αυτά ζητήματα, «κανείς στην Ευρώπη δεν μιλάει για τον στρατό κατοχής στην Κύπρο», τονίζοντας την ανάγκη να παραμείνει η Κύπρος σταθερά στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

«Βεβαίως εμείς, ως χώρα, έχουμε πειθαρχήσει στις ποινές που έχει βάλει η Ευρώπη στη Ρωσία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενέργεια», σημείωσε ο Πρόεδρος της Βουλής και εξήγησε ότι το λέει αυτό, «διότι οι γείτονές μας στην Τουρκία, δεν έχουν προσαρμοστεί στο συγκεκριμένο θέμα, παρότι είναι χώρα του ΝΑΤΟ. Και υπάρχει το εξής περίεργο αυτή τη στιγμή: Σε λίγο καιρό η Κύπρος θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι χωρισμένη στα δύο. Υπάρχει στρατός κατοχής εκεί και «κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό στην Ευρώπη».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, αφού συνεχάρη το Ελληνικό Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση για τις προσπάθειες που έκαναν ώστε η χώρα να ξεπεράσει την οικονομική κρίση, τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει επανέλθει πλέον κι έχει γίνει πάλι πυλώνας της Ευρώπης. Ακόμη και στη Γερμανία υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία λένε τι μπορούμε να μάθουμε από την Ελλάδα». Αναγνώρισε ότι αυτή «η επιτυχία της πατρίδας σας ήρθε με μεγάλο κόστος», κάτι που δεν ξεχνά η Ευρώπη, αλλά «φτάσαμε τώρα σε μια στιγμή που το μέλλον είναι λαμπρό».

Ο Μ. Βέμπερ διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο της Βουλής για τη σταθερή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα και την Κύπρο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «πρέπει και η Ελλάδα και η Κύπρος να αισθάνονται την πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προβλήματα δεν είναι απλώς κάποια προβλήματα. Τα συμφέροντα δεν είναι κάποια συμφέροντα. Είναι ευρωπαϊκά συμφέροντα και η Ευρώπη δεν βρίσκεται εδώ ως μεσάζων. Η Ευρώπη βρίσκεται εδώ για την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδας και της Κύπρου».

Επίσης, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος επιβεβαίωσε ότι αυτή η στιγμή είναι ιστορική, αφού «βρισκόμαστε σε μια εποχή που ο πόλεμος επέστρεψε στην Ευρώπη με την Ουκρανία» και «η Ευρώπη, βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι πλέον». Όπως υπογράμμισε «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι δίπλα μας, όπως στο παρελθόν. Και ως εκ τούτου, η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ώστε να αποκτήσει κυριαρχία και ανεξαρτησία στον τομέα της άμυνας, στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και στο τομέα της οικονομίας. Η σημασία της ενότητας, αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη είναι πολύ μεγάλη και η Ελλάδα παίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, δεδομένης και της ιστορίας της», κατέληξε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις τους:

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας υποδέχομαι στη Βουλή των Ελλήνων με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί έχω παρακολουθήσει την πολιτική σας πορεία και γνωρίζω ότι είστε ένας άνθρωπος που έχει αγωνιστεί για την πολιτική ολοκλήρωση της Ευρώπης, για την ειρήνη και τη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εμπειρία σας, ο ρεαλισμός σας και η αποφασιστικότητά σας είναι εξαιρετικά χρήσιμα στοιχεία τη συγκεκριμένη στιγμή για την Ευρώπη.

Είστε επικεφαλής της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής ομάδας στην οποία και εγώ ανήκω. Θα ήθελα να σας ζητήσω να ασκήσετε όλη την επιρροή σας, προκειμένου η Ευρώπη να είναι παρούσα σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Ιδιαίτερα τώρα, που έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την ειρήνη στην Ουκρανία. Όπως γνωρίζετε η Ελλάδα, αλλά και το Ελληνικό Κοινοβούλιο στη μεγάλη του πλειοψηφία, από την πρώτη στιγμή τάχθηκε υπέρ της Ουκρανίας. Αυτό έγινε με μεγάλο οικονομικό κόστος για την Ελλάδα. Ενάμιση εκατομμύριο Ρώσοι τουρίστες που ερχόντουσαν στην Ελλάδα σταμάτησαν να έρχονται. Και πάγωσαν οι εξαγωγές μας προς τη Ρωσία, που ήταν μεγάλες.

