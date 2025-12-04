Οριστικό τέλος στη συζήτηση για εκλογική συνεργασία ή συνένωση με το ΔΗΚΟ έβαλε χθες το Πολιτικό Γραφείο της Δημοκρατικής Παράταξης, στη συνεδρία του οποίου καταγράφηκε και η διαφωνία του βουλευτή Μιχάλη Γιακουμή. Ο τελευταίος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, κατέθεσε και συγκεκριμένη πρόταση για συμπόρευση με το ΔΗΚΟ, ως ασπίδα αντιμετώπισης των λαϊκιστών και εθνικιστών.

Η κατάληξη της συνεδρίας ήταν η επιβεβαίωση της συνεδριακής απόφασης του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο στις βουλευτικές εκλογές, με τον Μάριο Καρογιάν μάλιστα να προϊδεάζει για δυνατό ψηφοδέλτιο που θα ανατρέψει τις δημοσκοπήσεις. Ο ίδιος πάντως δεν αποκάλυψε τις προθέσεις του ως προς το κατά πόσο θα είναι ή όχι υποψήφιος, παρόλο που οι ενδείξεις συνηγορούν στο γεγονός πως θα αποχωρήσει από τα κοινοβουλευτικά έδρανα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, το Πολιτικό Γραφείο της ΔΗΠΑ συνεδρίασε και προχώρησε σε μια πρώτη αποτίμηση της προεκλογικής προετοιμασίας.

Η συζήτηση διεξήχθη σε δημιουργικό κλίμα, με έμφαση στη συνεννόηση και στη συλλογική ευθύνη. Τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου αντάλλαξαν απόψεις με νηφαλιότητα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του κόμματος για μια σοβαρή, μεθοδική και ενωτική πορεία προς τις εκλογές.

Ο πρόεδρος ενημέρωσε για τις προετοιμασίες για τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί πριν το τέλος του χρόνου. Το Πολιτικό Γραφείο αξιολόγησε θετικά όσα έγιναν μέχρι σήμερα και εξέφρασε την αισιοδοξία πως οι υποψήφιοι της ΔΗΠΑ θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας των πολιτών.

Το Πολιτικό Γραφείο αποφάσισε όπως η επόμενη συνεδρία θα διεξαχθεί πριν από τις 20 Δεκεμβρίου, στην οποία θα κατατεθούν συγκεκριμένες εισηγήσεις και θα ληφθούν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα.

Στη νέα συνεδρία, η οποία θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στη στρατηγική, στις θεματικές ενότητες και στις πολιτικές προτάσεις που θα θέσει το κόμμα ενώπιον των πολιτών ενόψει των εκλογών, θα συμμετέχουν βουλευτές, αξιωματούχοι και ειδικοί τεχνοκράτες.

Τέλος, σε σχέση με τη δημόσια συζήτηση των τελευταίων ημερών, το Πολιτικό Γραφείο, αφού ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Παράταξης και αφού ακούστηκαν διάφορες απόψεις και προβληματισμοί, επανέλαβε τη συνεδριακή απόφαση για αυτόνομη κάθοδο.

Η πρόταση Γιακουμή

Ο βουλευτής του κόμματος, Μιχάλης Γιακουμής, στην πρόταση που κατέθεσε ενώπιον του Πολιτικού Γραφείου, εισηγήθηκε όπως το συλλογικό όργανο της ΔΗΠΑ επιβεβαιώσει ότι το κόμμα επιδιώκει συνεργασία στον κεντρώο χώρο, όπως έπραξε και στις προεδρικές εκλογές, στηρίζοντας τον σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας με πρόγραμμα διακυβέρνησης που διαχειρίζεται και το Κυπριακό.

Παράλληλα, πρότεινε τη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου πλαισίου πολιτικών προτάσεων, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση κάθε συζήτησης, καθώς και όπως συσταθεί μια τριμελής επιτροπή από τη ΔΗΠΑ με συγκεκριμένους όρους εντολής, ρόλο και διαδικασίες ενημέρωσης, με σκοπό να διερευνήσει θεσμικά και υπεύθυνα τις προϋποθέσεις για συνεργασία με το ΔΗΚΟ ή και άλλες δυνάμεις του Κέντρου.

Η διαδικασία αυτή, αναφέρει η πρόταση, να ολοκληρωθεί με αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Σημείωσε ακόμη πως η πρότασή του «δεν είναι αντίδραση, είναι πρωτοβουλία». «Σήμερα, το καθήκον μας είναι να ενώσουμε ξανά τον Κεντρώο χώρο, με αρχές, με πολιτικές θέσεις, με μεθοδολογία και με σοβαρότητα», ανέφερε, καταλήγοντας πως η ΔΗΠΑ μπορεί και πρέπει να πάρει αυτή την πρωτοβουλία.

Σημειώνεται ότι τις προηγούμενες μέρες είχε σταλεί επιστολή από μέρους του Γιακουμή προς τον Μάριο Καρογιάν, με την οποία ζητούσε επίσημη ενημέρωση για τα όσα λέχθηκαν από τον Νικόλα Παπαδόπουλο στη συνέντευξή του στον «Φ».