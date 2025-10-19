Τα μηνύματα από τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις «χτυπούν καμπανάκι» για το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο για πρώτη φορά στην ιστορία του φαίνεται να κινείται σε μονοψήφια ποσοστά. Ο κεντρώος χώρος βρίσκεται ενώπιον υπαρξιακού ζητήματος και το πολιτικό σκηνικό απέναντι σε σενάριο πλήρους απορρύθμισης. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος θέλει να το πάρει πάνω του, αναλαμβάνοντας προσωπικά τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου. Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ επενδύει στις προσωπικότητες, αναγνωρίζοντας πως σε ένα περιβάλλον όπου υπερισχύουν τα πρόσωπα έναντι των ιδεολογιών, η σύνθεση του ψηφοδελτίου αποτελεί καθοριστικό κριτήριο ψήφου.

Το ψηφοδέλτιο, όπως αναφέρουν δηκοϊκοί κύκλοι, είναι κλειστό κατά 80% και αναμένεται να στελεχωθεί πλήρως στο επόμενο διάστημα, μέχρι και το τέλος του έτους. Στόχος της ηγεσίας του ΔΗΚΟ είναι αυτό να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό, ώστε η προσπάθεια να επικεντρωθεί στην προεκλογική εκστρατεία του κόμματος τόσο σε επικοινωνιακό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο. Πρόθεση της ηγεσίας είναι η ενίσχυση του ψηφοδελτίου με προσωπικότητες ως αριστίνδην υποψήφιους σε όλες τις επαρχίες.

Το μεγάλο στοίχημα για την ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η αύξηση της συσπείρωσης, η οποία αυτή την περίοδο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, κινείται λίγο πάνω από το 50%. Πρόκειται για ποσοστό αρκετά χαμηλό, αλλά το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι το άνοιγμα των καλπών αφήνει προοπτική βελτίωσης.

Παράλληλα, διαπιστώνεται προσπάθεια κινητοποίησης και συστράτευσης του ευρύτερου χώρου του Κέντρου, από τον οποίο το ΔΗΚΟ αναζητά ψήφους για την ενίσχυση της εκλογικής του βάσης. Η ενσωμάτωση της «Αλληλεγγύης» το προηγούμενο διάστημα κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση. Τότε, στο συνέδριο του κόμματος, είχε κληθεί και παραστεί ο Γιώργος Βαρνάβα, πρώην στέλεχος της ΕΔΕΚ. Είχαν επίσης γίνει επαφές με τον πρώην βουλευτή του ΔΗΚΟ και τέως της ΔΗΠΑ Άγγελο Βότση, για τον οποίο αναπτύχθηκε φημολογία περί επιστροφής. Η προσέγγιση των δύο πολιτευτών δεν φαίνεται να έχει το όποιο αντίκρισμα σε ότι αφορά το ψηφοδέλτιο ανκαι οι δύο παρουσιάζονται να βρίσκονται πιο κοντά στο ΔΗΚΟ από την όποια άλλη πολιτική δύναμη.

Στη συνέχεια προστέθηκε το όνομα του Ανδρέα Αποστόλου, ο οποίος θα ενισχύσει το ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ μετά την αποχώρησή του από την ΕΔΕΚ, ενώ προσφάτως στη συζήτηση μπήκε και η περίπτωση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου από το ΑΚΕΛ.

Ο εκλογικός στόχος του ΔΗΚΟ είναι η διατήρηση των ποσοστών που έλαβε στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Το 2021 είχε λάβει 11,29% με 40.395 ψήφους και ήταν τρίτο κόμμα. Η τρίτη θέση δύσκολα θα διατηρηθεί με τη δυναμική που φαίνεται να καταγράφει το ΕΛΑΜ. Το Δημοκρατικό Κόμμα δέχεται επίσης ισχυρές πιέσεις από το «Άλμα» του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Συρρίκνωση των ποσοστών του ΔΗΚΟ σε μονοψήφια επίπεδα περιορίζει και τον ρυθμιστικό του ρόλο στο πολιτικό σκηνικό.

Σε επικοινωνιακό επίπεδο το κόμμα έχει αναδείξει από νωρίς ένα δίλημμα που ο Νικόλας Παπαδόπουλος θέτει συχνά σε δημόσιες δηλώσεις και παρεμβάσεις προς το εκλογικό σώμα: «Θέλουμε μια Βουλή πολιτικών ή μια Βουλή όπου θα επικρατούν οι λαϊκιστές και δεν θα μπορεί να λειτουργεί τίποτα;». Ο προβληματισμός αυτός διατυπώνεται και από άλλους πολιτικούς αρχηγούς, καθώς διαφαίνεται απορρύθμιση του πολιτικού σκηνικού.

