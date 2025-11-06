Εγκαινίασε τα νέα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στη Λεμεσό, εγκαινιάζοντας παράλληλα και τις ανακοινώσεις υποψηφίων. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος έκανε αρχή με τους αριστίνδην υποψήφιους του ΔΗΚΟ, ανακοινώνοντας για την επαρχία Λεμεσού τη γνωστή θεολόγο Αρετή Δημοσθένους και τον Χρίστο Βακανά.

Προανήγγειλε επίσης την ανακοίνωση των μελών του Κινήματος Αλληλεγγύη που θα συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ και, γύρω στο μεσημέρι χθες, ανακοίνωσε και την υποψηφιότητα του Ανδρέα Αποστόλου ως αριστίνδην υποψηφίου στην επαρχία Λάρνακας. Με αυτές τις ανακοινώσεις, το ΔΗΚΟ μπαίνει και επίσημα στην τελική ευθεία για την παρουσίαση των ψηφοδελτίων του ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο στόχος της ηγεσίας του ΔΗΚΟ είναι, τις επόμενες μέρες, να υπάρξουν ανακοινώσεις και άλλων αριστίνδην υποψηφίων, οι οποίοι με την παρουσία τους στα ψηφοδέλτια θα ενισχύσουν την προσπάθεια του κόμματος να έχει ισχυρή παρουσία στη νέα Βουλή, διατηρώντας τον ρυθμιστικό του ρόλο.

«Τα νέα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στη Λεμεσό είναι γεγονός! Στην Πέτρου Τσίρου 60 εγκαινιάσαμε έναν νέο χώρο εξυπηρέτησης και επικοινωνίας με τα μέλη του ΔΗΚΟ και τους πολίτες της επαρχίας Λεμεσού- έναν χώρο που ενισχύει την οργανωτική μας παρουσία και τη δράση μας στην πόλη», έγραψε χθες σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, συνοδεύοντας το μήνυμά του με φωτογραφίες από τα εγκαίνια των γραφείων.

«Καλούμε τους συμπολίτες μας στη Λεμεσό να επισκεφθούν τα νέα γραφεία και να ενημερωθούν, να απευθύνουν τα ερωτήματά τους, να συζητήσουν τα προβλήματα, τις προσδοκίες και τα παράπονά τους. Άλλωστε, στόχος μας παραμένει η ακόμη πιο άμεση επαφή με την τοπική κοινωνία. Ευχαριστούμε όλους, όσοι μας τίμησαν με την παρουσία τους».

Κατά την τελετή των εγκαινίων, ο Νικόλας Παπαδόπουλος σημείωσε ότι ο αγώνας που έχουν να δώσουν είναι δύσκολος. «Δεν υποτιμούμε τις δυσκολίες, αλλά με σκληρή δουλειά -και εγώ δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία- μπορούμε να πετύχουμε την ανατροπή, γιατί γνωρίζω πόσο σκληρά και με πόσο πείσμα μπορούμε να εργαστούμε».

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος συναντήθηκε χθες στα κεντρικά γραφεία του κόμματος με τον Ανδρέα Αποστόλου. Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ ανέφερε ότι ο Ανδρέας Αποστόλου έχει αποδείξει, τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής, ότι ενεργεί με ήθος, αφοσίωση και αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά την επίλυση των προβλημάτων των συμπολιτών του. Εξέφρασε δε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο κ. Αποστόλου ενώνει τις δικές του δυνάμεις με τις δυνάμεις του ΔΗΚΟ «για μια ισχυρή οικονομία, μια δίκαιη κοινωνία και μια ελεύθερη Κύπρο».

Ο Ανδρέας Αποστόλου ευχαρίστησε τον πρόεδρο, τα στελέχη και κυρίως τους συνεπαρχιώτες του, φίλους και μέλη του ΔΗΚΟ, εκφράζοντας την ετοιμότητά του να συμβάλει στη συνδιαμόρφωση του προεκλογικού προγράμματος του κόμματος για την επαρχία Λάρνακας. Δήλωσε ταυτόχρονα βέβαιος για το μέλλον της συνεργασίας, «μιας συνεργασίας που κτίζεται με αλληλοσεβασμό και χωρίς αποκλεισμούς».

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ήταν χθες φιλοξενούμενος στο ραδιόφωνο του ΣΠΟΡ FM, λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως η ικανοποίηση για το ΔΗΚΟ στις βουλευτικές εκλογές θα έρθει εάν εξασφαλιστεί ποσοστό που θα του επιτρέψει να διατηρήσει τον ρυθμιστικό ρόλο.

Ο πρόεδρος του κόμματος υπογράμμισε ότι υπάρχει ενθουσιασμός και αποφασιστικότητα, προσθέτοντας πως το ΔΗΚΟ «έχει προτάσεις και λύσεις για τα προβλήματα αυτά». Την ίδια ώρα, έστειλε το δικό του μήνυμα για την εξαγγελία κόμματος από τον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, λέγοντας συγκεκριμένα πως «καραγκιοζιλίκια, που κάποιοι περηφανεύονται ότι κατεβαίνουν σαν κλόουν… Αν τα προβλήματα θα μας τα λύσουν οι κλόουν, δεν είμαστε σοβαροί».

Σε σχέση με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι ανταλλάχθηκαν απόψεις, χωρίς ωστόσο να αναμένεται κάποια απάντηση από πλευράς της.

Νέα παρέμβαση Νικολαΐδη για ΕΔΕΚ

«Όποιος νοιάζεται για αυτό το κόμμα, δεν έχει δικαίωμα να κρατήσει το στόμα του κλειστό», ανέφερε σε ανάρτησή του ο τέως δήμαρχος Λεμεσού και παλαιό στέλεχος της ΕΔΕΚ, Νίκος Νικολαΐδης, τονίζοντας εμφαντικά ότι «οι ώρες για το κόμμα είναι κρίσιμες».

Ο κ. Νικολαΐδης υπενθύμισε ότι είχε ήδη δημοσιοποιήσει τις απόψεις του με άρθρο την περασμένη εβδομάδα, στο οποίο καλούσε όσους αγαπούν και τιμούν την ιστορία της ΕΔΕΚ και τη μνήμη του Βάσου Λυσσαρίδη να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε «μια ύστατη προσπάθεια σωτηρίας και αναγέννησης» του κόμματος. Όπως σημείωσε, «ο καθένας πρέπει να αναλογιστεί όχι τι μπορεί να του προσφέρει η ΕΔΕΚ, αλλά τι μπορεί αυτός να προσφέρει στην ΕΔΕΚ σε αυτή την ώρα της υπέρτατης ανάγκης».

Ο τέως δήμαρχος υπογράμμισε ότι έχει ήδη θέσει τις απόψεις του στον νέο πρόεδρο της ΕΔΕΚ, σε συνάντηση που είχαν πριν από περίπου δύο μήνες, εξηγώντας ότι η πρόθεσή του είναι να συμβάλει στη διάσωση του κόμματος και όχι να επιδιώξει οποιοδήποτε κομματικό ή πολιτειακό αξίωμα.