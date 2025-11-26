Η δήλωση του Νικόλα Παπαδόπουλου στη συνέντευξή του της περασμένης Κυριακής στον «Φ», για πρόταση συνεργασίας του ΔΗΚΟ με τη ΔΗΠΑ και συμπόρευση των δύο κομμάτων με επιστροφή στελεχών, άνοιξε μέτωπο διαφωνίας μεταξύ τους, αναδεικνύοντας τη διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα αλλά και τις πολιτικές διαφορές τους. Η συζήτηση προκάλεσε ένταση στο πολιτικό σκηνικό, ανοίγοντας ταυτόχρονα και εσωκομματικά μέτωπα.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, ο οποίος ήταν φιλοξενούμενος τη Δευτέρα στο podcast του ΡΙΚ, επέμεινε ότι το θέμα της συνεργασίας και της συμπόρευσης τέθηκε προς τη ΔΗΠΑ τόσο κατ’ ιδίαν σε συναντήσεις όσο και μέσω τρίτων, διευκρινίζοντας ότι από τότε είτε απορρίφθηκε η πρόταση. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτά που αναφέρει τώρα ο Μάριος Καρογιάν —ότι δηλαδή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις— τα έλεγε και τότε. Υποστήριξε ακόμη ότι η απόφαση για εκλογική συνεργασία λήφθηκε στο πλαίσιο του Παγκύπριου Συνεδρίου του κόμματος, με την πρόταση είτε για κοινό εκλογικό ψηφοδέλτιο, όπως είχε γίνει προς την ΕΔΕΚ, είτε για συμπόρευση και επιστροφή στελεχών, όπως είχε γίνει προς τη ΔΗΠΑ, πολλά στελέχη της οποίας προέρχονται από το ΔΗΚΟ.

Ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν, απορρίπτει ότι υπήρξε ποτέ επίσημη πρόταση από πλευράς ΔΗΚΟ. Μάλιστα σημειώνει ότι, και στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν συνάντησης των ηγεσιών των δύο κομμάτων, όταν ζητήθηκε να κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση, η απάντηση που έλαβαν κινήθηκε σε γενικό πλαίσιο.

Χθες, ο Μάριος Καρογιάν ήταν φιλοξενούμενος στην πρωινή εκπομπή του «Σίγμα», όπου, απαντώντας στις δηλώσεις του προέδρου του ΔΗΚΟ ότι υπάρχει πρόταση για συμπόρευση και κοινό ψηφοδέλτιο, ανέφερε εμφαντικά ότι τέτοια πρόταση δεν έφτασε ποτέ στα χέρια του:

«Πήρα μια επιστολή στις 3 Ιουνίου για κατ’ ιδίαν συνάντηση. Αντιπρότεινα συνάντηση με αντιπροσωπείες για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και αυτό έγινε. Πέρα από γενικόλογες τοποθετήσεις περί συνεργασίας, δεν υπήρξε τίποτε».

Τόνισε ότι οποιαδήποτε συνεργασία πρέπει να στηρίζεται σε καθαρές πολιτικές βάσεις και προγραμματικές συγκλίσεις. «Αν υπήρχαν πραγματικές πολιτικές συνθήκες, εγώ δεν θα ήμουν το εμπόδιο. Από τότε όμως δεν υπήρξε οτιδήποτε».

Ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ υποστήριξε ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια στοχευμένη επικοινωνιακή τακτική από πλευράς ΔΗΚΟ, με προσκλήσεις προς στελέχη της ΔΗΠΑ για βραβεύσεις και κινήσεις που, όπως είπε, επιχειρούν να μειώσουν άλλες πολιτικές δυνάμεις. «Αυτό δεν είναι σωστό. Είναι καπηλεία του κεντρώου χώρου. Είναι προσβλητικό να λες ότι οι άλλοι περίπου δεν αξίζουν επειδή δημοσκοπικά είναι χαμηλά».

Κατά τον ίδιο, τα γεγονότα αυτά συνιστούν «κορύφωση μιας ευρύτερης εκστρατείας», η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση εσωτερικών προβλημάτων του ΔΗΚΟ.

Ο κ. Καρογιάν αναφέρθηκε και στις περσινές δημοτικές και ευρωεκλογές. «Εμείς, το μικρό κόμμα, στηρίξαμε δημάρχους και αντιδημάρχους του ΔΗΚΟ. Αν ήθελαν πραγματικά συνεργασία, θα μπορούσαν σε δήμους όπου δεν είχαν υποψήφιους να στηρίξουν δικούς μας. Δεν έγινε».

Ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ επεσήμανε ότι το κόμμα επέλεξε τον δρόμο της αυτόνομης καθόδου. «Ξέρουμε τις δυσκολίες, αλλά βγήκαμε από δυσκολίες από το 2018, όταν μας θεωρούσαν φαντάσματα. Ο κόσμος ξέρει να κρίνει το αυθεντικό από το ψεύτικο».

Προανήγγειλε ότι την επόμεμενη εβδομάδα θα ενημερώσει τα συλλογικά όργανα και στη συνέχεια το κοινό για τις τελικές αποφάσεις του.

Υπενθυμίζεται ότι για το θέμα απέστειλε επιστολή ο βουλευτής του κόμματος, Μιχάλης Γιακουμής, ζητώντας επίσημη ενημέρωση από τον Μάριο Καρογιάν για το εάν έγινε είτε επίσημη είτε ανεπίσημη πρόταση ή βολιδοσκόπηση από το ΔΗΚΟ για συνεργασία.

Παρέμβαση για το ζήτημα έκανε και ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Σενέκης, ο οποίος σε ανάρτησή του αναφέρει ότι το κόμμα του απευθύνει ειλικρινές και υπεύθυνο κάλεσμα προς τους φίλους και συναγωνιστές της ΔΗΠΑ για συμπόρευση, με σκοπό «να διαφυλάξουμε –μαζί– τον ιστορικό ρόλο του Κέντρου, όπως μας τον κληροδότησαν οι ιστορικοί μας ηγέτες Σπύρος Κυπριανού και Τάσσος Παπαδόπουλος».

«Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον της καθολικής αμφισβήτησης και των αυτόκλητων “σωτήρων”, είναι περισσότερο από επιβεβλημένο να προτάξουμε ένα ισχυρό, υπεύθυνο και ενωμένο Κέντρο. Ένα Κέντρο που θα σταθεί πυλώνας σταθερότητας και προοπτικής για την Κύπρο και τον λαό μας», αναφέρει, μεταξύ άλλων, καταλήγοντας ότι η πρόσκληση είναι ανοικτή.

Για μονομερείς εισηγήσεις και αποφάσεις έκανε λόγο ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης. «Μονομερείς εισηγήσεις και αποφάσεις μάς καθιστούν αναξιόπιστους. Αυτό που συμβαίνει τελευταία δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν από οποιονδήποτε ηγήθηκε του κόμματος. Σωτήρας είσαι όταν κουβαλάς σταυρό για τα δίκαιά σου, για την πατρίδα σου, για την αξιοπρέπειά σου. Και επειδή τίποτα δεν μένει κρυφό, τότε η κριτική έχει και ρόλο και λόγο και ουσία. Αμερόληπτα πρέπει να λειτουργεί, για να νιώθουν και οι υπόλοιποι που βάζουν ράσιη ότι δεν χρησιμοποιούνται για να καλύψουν κενά, όπως γίνεται αυτές τις μέρες», έγραψε.