Η κριτική προς τον Νικόλα Παπαδόπουλο

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ βρίσκεται συχνά υπό έντονη εσωκομματική κριτική, παρότι αυτή δεν εκδηλώνεται δημόσια. Υπάρχει διάχυτη δυσαρέσκεια που προς το παρόν περιορίζεται σε παρασκηνιακή μουρμούρα για τον τρόπο χειρισμού της προεκλογικής εκστρατείας και της λήψης αποφάσεων. Ακούγονται συχνά παράπονα για έλλειψη ενημέρωσης σε ζητήματα που αφορούν είτε την προεκλογική είτε τις σχέσεις και τη συνεννόηση με την κυβέρνηση.

Επιπλέον, διατυπώνεται η άποψη ότι ο τρόπος με τον οποίο κινείται ο ίδιος και οι στενοί συνεργάτες του τα τελευταία χρόνια οδήγησε το κόμμα σε αδιέξοδα, απομόνωση και συρρίκνωση των ποσοστών. Η απόφαση του ΔΗΚΟ να μην ψηφίσει τον κρατικό προϋπολογισμό του 2021 και να απαιτήσει την παράδοση των φακέλων πολιτογραφήσεων στον τότε Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη θεωρείται ότι είχε κόστος. Υπάρχει, βέβαια, και η θέση ότι αν δεν ακολουθούσε η αλλαγή στάσης από την ΕΔΕΚ ώστε να περάσει ο προϋπολογισμός, τα δεδομένα θα ήταν διαφορετικά και το ΔΗΚΟ θα πιστωνόταν εκλογικό όφελος.

Η στάση της ηγεσίας, για πολλούς, ανέδειξε πολιτικά και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, τον οποίο το κόμμα βρίσκει σήμερα απέναντί του ως πολιτικό αντίπαλο με το «Άλμα». Η απάντηση από την πλευρά της ηγεσίας είναι πως η ευθύνη βαραίνει την προηγούμενη κυβέρνηση, που έδωσε υπόσταση σε ζητήματα διαφθορά. Ρόλο έπαιξε και η απόφαση για παραπομπή σε δίκη και παύση του.

Παρασκηνιακά συζητείται το ενδιαφέρον του Νικόλα Παπαδόπουλου για την Προεδρία της Βουλής ως βασική επιδίωξη από τις βουλευτικές εκλογές, με σταδιακή αποχώρηση από την προεδρία του κόμματος. Τα πάντα, βέβαια, θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα της κάλπης.

Ανακοινώνει τέλος του μήνα ο Ανδρέας Αποστόλου

Ο βουλευτής Ανδρέα Αποστόλου φέρεται να έχει ήδη συμφωνήσει με τον Νικόλα Παπαδόπουλο και η ανακοίνωση της συνεργασίας τους είναι θέμα χρόνου, πιθανόν στο τέλος του μήνα. Ο Αποστόλου θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ ως αριστίνδην υποψήφιος. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, είχε θέσει δύο ζητήματα:

πρώτον, το δικαίωμα να διεκδικεί κομματικά αξιώματα από τη στιγμή που θα εκλεγεί βουλευτής με το ΔΗΚΟ και δεύτερον, ρόλο στη διαμόρφωση του προεκλογικού προγράμματος για θέματα Παιδείας, Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και ζητήματα που αφορούν την κοινωνία της Λάρνακας. Και οι δύο προϋποθέσεις έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, και ως εκ τούτου η ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του μετρά αντίστροφα. Υπενθυμίζεται ότι ο Ανδρέας Αποστόλου αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΕΔΕΚ. Στην ανακοίνωση αποχώρησής του επικαλέστηκε ότι δεν του επιτράπηκε να διεκδικήσει οποιαδήποτε θέση στην ηγεσία, αφού προέρχεται από τη Συμμαχία Πολιτών και εξελέγη βουλευτής στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο κομμάτων στις βουλευτικές εκλογές του 2021.

