Η συζήτηση για τη συμπερίληψη του Ανδρέα Αποστόλου στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ ως αριστίνδην άνοιξε την περασμένη Τρίτη στη Γραμματεία του κόμματος. Ο πρόεδρος, Νικόλας Παπαδόπουλος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, προχώρησε σε μια πρώτη σύντομη ενημέρωση για το θέμα του Ανδρέα Αποστόλου και τη φημολογούμενη κρούση που του έχει γίνει ώστε να είναι υποψήφιος με το ΔΗΚΟ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έγιναν κάποιες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών σε θετικό κλίμα και με προοπτική συνεργασίας. Λεπτομέρειες, ωστόσο, δεν δόθηκαν και το ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί εκ νέου κατά τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος την ερχόμενη Τρίτη.

Σημείο αναφοράς θα αποτελέσει ασφαλώς η στάση που θα τηρήσει ο βουλευτής Λάρνακας του ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο του κόμματος, ζητώντας από τον Νικόλα Παπαδόπουλο σύγκληση συλλογικών οργάνων για ενημέρωση επί του θέματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Χρίστος Ορφανίδης θα τοποθετηθεί τόσο για το ζήτημα όσο και για το κατά πόσο θα είναι εκ νέου υποψήφιος, καθώς όλα τα ενδεχόμενα φαίνεται να παραμένουν ανοικτά.

Κατά τη συνεδρίαση της Γραμματείας αναφέρθηκε, τέλος, ότι στο Εκτελεστικό θα πρέπει να συζητηθεί η πολιτική πρόταση του κόμματος, καθώς και να γίνει ένας οργανωτικός προγραμματισμός ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Αναμένεται ότι μετά τη συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου θα οριστεί και συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος κατά την οποία θα ουσιαστικά θα γίνει και η επίσημη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του ΔΗΚΟ για τις βουλευτικές εκλογές.