Και βεβαίως εμείς, ως χώρα, έχουμε πειθαρχήσει στις ποινές που έχει βάλει η Ευρώπη στη Ρωσία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Το λέω αυτό διότι οι γείτονές μας, η Τουρκία, δεν έχουν προσαρμοστεί σε αυτό το θέμα, παρότι είναι χώρα του ΝΑΤΟ. Και υπάρχει το εξής περίεργο αυτή τη στιγμή: Σε λίγο καιρό η Κύπρος θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι χωρισμένη στα δύο. Γιατί υπάρχει στρατός κατοχής εκεί. Αλλά κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό στην Ευρώπη.

Όπως και να έχει, εγώ χαίρομαι που σας γνωρίζω προσωπικά. Σας εύχομαι να έχετε υγεία και να συνεχίσετε να δουλεύετε για το καλό της Ευρώπης.

Καλώς ήρθατε και πάλι.

ΜΑΝΦΡΕΝΤ ΒΕΜΠΕΡ: Κύριε Πρόεδρε, είναι μεγάλη τιμή μου που με υποδέχεστε εδώ, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σήμερα, ειδικά αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή της ιστορίας όπου πρόκειται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις.

Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσωπικότητά σας, για την προσωπική σας εμπλοκή, για την προεδρία σας, δεδομένου ότι ξέρω πως είστε μια φωνή που οδηγεί και κατευθύνει. Ένας άνθρωπος που είναι ιδιαίτερα σεβαστός στην Ελλάδα και έχει αξιόπιστη φωνή. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ εσάς, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, για τις προσπάθειές σας, όπως επίσης και την ηγεσία της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η Ελλάδα έχει επανέλθει πλέον. Η Ελλάδα έχει γίνει και πάλι ένας πυλώνας της Ευρώπης και πρέπει να παραδεχτώ ότι ακόμα και στη Γερμανία υπάρχουν δημοσιεύματα που μας λένε τι μπορούμε να μάθουμε από την Ελλάδα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά.

Και πραγματικά αυτή η επιτυχία της Ελλάδας ήρθε με κόστος. Ένα μεγάλο κόστος, που δεν πρέπει καθόλου να το ξεχάσουμε. Και δεν το ξεχνάμε. Φτάσαμε τώρα σε μια στιγμή που το μέλλον είναι λαμπρό, είναι θετικό και η Ελλάδα έχει γίνει και πάλι πυλώνας της Ένωσης.

Το δεύτερο θέμα που θέλω να αναφέρω, αφορά στην κατάσταση στην περιοχή σας. Πρέπει και η Ελλάδα και η Κύπρος να αισθάνονται την πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, τα προβλήματα δεν είναι απλώς κάποια προβλήματα. Τα συμφέροντα δεν είναι κάποια συμφέροντα. Είναι ευρωπαϊκά συμφέροντα και η Ευρώπη δεν βρίσκεται εδώ ως μεσάζων. Η Ευρώπη βρίσκεται εδώ για την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδας και της Κύπρου.

Επίσης, θέλω να σας ευχαριστήσω γι’ αυτό που επισημάνατε, ότι αυτή η στιγμή είναι ιστορική. Πραγματικά βρισκόμαστε σε μια εποχή που ο πόλεμος επέστρεψε στην Ευρώπη με την Ουκρανία και θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσωπική σας υποστήριξη, αλλά και την υποστήριξη της Ελληνικής Βουλής. Η Ευρώπη, πρέπει να παραδεχτούμε, βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι πλέον.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι δίπλα μας, όπως στο παρελθόν. Και ως εκ τούτου, η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί προς μια κυριαρχία και ανεξαρτησία στον τομέα της άμυνας, στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της οικονομίας. Η σημασία της ενότητας αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη είναι πολύ μεγάλη και η Ελλάδα παίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, δεδομένης και της ιστορίας της.