Τι ισχύει με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Είναι γεγονός ότι το ΔΗΚΟ προσέγγισε την Ειρήνη Χαραλαμπίδου και συζήτησε μαζί της το ενδεχόμενο να είναι στο ψηφοδέλτιο του στη Λευκωσία. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος επενδύει στην προσωπικότητα των υποψηφίων που επιθυμεί να συμπεριλάβει, θεωρώντας ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως «κράχτες». Η περίπτωση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου είναι ισχυρό όνομα, το οποίο ιδεολογικά προέρχεται από τον χώρο του Κέντρου, αν και από την κοινοβουλευτική της πορεία με το ΑΚΕΛ διαπιστώθηκαν αρκετές διαφωνίες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του κόμματος άσκησε έντονο «πρέσινγκ» το προηγούμενο διάστημα.

Η ίδια δήλωσε δημοσίως ότι έχει προτάσεις και από άλλα κόμματα, πέραν του ΑΚΕΛ και του «Άλματος», αναφερόμενη κυρίως στο ΔΗΚΟ, με το οποίο θα μπορούσε να ήταν υποψήφια υπό προϋποθέσεις. Παρότι δεν έχει δοθεί οριστική απάντηση, με τα σημερινά δεδομένα η συμπόρευση με το ΔΗΚΟ κρίνεται δύσκολη: αφενός επειδή το κόμμα στηρίζει την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και, αφετέρου, λόγω της έντονης φημολογίας περί κεντροδεξιάς συνεργασίας με τον ΔΗΣΥ μετά τις βουλευτικές εκλογές. Ως εκ τούτου, παρά τις καλές σχέσεις που φαίνεται να διατηρεί με την ηγεσία, το σενάριο συμμετοχής της στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ είναι εξαιρετικά απομακρυσμένο.

Τα ονόματα που παίζουν για το ψηφοδέλτιο

Σε ό,τι αφορά το ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ, κάποια ονόματα ακούγονται στα κομματικά πηγαδάκια, αν και σε μεγάλο ποσοστό το τοπίο παραμένει θολό. Τα δεδομένα μέχρι στιγμής έχουν ως εξής:

Λευκωσία: Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και ο Χρύσης Παντελίδης επαναδιεκδικούν. Ο πρώτος, ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, εκλέγεται χωρίς σταυρό προτίμησης. Μαζί με τη Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είχαν εκλεγεί το 2021 από την πρώτη κατανομή εδρών στη Λευκωσία. Την τρίτη έδρα του ΔΗΚΟ την είχε λάβει, στην τελευταία φάση της κατανομής, ο Χρύσης Παντελίδης.

Ζητούμενο παραμένει κατά πόσο η μείωση των εδρών της Λευκωσίας από 20 σε 19 θα έχει αντίκτυπο στο ΔΗΚΟ. Πάντως, η Λευκωσία αποτελεί την ισχυρότερη εκλογική βάση του κόμματος. Πέραν αυτών, ακούγονται έντονα τα ονόματα του ΓΓ του ΔΗΚΟ Γιώργου Σολωμού, ο οποίος δεν έχει λάβει ακόμη τελικές αποφάσεις, του Χρίστου Ροδιά (μέλους του Εκτελεστικού Γραφείου και της Γραμματείας), της Έλενας Παπαδοπούλου προέδρου της ΓΟΔΗΚ, καθώς και της προέδρου της νεολαίας Αντωνίας Φράγκου και του Ανδρέα Γεωργίου (Νεολαία). Ακούγεται επίσης το όνομα του Χρίστου Παπαπέτρου, προέδρου της ΠΕΚ.

Στις υπόλοιπες επαρχίες το σκηνικό είναι ακόμη πιο ασαφές.

Λεμεσός: Βέβαιη θεωρείται η επαναδιεκδίκηση από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΔΗΚΟ Πανίκο Λεωνίδου, ενώ ο Παύλος Μυλωνάς έχει ανακοινώσει ότι δεν θα επαναδιεκδικήσει. Ακούγονται τα ονόματα του αντιπροέδρου Νεόφυτου Χαραλαμπίδη και του Παντελή Χρυσοστόμου από τη Νεολαία.

Αμμόχωστος: Χρίστος Σενέκης και Ζαχαρίας Κουλίας θεωρούνται οι δύο σίγουροι, επαναδιεκδικώντας έδρα. Σημειώνεται ότι στην Αμμόχωστο το ΔΗΚΟ έλαβε τη δεύτερη έδρα του στην τελευταία κατανομή. Ακούγεται το όνομα του Βάσου Γεωργίου, ενώ πιθανό είναι να είναι εκ νέου υποψήφιος ο Λεόντιος Κωστρίκκης, υποψήφιος ευρωβουλευτής που είχε αποσπάσει υψηλό αριθμό ψήφων. Υποψηφιότητα ανακοίνωσε επίσης η Σοφία Πελαγία, εγγονή της Κυριακούς Πελαγία.

