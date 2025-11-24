Ουδέποτε τέθηκε επίσημα πρόταση από πλευράς της ηγεσίας του ΔΗΚΟ για εκλογική συνεργασία ή συμπόρευση, δηλώνει κατηγορηματικά ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν, παραπέμποντας στη σχετική δήλωσή του που αφορούσε την απόφαση του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο στις βουλευτικές εκλογές. Ο κ. Καρογιάν κλήθηκε από τον «Φ» να σχολιάσει όσα ανέφερε ο Νικόλας Παπαδόπουλος στη συνέντευξή του στην εφημερίδα της Κυριακής, σημειώνοντας ότι «ποτέ δεν τέθηκε επίσημα τέτοια πρόταση» και ότι εξακολουθούν να ισχύουν όσα είχε ήδη δηλώσει, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν οι πολιτικές προϋποθέσεις για μια τέτοια συνεργασία.

Στη δήλωσή του στην πρωινή εκπομπή του Σίγμα, ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ είχε αναφέρει ότι το κόμμα επιλέγει «την πορεία μιας καθαρής, ειλικρινούς πολιτικής στάσης, με υπευθυνότητα και λογική, μακριά από σπασμωδικές κινήσεις εντυπωσιασμού, ευκαιριακές κινήσεις χωρίς πολιτική βάση με στόχο μόνο τη ψηφοθηρία». Είχε επισημάνει επίσης ότι, «αν υπήρχαν πραγματικά οι συνθήκες για συνεργασία του κεντρώου χώρου, δεν θα έλεγα όχι, εγώ που είμαι γέννημα-θρέμμα του Κέντρου». Ωστόσο, πρόσθεσε πως «σε κρίσιμα ζητήματα, προεξάρχοντος του Κυπριακού, υφίστανται σοβαρές διαφωνίες, που δεν επιτρέπουν μια συνεργασία αποδοτική και παραγωγική για τη χώρα».

Πηγές της ΔΗΠΑ αναφέρουν ότι, κατά τη συνάντηση των ηγεσιών των δύο κομμάτων το περασμένο καλοκαίρι, ζητήθηκε από την αντιπροσωπεία του ΔΗΚΟ να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση αναφορικά με όσα λέγονταν δημόσια για κοινό ψηφοδέλτιο. Ωστόσο, όπως σημειώνουν, δεν κατατέθηκε καμία συγκεκριμένη εισήγηση.

Κατά άλλες πληροφορίες, σε μεταγενέστερο στάδιο κοινός φίλος των ηγεσιών των δύο κομμάτων ανέλαβε πρωτοβουλία για πιθανή συνεργασία ΔΗΚΟ–ΔΗΠΑ. Ο ίδιος είχε επαφές με την ηγεσία του ΔΗΚΟ και επιχείρησε να βολιδοσκοπήσει και τη ΔΗΠΑ. Μάλιστα, στο πλαίσιο της διερεύνησης φέρεται να τέθηκε και ως σενάριο η υποστήριξη του Μάριου Καρογιάν για την Προεδρία της Βουλής, με την προϋπόθεση ότι θα ήταν υποψήφιος στη Λεμεσό.

Κύκλοι της ΔΗΠΑ υπογραμμίζουν ότι η πρωτοβουλία αυτή ουδέποτε διαβιβάστηκε στα γραφεία του κόμματος ως επίσημη πρόταση από το ΔΗΚΟ, ούτε έγινε γνωστό ότι είχε εξεταστεί από τα συλλογικά του όργανα, ώστε να μπορεί να προωθηθεί επισήμως. Για τον λόγο αυτό, όπως επισημαίνουν, η ιδέα δεν προχώρησε, καθώς επρόκειτο για απλή βολιδοσκόπηση τρίτου προσώπου. Προσθέτουν ότι, αν υπήρχε συγκεκριμένη και επίσημη πρόταση από το ΔΗΚΟ, ως αποτέλεσμα απόφασης των συλλογικών του οργάνων, θα εξεταζόταν, και μάλιστα χωρίς προϋποθέσεις για «ανταλλάγματα» θέσεων ή αξιωμάτων.

Πέρα από το διαδικαστικό σκέλος, στελέχη της ΔΗΠΑ επισημαίνουν ότι υπάρχουν επίσης πολιτικές διαφορές μεταξύ των δύο κομμάτων, οι οποίες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος, στη συνέντευξή του στον «Φ» της Κυριακής, υποστήριξε πως το ΔΗΚΟ κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση στη ΔΗΠΑ για συμπόρευση στις εκλογές. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ΔΗΚΟ πρότεινε κοινό ψηφοδέλτιο ή, εναλλακτικά, επάνοδο στελεχών στο κόμμα και απόσυρση διαγραφών. «Προτείναμε ακόμα και τη συμπροεδρία του κόμματος για μια μεταβατική περίοδο», σημείωσε. Η πρόταση, ωστόσο, απορρίφθηκε από τη ΔΗΠΑ.

«Εμείς προβήκαμε σε ένα κάλεσμα ενότητας και συμπόρευσης προς όλες τις δυνάμεις του Κέντρου, περιλαμβανομένης και της ΔΗΠΑ. Καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση, τόσο για διεκδίκηση των εκλογών με κοινό ψηφοδέλτιο σε έναν κοινό κομματικό χώρο όσο και, εναλλακτικά, για επάνοδο στελεχών στο ΔΗΚΟ σε συνδυασμό με απόσυρση διαγραφών και δέσμευση συν-απόφασης σε όλα τα σημαντικά ζητήματα. Προτείναμε ακόμη και τη συμπροεδρία του κόμματος για μια μεταβατική περίοδο. Δυστυχώς, δεν είχαμε θετική ανταπόκριση. Σεβόμαστε πλήρως την απόφαση της ΔΗΠΑ για αυτόνομη κάθοδο και, ανεξαρτήτως αυτού, εξακολουθούμε να τείνουμε χέρι φιλίας και συμπόρευσης σε όλα τα επίπεδα. Ως ΔΗΚΟ εξακολουθούμε να πιστεύουμε σε αυτόν τον πολιτικό χώρο και σε ένα δυνατό Κέντρο με προοπτική», ήταν η δήλωση του Νικόλα Παπαδόπουλου.