Το άτσαλο άνοιγμα της προεκλογικής περιόδου ενόψει βουλευτικών του Μαίου του 2026, προκαλεί τριγμούς στα κόμματα κι όχι μόνο τα δύο μεγάλα που έχουν τους πονοκεφάλους με γνωστά ονόματα. Στο Δημοκρατικό κόμμα η αναταραχή άρχισε από τη Λάρνακα.

Ο τρόπος που χειρίστηκε την έξοδο του από την ΕΔΕΚ ο βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου και η δρομολογούμενη ένταξη του στο ΔΗΚΟ προκάλεσε την οργή του δηκοϊκού βουλευτή Χρίστου Ορφανίδη, ο οποίος έστειλε επιστολή στον πρόεδρο του κόμματός του Νικόλα Παπαδόπουλο με την οποία ζητά σύγκληση των αρμοδίων κομματικών οργάνων προκειμένου να ζητήσουν για όλα αυτά που κυκλοφορούν για τη νέα μεταγραφή. Ιδιαίτερα δηκτικός ήταν ο λαρνακιώτης βουλευτής στις αναφορές του στον συνάδελφό του Ανδρέα Αποστόλου με αποδέχτη τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Ότι είναι ένας πολιτικός που τα τελευταία χρόνια άλλαξε τέσσερις φορές πολιτική στέγη…

Α