Λάρνακα: Αναμένεται η ανακοίνωση Ανδρέα Αποστόλου ως αριστίνδην υποηφίου. Ο Χρίστος Ορφανίδης, όπως ανακοίνωσε ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗΚΟ, δεν θα επαναδιεκδικήσει για προσωπικούς λόγους. Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΚΟ Θεόδωρος Μανιταράς είναι ένα από τα ονόματα που «παίζουν». Ακούγεται επίσης ο δημοτικός σύμβουλος Νικόλας Διομήδους καθώς και ο Δημήτρης Δημητρίου, μέλος του Κ.Σ. Ορμήδειας.

Πάφος: Η μόνη δεδομένη υποψηφιότητα είναι του βουλευτή Χρύσανθου Σαββίδη. Το γεγονός ότι η Πάφος αυξάνει τις έδρες τηςκαι συνακόλουθα τους σταυρούς προτίμησηςενδέχεται να λειτουργήσει καταλυτικά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Κερύνεια: Προς το παρόν ακούγεται μόνο το όνομα του προέδρου της επαρχιακής επιτροπής του ΔΗΚΟ, Ανδρέα Νικηταρά. Η Κερύνεια είναι επαρχία όπου το ΔΗΚΟ διατηρούσε βουλευτή έως το 2016. Με τις αλλαγές στα εκλογικά μέτρα των επαρχιών, την έδρα του ΔΗΚΟ στην Κερύνεια κατέστησε ο ΔΗΣΥ. Με βάση τα υπόλοιπα το ΔΗΚΟ πήρε έδρα σε άλλη επαρχία.

Οι σχέσεις με Χριστοδουλίδη και ο αναμενόμενος ανασχηματισμός

Οι σχέσεις με την Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη αποτελούν σημείο αναφοράς για το ΔΗΚΟ. Η μουρμούρα είναι διαχρονική και η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών συχνά ακροβατεί σε τεντωμένο σχοινί. Οι εσωκομματικές ισορροπίες, ωστόσο, κλίνουν υπέρ της συνέχισης της συνεργασίας. Η στήριξη στον Νίκο Χριστοδουλίδη και την κυβέρνησή του έχει και κόστος και οφέλη. Κομματικοί κύκλοι υποδεικνύουν πως η κυβέρνηση πολλές φορές δεν καταφέρνει να αναδείξει το έργο που παράγει και το οποίο πρώτη θα κεφαλαιοποιούσε.

Παράλληλα, διαπιστώνεται δυστοκία στον συντονισμό τόσο μεταξύ των συνεργαζόμενων κομμάτων όσο και μεταξύ των μελών της κυβέρνησης, ως συνέπεια του συγκεντρωτικού μοντέλου λειτουργίας της. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική αξιολόγηση είναι θετική και, στην παρούσα φάση, δεν τίθεται ζήτημα διακοπής της συνεργασίας. Ένας επαναπροσδιορισμός της σχέσης των δύο πλευρών θα μπορούσε να έχει αμοιβαίο όφελος, ιδιαίτερα μετεκλογικά, με ορατό τον κίνδυνο η νέα Βουλή να εξελιχθεί σε «Βαβυλωνία».

Περιμένοντας τις αναδομήσεις

Στα δηκοϊκά πηγαδάκια συζητείται εδώ και καιρό ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φέρεται, μετά τις πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό, να εξέφρασε πρόθεση για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προς τους αρχηγούς των συμπολιτευτομενων κομμάτων, με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ να του υποδεικνύει πως οι όποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν άμεσα, ώστε να δείξουν αποφασιστικότητα και να σταλεί μήνυμα ότι γίνονται διορθωτικές παρεμβάσεις ως ένδειξη ανάληψης ευθύνης.

Υπήρχε επίσης η αίσθηση ότι με τον ανασχηματισμό θα ενισχυόταν το αποτύπωμα του ΔΗΚΟ στην κυβέρνηση. Το θέμα, όμως, δεν προχώρησε και δηκοϊκά στελέχη αποδίδουν τη δυστοκία στην αναποφασιστικότητα του Προέδρου να προχωρήσει. Πηγές από το κόμμα αναφέρουν πως, εξαιτίας αυτής της εκκρεμότητας, αποφεύγονται από το Προεδρικό συναντήσεις και συζητήσεις ακόμη και για συντονισμό σε ζητήματα πολιτικής.

