Η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κρίσιμη και απαιτητική περίοδο, τόνισε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, στη διάρκεια συνάντησης που είχε με την Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου. Τα κρίσιμα ζητήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν από κοινού Ευρωπαϊκή Ένωση και Κυπριακή Δημοκρατία, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, είναι τα θέματα ασφάλειας, άμυνας, κλιματικής πολιτικής, ψηφιακής εποχής, απλοποίηση διαδικασιών. Αλλά και πράγματα που έχουν ζητήσει οι ίδιοι πολίτες της Ε.Ε., όπως η στέγαση.

Η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, μαζί με την ομάδα των επικεφαλής των πολιτικών ομάδων, επισκέφθηκε χθες τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο των επαφών τους στη Λευκωσία, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας Ε.Ε. Κατά την πρώτη ημέρα των επαφών της η αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου παρακάθησε σε κοινή συνεδρία με το Υπουργικό Συμβούλιο στο Προεδρικό. Χθες, συναντήθηκαν με τους αρχηγούς και εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Καλωσορίζοντας την κ. Μέτσολα η Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε πως «η Κύπρος είναι δίπλα σας, δίπλα στο Κοινοβούλιο. Πρέπει να προστατεύσουμε τις δημοκρατίες μας, να προστατεύσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική».

Πρόσθεσε ότι προσβλέπουμε στην κυπριακή Προεδρία της Ε.Ε. καi έχουμε οργανωθεί καλά. «Και νομίζω ότι με αλληλεγγύη, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιεσδήποτε μικρές ή μεγάλες προκλήσεις», ανέφερε.

Θεμελιώδεις αξίες σε Ε.Ε. και στον κόσμο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, η κ. Δημητρίου και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, συμμετείχαν μαζί με τις δύο αντιπροσωπείες σε συζήτηση με θέμα «Προασπίζοντας τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρώπη και στον κόσμο».

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προετοιμάζεται για την άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. με υψηλό αίσθημα ευθύνης, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα της Βουλής να συμβάλει μέσω της κοινοβουλευτικής διάστασης και των διασκέψεων που θα φιλοξενήσει. Τόνισε ότι ειρήνη, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και κράτος δικαίου δέχονται διαρκείς πιέσεις, ενώ καταδίκασε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και αναφέρθηκε στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, τις υβριδικές απειλές και την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Ε.Κ., Ρομπέρτα Μέτσολα, ανέδειξε τη σημασία των επαφών μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και εθνικών κοινοβουλίων και υπογράμμισε ότι η κυπριακή Προεδρία θα έχει την πλήρη στήριξη του Ε.Κ., ενόψει των σύνθετων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Οι πρόεδροι και εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων του Ε.Κ. τόνισαν την ανάγκη συνέχισης της στήριξης στην Ουκρανία, τη σημασία της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας. Εστίασαν επίσης στην πλήρη εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, στην προστασία των εξωτερικών συνόρων και στη σημασία στήριξης της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα, ανέδειξαν την ανάγκη προώθησης της Ασπίδας Δημοκρατίας, της επίτευξης των κλιματικών στόχων με στήριξη των γεωργών, αλλά και της αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, του υψηλού κόστους ενέργειας και της ακρίβειας. Έγινε ειδική αναφορά στην Τουρκία και στην ανάγκη σύνδεσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων με την πρόοδο στο Κυπριακό.

Από κυπριακής πλευράς, οι αρχηγοί και εκπρόσωποι των κομμάτων επισήμαναν ότι η Κύπρος μπορεί, μέσα από την Προεδρία της Ε.Ε., να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Ζήτησαν σταθερή, έμπρακτη στήριξη της Ε.Ε. για την επίλυση του Κυπριακού και τόνισαν την ανάγκη εγκατάλειψης πολιτικών δύο μέτρων και δύο σταθμών.

Η συζήτηση έκλεισε με την αμοιβαία βούληση για ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ ευρωπαϊκού και κυπριακού Κοινοβουλίου ενόψει της κοινοβουλευτικής διάστασης της κυπριακής Προεδρίας.