Συνεργασίας της κεντροδεξιάς

Το σενάριο ευρύτερης συνεργασίας της κεντροδεξιάς, το οποίο τίθεται συχνά από τον βουλευτή του ΔΗΣΥ Χάρη Γεωργιάδη και τον βουλευτή του ΔΗΚΟ Χρύση Παντελίδη, φαίνεται να απηχεί και τη θέση της ηγεσίας του Δημοκρατικού Κόμματος. Ο φόβος διαμόρφωσης μιας Βουλής λαϊκιστών καθιστά πιο επιτακτική την ανάγκη συνεργασίας στο πλαίσιο της συνεννόησης εντός της Βουλής. Η συνεργασία αυτή μπορεί να αποκτήσει εκλογική έκφραση στη βάση συμπόρευσης για την εκλογή Προέδρου της Βουλής.

Η συνέχεια παρουσιάζει πρακτικές δυσκολίες από τη στιγμή που το ΔΗΚΟ είναι συμπολίτευση και ο ΔΗΣΥ αντιπολίτευση, με τις επιπλοκές να φτάνουν μέχρι τις προεδρικές εκλογές. Εδώ αναπτύσσονται διάφορα σενάρια, κάποια εκ των οποίων ορισμένα είναι εντελώς ανυπόστατα. Η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί από το πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες εντός της νέας Βουλής.

Ο GSI και η αντιπαράθεση με τον Μάκη Κεραυνό

Το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και οι διαφορετικές προσεγγίσεις από πλευράς υπουργών για το μείζον θέμα της σύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα προσθέτουν έναν ακόμη πονοκέφαλο στον Νικόλα Παπαδόπουλο. Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ είναι υπέρμαχος της θέσης ότι το έργο πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί όπως έχει συμφωνηθεί. Προειδοποιεί, μάλιστα, για τους γεωπολιτικούς κινδύνους που θα αντιμετωπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία σε περίπτωση που τα κατεχόμενα προχωρήσουν πρώτα στη διασύνδεσή τους με την Ευρώπη. Η πρόσφατη αντιπαράθεση του Νικόλα Παπαδόπουλου με τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό στη Βουλή είναι ενδεικτική του μεγέθους της διαφωνίας, και μάλιστα με υπουργό προερχόμενο από το ΔΗΚΟ.

Το ζήτημα έχει, ασφαλώς, αντίκτυπο και στις σχέσεις του ΔΗΚΟ με την κυβέρνηση. Δηκοϊκοί κύκλοι αναφέρουν πως διαπιστώνεται δυσαρέσκεια για τον τρόπο διαχείρισης του θέματος από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Η ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος φαίνεται να θεωρεί ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης «κρύβεται» πίσω από τις δημόσιες δηλώσεις του Μάκη Κεραυνού, επειδή δυσκολεύεται να λάβει αποφάσεις.

Η ηγεσία του ΔΗΚΟ εκτιμά πως δεν τίθεται θέμα βιωσιμότητας για ένα έργο το οποίο η ίδια η ΕΕ ενέκρινε να χρηματοδοτήσει με σημαντικούς πόρους. Πηγές από το κόμμα υποδεικνύουν ότι δεν θα χρηματοδοτούσαν οι Βρυξέλλες ένα μη βιώσιμο έργο. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία με την ΕΕ, μπορεί να διασφαλίσει την υλοποίησή του, τονίζοντας πως η στάση του Υπουργού Οικονομικών δίνει άλλοθι και σε κύκλους της Αθήνας που δεν θέλουν να ρισκάρουν σύγκρουση με την Τουρκία.

Από πλευράς ΔΗΚΟ τονίζεται ότι η διαχείριση από την κυβέρνηση θα έπρεπε να είναι πολύ διαφορετική, με έμφαση στην επίδειξη ετοιμότητας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων έναντι του έργου και στην έμπρακτη βούληση να προχωρήσει, «ρίχνοντας το γάντι» στην ελληνική κυβέρνηση και αποφεύγοντας τη δημόσια σύγκρουση.

Η διγλωσσία δεν αφορά μόνο υπουργούς της κυβέρνησης· διαφωνίες διαπιστώνονται και μεταξύ των κομμάτων της συμπολίτευσης, γεγονός που καθιστά την εξίσωση πιο σύνθετη. Οι δηλώσεις του Μάριου Καρογιάν την προηγούμενη εβδομάδα κινήθηκαν σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με τις θέσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου. Ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ έδωσε πλήρη κάλυψη στον Υπουργό Οικονομικών για τις επιφυλάξεις του σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.